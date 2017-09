Categoría: Provinciales Publicado: - Sep 28, 2017 - 64

El Ministro de Economía y Finanzas de la Provincia, Enrique Vaz Torres, habló en con Radio Sudamericana y se refirió a los dichos del candidato a Vicegobernador Nito Artaza en relación a la caja del IPS y la armonización de la caja de jubilaciones de la Provincia con la Nación. "La Provincia no va a retroceder en ningún beneficio del jubilado, nunca dijimos que vamos a transferir los fondos de la caja", aseguró, "el que dice eso es porque no sabe". “Le meten miedo a la gente y eso es lamentable”, expresó. Fuente Radio Sudamericana

El 4 de octubre avanzará el proceso de “armonización” de 13 cajas previsionales provinciales con el sistema nacional. Las cajas provinciales tienen un sistema previsional mucho más beneficioso que el del resto del país como ser el 82% móvil, la posibilidad de retirarse antes de los 65 años u otros derechos adquiridos.

El Ministro Vaz Torres explicó a Sudamericana que los gobernadores deben efectuar la armonización previsional con nación para seguir recibiendo financiamiento desde Nación. Sin embargo aclaró que esto no significa que los jubilados tengan que reducir los beneficios.

“Le dicen a la gente que la armonización es para reducir los beneficios a los jubilados, y esto es una verdadera estafa moral. Le meten miedo a la gente. En ningún momento estamos discutiendo reducción de beneficio de nadie. El Instituto de Previsión Social tiene financiamiento genuino en Corrientes, si bien hay un déficit, eso se cubre con el tesoro de la provincia”.

“En los casos donde no se transfiere la caja a la Nación, la Nación debía compensar esos desequilibrios para sostener los beneficios. Lo que se discute es cómo se sostiene ese financiamiento, no se discute cómo reducir beneficios. El kirchnerismo trata de generar incertidumbre en los jubilados”.

“Nosotros no tenemos ningún convenio escondido. Queremos que la Nación reintegre lo que nunca reintegró el kirchnerismo, además hoy el Gobierno Nacional está haciendo posible la reparación histórica que nunca lo hizo el kirchnerismo. Estamos discutiendo la recuperación de los fondos para la provincia, nunca dijimos que vamos a reducir los beneficios, nunca dijimos que vamos a transferir la caja”. “Le meten miedo a la gente y eso es lamentable”, agregó.