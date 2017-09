Vignolo, El Plan Belgrano contempla recursos para Corrientes similares al de un presupuesto 36.700 millones

Categoría: Provinciales Publicado: - Sep 27, 2017 - 82

En rueda de prensa celebrada esta mañana en el Salón Verde de la Casa de Gobierno, el titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo, quien estuvo acompañado por el ministro Secretario General de la Gobernación Juan Carlos Alvarez, el diputado nacional Gustavo Valdés el intendente electo Eduardo Tassano, delineo los objetivos del Programa, la inversión que genera para la provincia, que especificó es similar a la de un presupuesto entero a nivel local, casi 37 mil millones de pesos, mostrando incluso un crecimiento importante respecto al del año pasado que era de 31 mil millones.

Vignolo sostuvo que el objetivo del Plan Belgrano que está a su cargo, no son las obras, sino es la de generar las condiciones para que los habitantes transformen su vida, eleven la calidad de la misma, merced a las mejores condiciones que se generan a partir de esta visión estratégica que tuvo y tiene el presidente Macri, de concretar efectivamente un proceso de reparación histórica para la zona norte y noreste del país postergada por las anteriores administraciones nacionales. A partir de este proyecto se articulan la acciones necesarias, para que por ejemplo, Corrientes acceda a tres mil viviendas, siete mil millones en inversión de recuperación vial, obras en al área hídrica, construcción de un nuevo puerto, obra que desde hace 23 año no realiza la Nación en ninguna provincia, planes de transformaciones de los asentamientos barriales a través de la articulación de programa Hábitat, entre otras acciones, que son las que realmente modifican y transforman la vida de las personas.

De acuerdo a lo expuesto por el hoy funcionario nacional sobre la red vial, áreas de energía, hídricas, pluvial, se destacan la construcción del segundo puente interprovincial Corrientes – Chaco; la Planta de tratamiento de Líquidos cloacales, la autovía de la ruta nacional 12 tramo Riachuelo a acceso a Santa Ana; el puerto nuevo de Itá Ibaté y la reactivación del ferrocarril con Belgrano Cargas. Todos emprendimientos de envergadura dentro del marco del programa nacional, cuyo principal objetivo es lograr el crecimiento de todo el Norte grande argentino, que incluye a las provincias del NEA y del NOA, históricamente postergadas.

Además, el ministro Vignolo anunció que está en plena etapa de estudio una obra de real relieve como es la provisión del gas natural a la ciudad de Corrientes, con una inversión de --- millones de pesos. En este sentido anticipó que la concreción del gasoducto a nuestra ciudad se haría mediante la interconexión con la red en Chaco cruzando el río Paraná.

El acto se desarrolló poco después de las 8 en el Salón Verde de la Casa de Gobierno y además se encontraban presentes las ministros de Educación, Susana Benítez; y de Turismo, Inés Presman; el administrador del ICAA, Mario Rujana; el interventor del Ente Regulador del Agua, Arturo Vázquez; legisladores provinciales y comunales; otros funcionarios de las distintas áreas y periodistas de medios gráficos, televisión, radio y páginas digitales.

La presentación y bienvenida estuvo a cargo del doctor Juan Carlos Alvarez, quien dijo que tuvieron una reunión de trabajo previo a la conferencia, “de las tantas que vamos a tener por el Plan Belgrano” y esta es la manera “cómo vamos a seguir trabajando juntos Nación, Provincia y Municipio. Este es el futuro que se viene para todos los correntinos. Así que felicitar a Vignolo por el logro para la provincia y decirle que acá tiene a todo el equipo, el que dejaste y todo el equipo de Cambiemos detrás de ti para demostrar al Norte Grande que nuestra fuerza de trabajo va a dar el cambio a toda esta región como Argentina lo merece”.

Carlos Vignolo

Al hacer su exposición Vignolo subrayó que “el Plan Belgrano es una gran oportunidad para todos los que vivimos en esta región del país. Ya estamos trabajando junto a la provincia, a Gustavo (Valdés), Eduardo (Tassano) para lo que se viene lo que tenemos que hacer, debemos ir desarrollando”.

Explicó qué es el Plan Belgrano. “Una visión estratégica federal y se lo conoce fundamentalmente por las obras, pero en realidad tiene dos aspectos más de responsabilidades, uno vinculado a lo social y otro al desarrollo productivo y fundamentalmente las economías regionales”.

“Trabajamos con los ejes estratégicos del gobierno, como lo son unir a los argentinos, la pobreza cero como un objetivo a conseguir, la igualdad de oportunidades para el Norte, la infraestructura y la lucha contra el narcotráfico”, dijo que hacen un “monitoreo y priorización de programas y obras, nosotros llevamos adelante un tablero de control, donde se monitorean todas la obras y los programas sociales y productivos que vienen llevando adelante el gobierno nacional en la región del Norte. Intervenimos en la priorización de estos programas, es importante trabajar ya con visión de futuro”.

