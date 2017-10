VALDÉS Y CANTEROS BRINDARON UNA CONFERENCIA DE PRENSA TRAS EL TRIUNFO DE AYER

Categoría: Provinciales Publicado: - Oct 09, 2017 - 7

El doctor Gustavo Valdes, acompañado por Gustavo Canteros y los candidatos a Diputados Nacionales por ECo-Cambiemos, brindaron una conferencia de prensa en sede del radicalismo local. "Queremos agradecer y felicitar a los intendentes electos", dijo Valdés, quien reiteró que ya recibió el saludo de Macri: "el Presidente se comprometió a seguir colaborando firmemente con nosotros". "Ahora toda nuestra fuerza está depositada en el 22 de octubre. Queremos meter los tres Diputados Nacionales", subrayó

El gobernador electo de la provincia Gustavo Valdés, junto al vice Gustavo Canteros, el intendente electo Eduardo Tassano, a los candidatos a diputados nacionales para la elección del domingo 22 del corriente, Estela Regidor, Sofía Brambilla y Alfredo Revidatti, brindaron una conferencia de prensa en la sede del Comité de la Unión Cívica Radical. En la ocasión el flamante mandatario electo, anunció que mañana acompañado de Ricardo Colomi se reunirá con el presidente Mauricio Macri, a la vez que reveló, que hasta esa hora, cerca del mediodía, todavía “Camau” Spínola ni Artaza se comunicaron con él para reconocerle su triunfo.

Tras haber sido consagrado en la víspera como gobernador electo de los correntinos, que reemplazará a Ricardo Colombi desde el 10 de diciembre próximo, Gustavo Valdés encabezó una conferencia de prensa en compañía del vice-electo que a la vez es también en ejercicio Gustavo Valdés, el jefe comunal de la Capital electo, los candidatos a diputados nacionales que buscarán convertirse en los representantes de la Provincia en el Congreso Nacional, también a partir del mencionado 10 de diciembre.

La misma se desarrolló en la sede del Comité Provincial de la UCR, situado en esta ciudad, en la que Valdés entre otros conceptos expresó: “Estamos muy felices, agradecidos a la población por el respaldo, y ya estamos trabajando con Eduardo Tassano, para dar respuestas a las demandas que la comunidad nos planteó, respecto de la ciudad. De todos modos nuestro objetivo hoy, es lograr la mayor representatividad posible en el Congreso de la Nación, para consolidar el cambio que se está generando en la argentina, y que apunta a que la ciudadanía tenga más y mejores oportunidades”, agregando: “y cuando digo esto me refiero a los tres candidatos, queremos que Estela, Sofia y Alfredo lleguen al parlamento, y es a ello que nos dedicaremos en los próximos días, más adelante concluido este compromiso, recién nos abocaremos a analizar el Gabinete y todas las otras cuestiones que tienen que ver con el futuro Gobierno”.

Consultado por un periodista del ámbito nacional, respecto del relamo del sector de Espínola, sobre las demoras que sufrió el escrutinio a partir de una determinada hora de la noche, el diputado nacional respondió: “la provincia tiene su complejidad, hubo 12 colectoras de parte nuestra y catorce de parte de ellos, esto hace que la contabilización de los votos no sea sencilla, en determinados distritos había cuatro candidatos a intendentes, y registrar eso, más las nóminas de legisladores, y luego confeccionar el telegrama hace engorroso el trabajo, es esto lo que provocan las demoras y todos lo sabemos y tenemos asumido. Al principio la contabilización se mostró ágil, debido a que ingresaban datos de los distritos en los que no hubo elección de intendentes, como el caso de la Capital e Ituzaingó, por citar un par de ejemplos. Por otra parte, cuando desde nuestro centro de cómputos tuvimos los valores, que indicaban que la tendencia era irreversible, salimos a dar cuenta del resultado y nuestros seguidores a festejar, y el resultado final nos muestra algo más de nueve puntos a favor, es todo".

Consultado sobre la posibilidad de convocar a la oposición y a todos los sectores, para iniciar su etapa como gobernador, fue muy claro: “todos están convocados, hemos sido muy claros y precisos en ese aspecto, ahora desde el frente de “Camau” él ,ni Artaza, me han llamado a reconocer nuestro triunfo. Es decir, para iniciar una etapa de trabajo en favor de todos los correntinos y dar a respuestas a los que han demandado en estas elecciones, todos tenemos que estar dispuestos”.

Finalmente felicitó a los intendentes que lograron triunfar el domingo, y anunció que muy pronto convocará a todos, para analizar y acordar cómo van a trabajar para que Corrientes profundice su desarrollo y crecimiento a partir de esta unidad en la acción que se generará a partir del compromiso y que lo lleva a la práctica, del presidente Macri, de trabajar juntos municipios, provincia y nación. En cuanto a los triunfos de Osella en Goya y Elvira Cemborain en Mercedes respectivamente, sostuvo: “la comunidad en cada lugar se ha expresado con total Libertad, en Goya Ignacio Osella que es de nuestro equipo, recuperó el distrito para Encuentro por Corrientes, muy importante por cierto y con la necesidad de brindar las respuestas que demanda la comunidad, de la misma manera con total libertad la ciudadanía de Mercedes hizo su elección y la señora Cemborain con toda legitimidad es la intendente, ese el proceso de la democracia y debe ser respetado”.