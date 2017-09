REINTEGRO DEL 50%: LA PRIMERA JORNADA FUE “TODO UN ÉXITO” EN MATERIA DE VENTAS

Categoría: Provinciales Publicado: - Sep 08, 2017 - 28

Desde la FEC, APICC y el Banco de Corrientes coincidieron en afirmar que el inicio de la promoción oficial “fue todo un éxito”. Los consumidores se acercaron en gran cantidad a los comercios e hicieron importantes compras, estimulados por el sustancial descuento. “Este programa otorga beneficios a todos. La gente cuenta prácticamente con $1.500 más en su bolsillo; nosotros, los comerciantes, podemos vender más, el Banco también fortalecer y ampliar sus servicios a los clientes. Todos ganan”, dijo el titular de la federación, Daniel Cassiet.

El empresariado correntino volvió a manifestarse altamente satisfecho con el miércoles inaugural de la segunda edición del programa oficial de reintegro del 50 por ciento para compras con tarjeta de débito del Banco de Corrientes en los supermercados adheridos. “Evidentemente la gente estaba esperando esta promoción, porque los supermercados estuvieron repletos de consumidores este miércoles”, dijo el presidente de la Federación Económica de Corrientes (FEC), Daniel Cassiet.

“Esto es un éxito total”, agregó el integrante de la mesa de conducción de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (APICC), Cataldo Catapano. “Estamos todos muy satisfechos porque los consumidores fueron en gran número a comprar a los supermercados”, señaló el síndico del Banco de Corrientes S.A., Ricardo Rodríguez.

“De esta manera podemos asegurar que el programa de reintegro del 50%, que se lleva adelante en la provincia de Corrientes, se suma al calendario en nuestros comercios, de esos días y fechas donde podemos vender más porque son momentos especiales como Navidad, Año Nuevo, los días de la Madre, del Padre, del Niño, o bien las canastas navideñas o escolares. La gente estaba esperando esto y el miércoles fueron muy importantes las ventas”, agregó Cassiet.

En más de 100 comercios de toda la provincia, la promoción oficial bonificará el 50% sobre el importe total de la compra con tarjeta de débito del Banco de Corrientes, con tope de bonificación de $1.500, todos los días miércoles de septiembre, por cuenta y por mes. Esta bonificación se verá reflejada como un crédito en el primer o segundo resumen de la cuenta a la que pertenece la tarjeta de débito, que se emita con posterioridad a la fecha de compra. Es importante aclarar que esta promoción solamente tiene validez en los comercios adheridos.

VOLUNTAD GENERAL

“Los socios de la FEC me manifestaron que están más que satisfechos con este programa. En un miércoles, donde las ventas en un contexto difícil de la economía merman, los comerciantes están vendiendo, están moviendo y de forma importante. Esto es sumamente positivo”, dijo Cassiet.

“Acá repito lo que ya dije durante la primera edición, este programa que significa un esfuerzo importante del Gobierno Provincial, del Banco y de los comerciantes correntinos, otorga beneficios a todos. La gente cuenta prácticamente con $1.500 más en su bolsillo; nosotros, los comerciantes podemos vender más, el Banco también fortalecer y ampliar sus servicios a los clientes. Todos ganan”, agregó el titular de la FEC.

“El primer miércoles de esta edición fue todo un éxito”, afirmó el síndico Rodríguez. “Estamos todos muy satisfechos porque los consumidores fueron a comprar a los supermercados. Acá la gente está contenta, los supermercadistas están contentos, el Gobierno y el Banco también”, manifestó Rodríguez.

“Se consolida esta acción de articulación entre los sectores públicos y privados generando alternativas que beneficien a todos”, agregó el funcionario del Banco de Corrientes.

MASIVA RESPUESTA

“Fue mucho lo que se vendió. La gente masivamente va y compra, el beneficio es sin duda muy importante”, afirmó Catapano desde la APICC.

“Ya pasó en la primera edición de este programa, el primer miércoles se incrementaron mucho las ventas en los supermercados. Parece que estimulados por el programa de descuento van el primer día por temor a quedarse sin mercaderías”, dijo el directivo de la asociación.

“En las charlas cotidianas, en todos lados, se habla sobre este tema de la promoción. Es muy significativo el reintegro y eso se notó en este primer miércoles. Y esta sensación se desparramó en toda la provincia”, dijo el dirigente de la APICC.

“Muchos de entrada consumen todo el topo de reintegro motivado por la oferta oficial. Es notable”, agregó Catapano.

“Yo vengo charlando con los supermercadistas y todos están muy contentos con la posibilidad de que se de esta promoción, y en este momento donde las ventas no son tan buenas, con esta promoción incrementan la comercialización”, apuntó.

SUPERMERCADOS Y DIRECCIONES

El programa de reintegro está en toda la provincia a través de más de 100 locales comerciales. Para esta edición del programa se agregan cadenas como Impulso y Día, entre otras; además se confirmó que la promoción oficial se extiende hasta Resistencia, en Chaco, y Posadas, Misiones, en las sucursales de Carrefour en la capital chaqueña, y en la sucursal misionera de El Super de la Gente de Previsora del Paraná.

En Capital: Best Minimarket, en Junín 741; El Super de la Gente, en Hipólito Irigoyen 1.773; Supermax, en sus sucursales de Quintana 1.920, Avenida Armenia 4.751, Gutenberg 3.370, Avenida Cazadores Correntinos al 4.802, San Juan 902, Avenida 3 de Abril 1.047, Carlos Pellegrini 767, Junín 1.637, San Lorenzo 1.371, Bolívar 350, Sarmiento 2.525, Pasaje Laguna Soto Lote 28, y Avenida Maipú 2.525.