En otro momento Vignolo confió que Corrientes “tiene una enorme ventaja de contar con un plan estratégico participativo que se plasmó en el pacto correntino para el crecimiento y desarrollo social”.

“Hemos adaptado el Plan Belgrano para tener un área específica, que promueva la inversión privada en todo el territorio del Norte”.

El monto total asignado a todas las provincias del Norte es de 308 mil millones de pesos por todo concepto. Acá hay aportes directos, en programas sociales, programas productivos, en el sostenimiento de toda la estructura social del Norte. El aporte a Corrientes es casi de 31.000 millones de pesos, equiparable al presupuesto provincial; razón por la que el aporte que se viene haciendo desde el gobierno nacional es diferente al que se venía haciendo hace diez años, donde la distribución a las provincias era minoritaria.

Vignolo y las obras

Entre las obras en ejecución y a ejecutar, Vignolo mencionó el gasoducto del Nea que viene desde Salta a Formosa al Chaco y nosotros estamos planteando iniciar la tercera etapa que es la que interesa y es el cruce del río Paraná para traer gas a Corrientes desde Resistencia. Tiene una inversión de 2.700 millones de pesos. “Esto está avanzado, llevo documentos y veo que hay un compromiso para el desarrollo de las redes domiciliarias y secundarias a la troncal. Realmente un avance importante que va a ser priorizado por el Plan Belgrano para que pueda licitarse en el 2018. Saben el esfuerzo que viene haciendo el gobierno de la provincia por el gasoducto del Sur”.

El Belgrano Carga es otra gran obra del gobierno nacional que volvió a recuperar la conectividad para el transporte productivo, en esta caso más el NOA que el NEA, pero viene desarrollándose en 3 etapas, 2 en ejecución de casi 500 km. cada una. El total de reparación de las vías es 1.600 km y la tercera etapa ya fue licitada y por lo tanto a fin de año tendremos las tres en total ejecución.

El ministro informó que mañana con presidente Macri estarán analizando “una hoja específica para tener plazos concretos respecto del segundo puente interprovincial, la voluntad política está tomada, el presidente asumió el compromiso de llevar adelante esta obra. Nosotros tenemos nuestra posición de que este puente sea ferro-vial, hecho en etapas”.

Obras en Corrientes

El funcionario nacional se refirió a otros emprendimientos, como la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales para la ciudad Capital con una inversión de 1.180 millones de pesos, obra llamada a licitación. Una obra importantísima porque hoy se vuelca en crudo los desagues pluviales en el río Paraná. A partir de su instalación, todos los afluentes que desemboquen en el Paraná van a tener sus respectivos tratamientos, con el cuidado ambiental correspondiente.

Hay otros trabajos que se hace en conjunto con el ICAA como son la defensa del Arroyo Huajó en Paso de la Patria, 37 millones de pesos en ejecución; la defensa de Lavalle, una obra históricamente requerida por el avance de la erosión y hoy está en plena ejecución; la canalización del Arroyo Barranca con 91 millones de pesos, aportes importantes para recuperar zonas productivas y tendrá gran impacto en la producción; los desagues pluviales de Bella Vista, con 259 millones de pesos y los desagues pluviales de Santo Tomé, con la canalización de un arroyo, con una inversión menor de 8 millones de pesos.

En cuanto a viviendas y hábitat Vignolo informó que durante este año se harán 3.000 viviendas con un monto total de 3.000 millones de pesos e hizo mención al hábitat porque hacen intervención donde nadie quería meterse antes, es en los asentamientos irregulares donde viven correntinos, argentinos en todo caso que no tenían la atención del Estado. En el Cocal, Virgen de los Dolores, Patono, Goya en dos lugares San Ramón y Sarmiento, en Mercedes y Paso de los Libres. El monto total es de 347 millones de pesos. Se trabaja cultural y socialmente con la gente.

En lo que hace a obras viales Vignolo resaltó el nivel de intervención que tiene la red vial de nuestra provincia, “como jamás lo ha tenido en muchísimo tiempo”. Hemos estado en muchos lugares. La autovía urbana, una demanda histórica en nuestra ciudad, es la única Capital del país que no infraestructura vial en la salida o entrada, con todos los problemas de seguridad vial que todos conocen. “Esta obra está próxima a anunciarse su licitación” y que con el seguimiento que hacen se pueda concretar, pero sí o sí en estos días va a tener novedades.

Vignolo desatacó que dentro de las obras, “después de 23 años Corrientes tendrá un nuevo puerto, en Itá Ibaté, confíando en la producción granera.

