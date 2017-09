Provincia paga plus extraordinario de $500 a empleados estatales

Categoría: Provinciales Publicado: - Sep 05, 2017 - 195

El ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, confirmó el inicio del pago del adicional extraordinario, no remunerativo y no bonificable, de 500 pesos, desde este martes 5 y hasta el jueves 7. “Con este nuevo beneficio el Gobierno Provincial vuelca otros 40 millones de pesos y acumulará este mes en concepto de política salarial, con los pagos del plus habitual y el sueldo, una inversión cercana a los 1.820 millones de pesos”, afirmó el jefe de la cartera económica correntina.

"Este adicional extraordinario es de 2 mil pesos por agente y se pagará durante este último cuatrimestre, 500 pesos por mes hasta diciembre. La inversión total de parte de la Provincia por este beneficio ascenderá a 160 millones de pesos", informó el Ministro de economía.

El beneficio alcanza a 75 mil agentes de la administración provincial, incluyendo a jubilados municipales. “Este martes percibirán los agentes que tengan el Documento Nacional de Identidad terminados en 0, 1, 2 y 3”, adelantó Vaz Torres.

“El cronograma continuará ejecutándose el miércoles 6, con el pago a los D.N.I. que terminan en 4, 5 y 6; y finalizará de abonarse el jueves 7”, agregó el ministro de Hacienda y Finanzas.

“Nuestra administración tiene sus finanzas públicas saneadas, lo que nos permite tomar estas decisiones e incluso hacer anuncios de todos los pagos de aquí hasta fin de año, que es una información tan sensible para los trabajadores del Estado”, afirmó el titular de la cartera económica.

“Están los recursos; se han hecho bien las previsiones. De paso también significa colaborar con la reactivación económica, al gerenciar adecuadamente la asignación de recursos a la nómina salarial”, dijo Vaz Torres.

“En nuestra zona, que es de frontera, las asimetrías cambiarias y algunas condiciones muy particulares hacen que las familias maximicen sus recursos de consumos trasladándose a otras jurisdicciones, especialmente Paraguay y al Brasil, y esta es una situación que complica a la actividad comercial. Ante esto hicimos dos cosas”, explicó el ministro.

ARTICULACIÓN DE MEDIDAS

“Primero, un fuerte incentivo a través de un convenio que se firmó con la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), para abaratar los costos de consumo a través de la compra con tarjetas de débito, en 12 cuotas sin interés, en localidades fronterizas, incluyendo los comercios de la Capital”, señaló.

“En segundo lugar, a partir de esta segunda se reedita el programa de reintegro del 50 por ciento por compras en supermercados adheridos, con tarjeta de débito del Banco de Corrientes, todos los miércoles de septiembre”, destacó.

“Todo esto, sumado a la permanente recomposición salarial a través de constantes medidas, de forma previsible y sustentable, a fines de que se reduzcan las asimetrías siempre en favor del ciudadano correntino para que tenga una mayor capacidad de consumo”, afirmó Vaz Torres.

RECOMPOSICIÓN REAL

“Debemos decir que con la implementación de todas las medidas previstas en el año, la inversión salarial en 2017 se elevará a 21.500 millones de pesos; esto significa una ejecución presupuestaria por encima del 40% de lo que fue el año anterior, el doble que la inflación”, describió Vaz Torres.

“Esto, si nosotros consideramos que la inflación tiende a la baja y como la inversión salarial está financiada con recursos genuinos, no con emisión monetaria como lo hacía el kirchnermismo, es una recomposición real de salario de los trabajadores”, destacó.

“En la Provincia de Corrientes, como estamos siguiendo estos procesos de saneamiento de las finanzas, tanto nacionales como provinciales, hacemos este aporte por una decisión que ha tomado el gobernador Ricardo Colombi, en dirección con las cuestiones muy urgentes, como siempre, con sustentabilidad, con previsibilidad y queremos reforzar la capacidad de consumo de los trabajadores del Estado. Estos consumidores, a su vez, realizan sus adquisiciones con todas estas medidas que hemos tomado en el mercado local, donde a través de los comercios y los servicios se realiza una economía muy interesante en nuestra provincia y en nuestra región”, cerró Vaz Torres.