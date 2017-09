Valdés se comprometió a fortalecer el Fondo de Desarrollo Rural

Categoría: Provinciales Publicado: - Sep 28, 2017 - 47

El candidato a gobernador Gustavo Valdés se reunió este miércoles con la Sociedad Rural de Corrientes en su predio de Riachuelo y dialogó con la institución sobre la actualidad del sector. El postulante de ECO+Cambiemos afirmó luego que “vamos a continuar y fortalecer” el Fondo de Desarrollo Rural (FDR) y “llevar más infraestructura al campo correntino”.

Pasado el mediodía en el predio que la Rural tiene sobre Ruta 12, el candidato a gobernador se reunió con el presidente, Marcel Aguilar y otros miembros de la entidad. Abordaron así diversos teman que involucran a la producción ganadera y en particular sobre las condiciones de producción en la provincia.

“Vamos a llevar más infraestructura al campo correntino”, aseguró Valdés tras el encuentro. En este sentido, el candidato a gobernador consideró que con el FDR “se pudieron enripiar 1.700 kilómetros de caminos que conectan los sectores productivos y las familias que viven del sector” y que “esto se trata, no solamente de mayor calidad de vida para un sector de la población, sino el mejoramiento de una importante condición para producir”.

Por ello, el postulante de ECO+Cambiemos sostuvo que “vamos a continuar y fortalecer esta importantísima herramienta que es el Fondo de Desarrollo Rural, la cual nos permitió, no solo mejorar caminos, sino extender muchos kilómetros de redes eléctricas, realizar perforaciones y redes de agua potable, más otros servicios que benefician principalmente a los pequeños productores”. Cabe indicar que el FDR se conforma mediante la recaudación del impuesto inmobiliario rural y se administra a través de un fideicomiso.

En tanto, Valdés ya estuvo en este mismo lugar el pasado 20 de agosto, cuando la entidad realizó su Exposición N° 82 y en ese marco, el candidato a gobernador elogió “la excelente genética que tiene Corrientes” y valoró “todo el potencial que tenemos para establecer”. Ya entonces había prometido “seguir trabajando con el campo, como lo viene haciendo este Gobierno provincial”. Similares mensajes dejó también al pasar recientemente por las exposiciones rurales de Santo Tomé, Paso de los Libres, Mercedes y Curuzú Cuatiá, a las que asistió acompañando al gobernador Ricardo Colombi.