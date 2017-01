Para Macció el aumento docente puede rondar un 18 por ciento

Categoría: Provinciales Publicado: - Ene 31, 2017 - 24

El titular del Consejo Federal de Educación, Orlando Macció, exMinistro de Educación de la Provincia, comentó que las paritarias nacionales no tratarán lo salarial aunque sí temas laborales. Sostuvo que el incremento anual salarial podría estar cerca de un 18%. Además, manifestó que en la reunión del Consejo Federal de Educación en Mendoza se trataría de fijar una media salarial para partir desde ahí las conversaciones en cada provincia

“En general este tiempo es un tiempo problemático, porque no va a haber paritarias nacionales desde el punto de vista del salario si por las distintas cuestiones laborales, los gremios docentes ya lo saben, y lo que establecía la paritaria nacional es un cargo testigo, como ahora se estableció que ningún salario docente puede estar por debajo de un salario mínimo, vital y móvil, eso establecía la paritaria, hay que incrementar un 20% a eso” expresó.

“El 8 y 9 de febrero vamos a tener la primera reunión del consejo federal, va a ser tema de conversación con cada provincia porque ya empiezan a trabajar en lo salarial” expuso.

“En estas reuniones se van a establecer una media para que cada provincia establezca con conversaciones en paritarias provinciales el salario que corresponde” mencionó.

Máximo de 18%

“Eso es sólo una información de los medios no he conversado con el presidente ni con los gobernadores, puede estar en ese orden de acuerdo a lo establecido en el presupuesto” cerró Macció.