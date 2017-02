Canteros - Me siento candidato a Gobernador, trabajé toda la vida para esto

Categoría: Provinciales Publicado: - Feb 01, 2017 - 7

El Vicegobernador Gustavo Canteros no deja pasar la oportunidad para expresar abiertamente su deseo de ser Gobernador de la Provincia de Corrientes. “Lo vengo expresando desde el 31 de diciembre; me siento candidato y trabajé toda la vida para esto. Me gustaría que el candidato se concrete dentro de ECO y que no excluyan a nadie”.

Minutos antes de la reunión con la Cámara de Turismo, el Vicegobernador de la Provincia, Dr. Gustavo Canteros habló nuevamente de sus aspiraciones políticas de cara a las elecciones de este año. “La verdad es que no me siento excluido de nada”, dijo sobre las declaraciones de Colombi que el candidato debe ser del frente ECO-Cambiemos-Radical.

“Soy candidato como tantos otros dentro del espacio. Hay que recorrer, participar y defender de lo que se ha hecho. Lo expresé desde el 31 de diciembre que me siento candidato a gobernador ya que trabajé para esto toda la vida”, indicó a este medio.

“Desde luego que me gustaría que el candidato se concrete dentro de ECO, pero son debates que nos debemos dar, no debemos excluir a nadie y quien excluye, achica y no debemos achicar los espacios sino agrandarlos”, lanzó.

“No puedo dejar de expresar mi deseo de ser Gobernador de la Provincia. Hay que pensar y trabajar respecto de lo que la gente necesita”, añadió a Radio Sudamericana.