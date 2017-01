ACDP solicitó audiencia al Gobernador y a la Ministra de Educación por cuestiones salariales

Categoría: Provinciales Publicado: - Ene 31, 2017 - 22

Los integrantes de la comisión directiva de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP), "ante la necesidad de abordar problemáticas irresueltas para el sector de los docentes además de la cuestión salarial que preocupa y genera malestar entre las y los trabajadores de la educación", presentaron notas solicitando audiencias a las autoridades provinciales del área

Los integrantes de la comisión directiva de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP), ante la necesidad de abordar problemáticas irresueltas para el sector de los docentes además de la cuestión salarial que preocupa y genera malestar entre las y los trabajadores de la educación, presentaron notas solicitando audiencias al gobernador de la provincia Ricardo Colombi; a la titular de la cartera de educación Susana Benítez; a la directora del nivel secundario Mónica Alegre. Como así también al presidente del consejo de educación José Assi y a la profesora Susana Nugara directora del nivel superior.

Consultado el titular del gremio docente, Jose Gea, puntualmente sobre la situación salarial, señaló: "No solo que no podemos discutir posibles porcentajes ya que no tenemos certeza sobre si el gobierno nacional va a respetar e implementar las paritarias docentes. Y en cuanto a lo provincial ni hablar si ni siquiera se reglamentan las paritarias para ponerlas en práctica" .

Las notas solicitando las reuniones para abordar conjuntamente las distintas cuestiones, fueron presentados entre el 16 y el 17 de enero sin que hasta el momento hayan obtenido respuestas por parte de algunos de los funcionarios mencionados. El texto del pedido de audiencia al gobernador arranca con "Al tarifazo de luz y agua, se agrava por la mala liquidación del aguinaldo y el pago del plus de manera proporcional y no por agente".

Desde el gremio brindaron algunos detalles de las problemáticas existentes como ser el caso de algunos docentes del nivel secundario a quienes se les adeuda salarios desde hace cuatro años con la consecuente falta de cobertura de la obra social provincial. Retraso en el pago a suplentes del nivel inicial y primario. El plus fue liquidado en forma proporcional y no por cargo. Los cierres de sección; grados; cursos; modificaciones de las cajas curriculares de los profesores del nivel superior que han significado groseras cesantías.

Por otra parte también denuncian desde la ACDP que no se cumplió con el acto eleccionario de miembros de Junta de Clasificación; Nivel Primario; Secundario, al no cubrirse los cargos. La acefalia en el Consejo de Educación al no haberse concretado la toma de posesión de los vocales electos en representación gremial. Falta de padrones en los colegios y escuelas del nivel secundario que originaron actos de injusticia; abuso de autoridad y discriminación por parte de los rectores y supervisores. Entre otros problemas por resolver por parte del estado provincial.