Luego enumeró los trabajos que se hacen las rutas 119 próxima a inaugurarse un tramo que conecta con la 14; la nacional 14 ya finalizada; la reparación del puente Chaco – Corrientes; la ruta 94 con 66 km. en ejecución y después de todos los inconvenientes la ruta 40 se pavimentan 40 km que se agrega a lo ya pavimentado. La Ruta 123 en ejecución; un tramo de la ruta 12; de la 118 que se está reparando con la modalidad de rutas seguras; la ruta 126 tramo Sauce – Curuzú, próxima a licitarse, es una obra que necesitábamos los correntinos. La ruta 161 de acceso a Colonia Liebigs en ejecución; la ruta 23 y un tramo más de la ruta 12 en el tramo a la ruta 14 Paso de los Libres – San José.

Vignolo afirmó en otro momento que vienen trabajando fuertemente en el desarrollo turístico de Corrientes y aprovechando la presencia de la ministra habló el nivel de impacto de dos obras, ya aprobadas por el BID y que son la construcción del Centro de Interpretación Aventura del Iberá, con inversión de 19 millones de pesos y el Centro Iberá Salvaje en Pellegrini de 40 millones de pesos. Se va a agregar el equipamiento de transfer en la zona del Iberá para el transporte de turistas con características especiales.

También incluyó las terminales fluviales en Corrientes, en el puerto de Itatí y en el puerto de Ituzaingó, para un crucero náutico que se va a habilitar para lo cual ya se adquirió la unidad por parte de una empresa ecuatoriana, con el que se va a unir la zona del Iguazú con el Iberá, con Ituzaingó. Habló de los centros de interpretación, como del Carnaval y el Chamamé que están en ejecución; el circuito de Belgrano ya está terminado; igual que los de Mburucuyá, Villa Olivari, Pellegrini, Loreto y el de Mercedes que está por terminar.

En lo que hace a energía, de las tantas mencionó la energía limpia a través de la biomasa, a iniciarse en Santa Rosa y en Virasoro ya está en ejecución las planta de 40 mega. También aludió a la posibilidad de contar con el gas natural en la ciudad de Corrientes y los tramos que tienen vinculación con el gobierno nacional Colonia Libertad con Curuzú Cuatiá, en ejecución, Curuzú – Mercedes, adjudicado, y el cruce del Paraná Chaco – Corrientes, “que es nuestro desafío” dentro del gasoducto del NEA a licitarse.

El presupuesto 2017 era 308 mil millones de pesos aproximadamente y en este caso ese presupuesto crece a 352 mil millones de pesos, por lo tanto está teniendo un incremento cercano al 26% superior al crecimiento general presupuestario para el resto del país y en el caso de Corrientes, que teníamos cercano al 31 ahora estamos cercamos a los 37 mil millones de pesos. Por lo tanto hay un aporte consecutivo con la visión estratégica del presidente Macri que dice queremos favorecer a esta región, hacer una reparación progresiva y lo está haciendo con decisiones en el tema presupuestario.

Esta es la proyección, 4 mil millones de pesos en obras para corrientes sin tener en cuenta la autovía, la planta de tratamiento de líquidos cloacales, el segundo puente y agregamos otra obra importante que venimos trabajando con el intendente electo que es el Plan Hídrico de la Ciudad Capital. Compromiso asumido por Eduardo Tassano “que lo hemos estado conversando, la importancia que tiene para empezar a trabajar en ese sentido y dentro del Plan Belgrano está priorizada la obra. La expectativa para el 2018 es muy importante y ya estamos trabajando con Tassano y Gustavo Valdés al respecto.-

Traza del Segundo Puente y la autovía

Carlos Vignolo durante el transcurso de la conferencia de prensa, afirmó que en las próximas horas mantendrá una reunión con el presidente Macri, con él que delinearían obras prioritarias para Corrientes y tomaran definiciones sobre algunos de los proyectos que resultan fundamentales aceleran su ejecución. En ese sentido hizo hincapié en que se analizará el proyecto del segundo puente, respecto del cual fue contundente, necesitamos que sea ferro-automotor, y explicó al respecto: “el Belgrano Carga está en plena obra, ahora se licitó la recuperación de 1.800 kilómetros de vía, eso permitirá que llegue a Resistencia, por otro lado el Urquiza que viene desde Buenos Aires a nuestra Provincia, está en proceso de recuperación, por lo que es sumamente necesario que podamos integrarlos, dado el impacto que tendrá para el traslado de la producción de esta zona. Con el presidente buscaremos mecanismos para acelerar todo el proceso del segundo puente que viene analizándose desde hace 20 años por distintos gobiernos.

Autovía

Mientras que respecto de la autovía señaló que se está en la última etapa para que se concrete su llamado a licitación, “este proyecto es prioritario para Corrientes, es una de las pocas capitales que no tiene una autovía urbana en su acceso, con todo lo que ello implica especialmente respecto de la seguridad de las personas que transitan en la zona”, explicó. En los próximos días se conocerá la fecha del llamado a licitación que también es inminente, concluyó.