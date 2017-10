Provincia paga el plus que aumenta a $3.300 y subió 154% en el año

Categoría: Provinciales Publicado: - Oct 10, 2017 - 8

Esta semana, el Gobierno Provincial abonará el adicional mensual remunerativo de $3.300 a 75 mil agentes en actividad y jubilados y pensionados, incluyendo pasivos municipales. Este plus, que era de $1.300 en enero, fue aumentando en el transcurso del año. La medida salarial, única a nivel país, se adoptó por primera vez en septiembre de 2013 en la suma de $400 y se fue incrementando gradualmente hasta llegar a los $3.300 de bolsillo; creció así un 725% en cuatro años.

Esta semana, desde el miércoles, el Gobierno Provincial abonará el plus mensual de octubre que aumentará a 3.300 pesos de bolsillo y acumula ya un incremento del 154% en lo que va de 2017.

El adicional alcanza a alrededor de 75 mil agentes estatales (incluyendo jubilados municipales), y comenzará a pagarse el día miércoles 11 de octubre a los agentes cuyos documentos finalicen en 0, 1, 2 y 3; continuará el jueves 12 para quienes tengan DNI finalizados en 4, 5 y 6 y culminará el viernes 13 de octubre para activos y pasivos con documentos terminados en 7, 8 y 9.

A principios del año, el adicional estaba en el orden de los 1.300 pesos de bolsillo; en tanto que en marzo fueron anunciadas una serie de mejoras que lo llevarían a 3.000 pesos en septiembre y finalmente se incrementó en 300 pesos más para el mes de octubre; quedando el beneficio en 3.300 pesos.

Los 2.000 pesos de aumento en el año representan un incremento de 154% del plus durante este ejercicio, incremento que supera casi en ocho veces la suba de precios registrada en el último año, que estaría en orden del 20%.

Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas, recordaron que Corrientes es la única jurisdicción del país que abona un beneficio remunerativo de estas características y que forman parte del ingreso mensual del salario.

La decisión de avanzar en este sentido fue adoptada por el gobernador Ricardo Colombi en septiembre de 2013, cuando el adicional arrancó en la suma de 400 pesos. Con el transcurso de los meses, se fue incrementando gradual y constantemente hasta llegar en octubre de 2017 a un monto de 3.300 pesos de bolsillo. Este aumento acumulado de 2.700 pesos representan una suba de 725% en los cuatro años de vigencia de la medida.

Cabe recordar que en los próximos meses de noviembre y diciembre, se liquidará un pago extra de 500 pesos para cada agente, con el objetivo de fortalecer el poder adquisitivo, según anunció oportunamente el Gobierno Provincial.

INVERSIÓN SALARIAL

En los últimos ocho años de la gestión del Gobierno Provincial, la inversión en el salario de los trabajadores estatales creció casi 1.000%, considerando que en diciembre de 2009 se destinaba a la nómina salarial una suma del orden de los 170 millones de pesos y en septiembre de este año se desinaron casi 1.860 millones de pesos.

Según la información oficial, la inversión en el ingreso de los trabajadores estatales creció 11 veces; invirtiéndose 1.700 millones de pesos más que hace 8 años; lo cual representa un incremento del orden del 990% en este sentido.

Aclararon además que “esta inversión creció producto de la política de recuperación del salario, con más de 50 medidas de recomposición del ingreso que se tomaron en este tiempo a partir de tres premisas claras: gradualidad, previsibilidad y sustentabilidad”. “La variación en la cantidad de agentes corresponde directamente a la incorporación de agentes en tres áreas esenciales que han sumado infraestructura y servicios con el consiguiente requerimiento de recursos humanos: educación, salud y seguridad”, puntualizaron.

En diciembre de 2001, recordaron, se invertían apenas 34 millones de pesos en el salario; con lo cual se invierte actualmente 54 veces más que hace 15 años atrás.