Gustavo Valdes, El Gobierno Nacional cree y confía en los correntinos

El candidato a Gobernador de Eco+Cambiemos, Gustavo Valdés, visitó los estudios de Radio Sudamericana a tan sólo 10 días de las elecciones provinciales. "Corrientes ha cambiado y cambia sustancialmente en distintas localidades", dijo sobre el cambio que se está dando en la provincia, en concordancia con la alineación Nación-Provincia y Municipio. En el mensaje antes de las elecciones, Valdés dijo "“Tenemos las mejores propuestas, las mejores ideas, tenemos un equipo con experiencia. Queremos decirle a los correntinos que voten con tranquilidad porque somos gente responsable y de trabajo. No hicimos una alianza cholula para ganar una elección e invitamos a que todos formen parte de este cambio".

A poco más de una semana de la elección clave en Corrientes, el candidato a Gobernador de la Provincia de Eco+Cambiemos, Dr. Gustavo Valdés, visitó Radio Sudamericana y dijo “en cada acto, en cada recorrida, estamos planteando lo que va a venir en materia de inversión. “Hoy Corrientes está cambiando, el movimiento de máquinas y camiones demuestra que las obras comenzaron a hacerse”.

En el arranque de la entrevista Valdés sostuvo que el movimiento en las rutas correntinas es “intenso” y en ello consideró “es fundamental que podamos tener una autovía de ingreso desde Saladas a Capital”. En este sentido aseguró que Marcos Peña llegará a Corrientes para anunciar licitación de autovía para que “los correntinos tengamos un ingreso adecuado”.

El candidato habló también sobre las críticas de la oposición que sostienen que Corrientes aún no fue beneficiada con importantes obras. “No hay peor ciego que el que no quiere ver” lanzó. “Corrientes ha cambiado y está cambiando sustancialmente en relación a su proyección; hablamos de parques industriales, obras viales (ruta 12, 14, 71, 94, 119, 123, etc.), autovía y planta de residuos cloacales. Nunca vimos una inversión tan fuerte en material vial por vialidad nacional”.

Además recordó que Mauricio Macri también estará en Corrientes para poner la “piedra fundamental” en relación al puerto de Itá Ibaté. “Lo claro es que Corrientes está en el centro de Gobierno Nacional, trabajando juntos. Los ministros vienen, están con nosotros y trabajan para que crezca la provincia”.

Obras para Capital

“Hablamos con Eduardo Tassano y además de comprometernos con mil cuadras de pavimento que lo pensamos hacer, vamos a trabajar para hacer la nueva Terminal de Colectivos. Lo hacemos juntos, buscaremos ayuda también de inversión nacional y de sector privado; hacer una estación moderna es una de las prioridades porque tenemos que tener una estación terminal conforme a estos tiempos”.

En la entrevista, Valdés resaltó que los indicadores económicos a nivel nacional están demostrando una gran mejoría y eso impactará positivamente en Corrientes. “Si algún correntino hubiese escuchado a algún dirigente político hace 10 años decir que iban a dejar a Corrientes sin deudas, nadie hubiese creído. Pero hoy, Corrientes es una provincia sin deudas que nos permite proyectarnos de otra forma”.

“Hoy los opositores no hablan de crisis porque Corrientes no la tiene ya que estamos en pleno crecimiento. El Gobierno Nacional hoy cree y confía en los correntinos, distinto a lo que pasaba años anteriores cuando vinieron dos veces en 10 años”, recordó.

“La relación con la Nación hoy es madura, donde pedimos lo que nos corresponde. Pedimos que se respete un federalismo sano, que se respete las autonomías provinciales”. “Ese mismo federalismo que tiempo atrás era utilizado exclusivamente como un término político y cuando veías, en lo económico era un unitarismo fiscal increíble en la historia argentina”.

Caja de jubilaciones

El candidato de Eco+Cambiemos llevó tranquilidad a los correntinos en general y dijo “la caja de jubilados van a quedar en poder de la provincia como lo hicimos hasta ahora. Los jubilados van a cobrar el 82 por ciento móvil simultáneamente con los activos”, aseguró-

“Vamos a mantener el sistema de caja porque es la forma que hemos construido los correntinos y lo vamos defender como sea. La oposición intenta meter miedo y dudas respecto del tema y si vos trasferís una caja, la única forma es hacerlo mediante una ley; o sea que la discusión puede ser pública y quién puede ser tan tonto de decir que se hace mediante un decreto”

“Quiero decirle a los jubilados que se queden tranquilos, que vamos a seguir con el actual sistema y si hay aumento, también impactará en las jubilaciones. Hoy la sociedad que hicimos es gracias a los jubilados”. “Tenemos las mejores propuestas, las mejores ideas, tenemos un equipo con experiencia. Queremos decir a los correntinos que voten con tranquilidad porque somos gente responsable y de trabajo. No hicimos una alianza cholula para ganar una elección”, lanzó.

“Hemos madurado dentro de este equipo y somos los mejores que podemos gestionar el futuro de Corrientes, trabajando juntos Nación- Provincia y Municipio e invitamos a los correntinos para que juntos construyamos el futuro”, finalizó.