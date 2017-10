Ricardo Colombi, Nuestra alianza social y política vino para quedarse por mucho tiempo

Categoría: Provinciales Publicado: - Oct 10, 2017 - 11

El Gobernador de la Provincia de Corrientes, Dr. Ricardo Colombi, habló con Radio Sudamericana en exclusiva tras las elecciones del pasado 8 de octubre. Haciendo un análisis del porcentaje obtenido, Colombi dijo “claramente la gente se expresó eligiendo un camino que transmite confiabilidad y seguridad”. “Nuestra alianza vino para quedarse por mucho tiempo porque asegura la gobernabilidad, en cambio la oposición lo único que hizo fue una alianza netamente política, ahí está la diferencia”, expresó.

Por primera vez tras los comicios provinciales, el Gobernador de Corrientes concedió una entrevista a un medio local y analizó todo lo que fue el acto eleccionario. La ciudadanía volvió a dar un fuerte espaldarazo a Eco+Cambiemos y en este sentido Colombi dijo “más allá del mensaje que dimos del Nación-Provincia-Municipios, la ciudadanía se expresó en libertad eligiendo un camino que transmite confiabilidad y seguridad”.

“Eco Cambiemos es una alianza social y política que asegura la gobernabilidad de la Provincia y eso caló hondo en el ciudadano, en donde las crisis institucionales perjudicaban al ciudadano. Hemos trasmitido la confiabilidad que se necesita y eso llegó a cada correntino”, manifestó. “En mi primer periodo debidos aguantar y soportar muchas cosas, después de una gran crisis institucional los correntinos aguantaron porque querían un cambio y eso se fue consolidando en el tiempo”.

En la entrevista, Colombi aseguró que el triunfo obtenido por más del 54 por ciento de los votos tiene varios factores.

*Confiabilidad: “En Corrientes hay paz social”, arrancó diciendo y agregó “no tenemos cercada la Casa de Gobierno como provincias vecinas. No hay crisis, no hay diferencias sociales. Por supuesto tenemos los reclamos lógicos, pero con total tranquilidad y sin conflictos”

*Situación económica y financiera: “Tenemos una provincia bien puesta con base sólida. Los sueldos se pagan en tiempo y forma y eso trae un efectivo movimiento económico. Previsibilidad sobre todo”.

*Posibilidad de crecimiento: “Corrientes está siendo una Provincia netamente industrial, vienen las obras públicas y con esta alineación podemos comenzar a trabajar en las obras que queremos y que necesita Corrientes”.

“No hay un factor excluyente, es una suma de factores que llevan a estos resultados”, agregó el primer mandatario en comunicación con Radio Sudamericana.

“Nuestra alianza vino para quedarse por mucho tiempo porque asegura la gobernabilidad, en cambio la oposición hace una alianza netamente política”, lanzó Colombi.

“Quiero agradecer a quienes nos votaron y a quienes no también. Lo importante es que recuperamos la razón de ser del correntino; ellos han soportado momentos difíciles, pero era porque querían el cambio y esa confianza que ellos han depositado en nosotros debe ser devuelta con máxima responsabilidad”, aseveró.

Ahora Colombi dijo que el objetivo será obtener los tres diputados que Cambiemos necesita en el Congreso Nacional. “El objetivo es tratar de aportar al nuevo país los tres diputados de la provincia de Corrientes y creo que lo vamos a poder lograr”.

CAMAU-NITO

Ante la consulta sobre si se reuniría con los candidatos de la alianza opositora, Colombi fue muy contundente al responder “eso ya le corresponderá al gobernador electo. Yo no tengo ningún interés en reunirme con ellos”.

Reunión con Macri

El primer mandatario adelantó que la reunión que tendrán con Macri será para analizar los resultados y para abocarse a las obras que arrancaron en la provincia. “Queremos hablar de las obras que se comenzaron a hacer y las que estamos necesitando para el desarrollo de Corrientes”, finalizó.