Supermercados Impulso, en sus sucursales de Avenida Pedro Ferré 1.849, Tucumán 1.236, en la esquina de Avenida Maipú y Avenida Teniente Ibáñez, Avenida Alberdi 2.392, Hipólito Irigoyen 1.278, Paraguay 997, Avenida Armenia 3.290, y Avenida Cazadores y Ruta Nacional 12.

Parada Canga, en sus sucursales de Avenida Independencia 5.444, esquinas de Alejandro Dumas y Florencia, de Avenida Centenario y Godoy Cruz, y de Cazadores Correntinos y Medrano.

Facor de Jeman S.R.L., en Ruta 5 kilómetro 0,4; Supermercados Día, Centenario 5.316; Market, Junín 1.336; y Carrefour Corrientes, Avenida Pedro Ferré y Chacabuco. Zorzon Supermercado, Ayacucho 2.730. Market, Junín 1.336.

En Caá Catí: Autoservicio San Cayetano, en calle Nuestra Señora de Itatí sin número; y Supermercado El Chinito, Avenida 12 de Octubre sin número.

En Monte Caseros: Supermercado Piloni, en sus sucursales de calle Hipólito Irigoyen 256, Ayacucho esquina Itatí, y de Eva Duarte de Perón 385; Supermercados Día, Perello 279; y Autoservicio Trébol, esquina Salta y Rioja.

En Empedrado: Don Aldo, Bartolomé Mitre 1.792; y Supermercados Día, San Martín 456.

En Bella Vista: Abasto del Norte, Salta 266; El Super de la Gente, Rioja esquina Santa Fe; y Supermercados Día, Buenos Aires 669; Supermen, San Luis 988; Autoservicio Rocío, San Luis y Paraná; Super Luna, Avenida Ángel Bruzzo 1.176; y Supermercado de Diez, San Martín y Sudamericana.

En Saladas: Super Mix, Sargento Cabral 1.250. En San Luis del Palmar: Minimercador Marikar; Comercializadora Nico, Misiones y Corrientes; Pragmática, Rivadavia 591.

En Ituzaingó: Supermercados Tata SRL, Posadas 2.361. En Sauce: Supermercados Zajur, Belgrano 593. En Santa Lucía: Supermercado María Blanca, Avenida San Martín/Ejido Norte; Supermercados Día, San Martín 690; Supermercado Oriental, Buenos Aires 314; y Las Marías, San Martín 1.274.

En Goya: Azúcar Negra, Colón 833; La Nevada, España 507; Mi Pan, Belgrano 1.109; Mi Pan II, José E. Gómez 910; Sabor, Juan Esteban Martínez 401; Supermercados Día, en sus sucursales de Juan Domingo Perón 2.551 y España 347; La Correntina, J.J. Rolón 1.591; Despensa Griselda, Avenida Perón 321; El Super de la Gente, Alvear 440; Supermercado Zajur, Belgrano 593; Don José, Neustad y Ruta 12.

En Paso de los Libres: Pilungo, Belgrano 1.443; Carnecería Vidoni II, Amado Bonpland 1.093; Supermercados Día, Colón 960; Supermercados La Frontera, en sus sucursales de Colón 1.198 y de Chacra 182 Manzana I Lote 09;

En Santo Tomé: El Super de la Gente, San Martín 629; y Supermercado La Economía, Uruguay 960. En Gobernador Martínez: EDU-MIL, Ruta 19.

En Curuzú Cuatiá: Supermercados Día, Uruguay 1.470; Supermercados Día, Rivadavia 646; Supermercados Don Luis, Duarte Ardoy 532; Supermercado Caminito, Uruguay 1.240;

En San Roque: Supermercados Día, Juan de Cossio 1.042; Autoservicio San Roque, Raimundo Reguera 791; El Gauchito, Montenegro 670; Autoservicio San Roque y Carne, Raimundo Reguera 801;

En Esquina: Supermercados Día, Belgrano 580; Supermercado El Negro, esquina Bartolomé Mitre y Eva Perón. El Super de la Gente, General Velazco 1.670. En Mercedes: Supermercados Día, San Martín 1.240; Autoservicio Mi Ciudad, Santa Fe 790;

En Gobernador Virasoro: Autoservicios San José, Lavalle 659; Fax, Lavalle 446; La Fortuna III, Barrio 200 Viviendas Manzana H Casa 2; Muy Fresco, San Martín 1.127; El Super de la Gente, Remedio de Escalada de San Martín y Ferré

En Ituzaingó: El Yacaré II, Bueno Aires 2.043; El Super de la Gente, Centenario 1.828. En La Cruz: Casa Pompeya I, Libertad esquina Misiones; Casa Pompeya II, Unión 750; y DAPER, José Luis Garay y Balles.

En Itatí: Autoservicio El Surco, avenida 25 de Mayo sin número; San Cayetano, Desiderio Sosa y 12 de febrero; 16 de Julio, Avenida 25 de Mayo sin número; Supermercado Nuevo Mundo, Belgrano esquina Gamarra; El Abuelo, Avenida 25 de Mayo esquina San Luis; y Supermercado Itatí, 25 de Mayo 605.

En Posadas, Misiones: El Super de la Gente de Previsora del Paraná. En Resistencia, Chaco: Carrefour, en sus dos sucursales de Juan Domingo Perón 2, y de esquina de las avenidas Avalos y Lavalle.