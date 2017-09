Gustavo Valdes, El futuro que construimos se encamina a generar trabajo digno

Categoría: Provinciales Publicado: - Sep 05, 2017 - 109

El candidato a gobernador Gustavo Valdés participó este lunes en la inauguración de una planta textil en Monte Caseros y destacó la articulación de los sectores gubernamentales, sindicales y empresariales para la concreción de esta inversión privada que generará más de 200 puestos laborales. “El futuro que estamos construyendo se encamina a generar trabajo digno y si alineamos Nación, Provincia y municipios vamos a potenciar este horizonte”, afirmó el postulante de ECO+Cambiemos tras cortar cintas en la hilandería TN & Platex que ahora también fabrica medias.

Al acto inaugural estaba previsto que asistan los ministros nacionales Rogelio Frigerio del Interior, Francisco Cabrera de Producción y Carlos Vignolo del Plan Belgrano, quienes no pudieron hacerlo por las inclemencias. Se concretó a las 11 en su planta de Monte Caseros con la presencia del gobernador Ricardo Colombi y los ministros provinciales de Industria, Ignacio Osella y secretario general de la Gobernación, Juan Carlos Álvarez, quienes junto a Valdés y las autoridades de la empresa encabezaron la inauguración de un nuevo sector en el lugar, destinado a la fábrica de medias.

Cabe señalar que en la ocasión también estuvo el secretario general de la Asociación Obrera Textil, Hugo Benítez, a quien el CEO de TN & Platex, Teddy Karagozian agradeció por su “colaboración en la puesta en marcha de este proyecto” que ya incorporó a 60 operarios, cifra que ascenderá a más de 200 al incorporarse la totalidad de la maquinaria planificada.

En este marco, el representante de la empresa expresó en su discurso inaugural que “estamos ante un Gobierno nacional y provincial, cuyo deseo es el del engrandecimiento del país, con quienes podemos hablar y hablamos, escuchando sus perspectivas y dándoles las nuestras, en un diálogo donde sabemos que no es fácil, pero también sabemos que gobierno y sector privado queremos lo mejor para nuestro país”.

Karagozian dijo también que “hoy estamos pagando el costo de lo que significó tantos años de desidia” al referirse a “lo malo que dejó el Gobierno nacional anterior”. Y en este sentido, mencionó “los controles de precio, las amenazas, las restricciones de todo tipo, e contrabando, el aumento de la litigiosidad laboral, el aumento de la carga tributaria, el aumento de la necesidad de empleo público y el alto grado de corrupción”.

Luego, consultado por la prensa, Valdés afirmó que “las condiciones de la Argentina cambiaron a partir de la presidencia de Mauricio Macri y hoy tenemos la posibilidad de invertir para crear una planta como esta que genera puestos de trabajo”.

El candidato a gobernador indicó así que “como Estado tenemos la responsabilidad de generar las condiciones necesarias para que estos emprendimientos sean competitivos y cuando nos unimos los sectores gubernamental, empresarial y sindical avanzamos hacia el desarrollo, porque el futuro que estamos construyendo se encamina a generar trabajo digno y si alineamos Nación, Provincia y municipios vamos a potenciar ese horizonte”.

En este contexto, el diputado nacional y postulante de ECO+Cambiemos señaló que “ayer (domingo) con Buryaile (Ricardo, ministro de Agroindustria de la Nación) estuvimos asistiendo a acuerdos para volcar 250 millones de pesos al campo por la emergencia agropecuaria para que el sistema productivo de Corrientes siga generando trabajo y hoy estamos acá inaugurando la ampliación de una industria que va a generar 200 nuevos empleos”.

Sobre esta inversión privada, Valdés consideró que “nos permite poner a la hilandería correntina en un lugar muy alto, esta empresa es la más grande de Sudamérica en su tipo, estaban por venir tres ministros de la Nación que no pudieron por el clima, pero eso habla de la importancia de emprendimiento”. Y agregó que “hoy hay cerca de 2.000 empleados textiles en toda la provincia y vamos a estar defendiendo esta fuente laboral desde el Gobierno provincial, como a todo sector que genere empleo genuino”.