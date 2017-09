El Gobernador Colombi encabezó la inauguración de la fábrica de medias Ciudadela

Categoría: Provinciales Publicado: - Sep 05, 2017 - 111

El Mandatario provincial, junto al propietario de la planta TN&Latex, Teddy Karagozian, y acompañado por los ministros de Industria, Trabajo y Comercio, Ignacio Osella; el titular de la cartera de Salud, Ricardo Cardozo; el ministro secretario general de la Gobernación, Juan Carlos Álvarez; de Seguridad, Horacio Ortega; el diputado nacional Gustavo Valdés; el intendente de Monte Caseros, Miguel Olivieri; el secretario general de la Asociación Obrera Textil, Hugo Benítez; directivos y trabajadores de la firma, dejaron inaugurado el nuevo sector de la planta, que corresponde a la fábrica de medias Ciudadela; previamente se concretó un reconocimiento al personal que cumplió más de 30 años de servicio. Cabe señalar que por razones climáticas no asistieron al evento los ministros del Interior, Rogelio Frigerio; de Producción, Francisco Cabrera; y el titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo. Tanto el propietario de la empresa como el Gobernador destacaron que el emprendimiento puesto en marcha genera trabajo y recursos para los correntinos.

La puesta en marcha de un importante emprendimiento privado que genera trabajo e ingresos para los correntinos se puso en marcha en la fecha en Monte Caseros, se trata de la fábrica de medias Ciudadela, que está inserta en la empresa textil TN&LATEX, la hilandería más importante del hemisferio sur y por ende la que más puestos de trabajo e ingresos genera.

El Gobernador de la Provincia, junto al titular de la firma encabezaron el evento, poniendo de relieve el momento en que se articula este proyecto, coincidente con la política que lleva adelante el presidente Mauricio Macri, de incentivar el desarrollo industrial del país, estableciendo reglas claras para ello. Cabe señalar que el empresario Karagozian, al hacer uso de la palabra y exponer las condiciones y cualidades del proyecto que se puso en marcha en la fecha, dejó un mensaje para el Gobierno Nacional y en especial para el ministro del mismo Carlos Vignolo, en el sentido de que puede colaborar en proyectos tendientes a disminuir la pobreza y crear puestos de trabajo.

Colombi

Al hacer uso de la palabra el gobernador Ricardo Colombi expresó: “ es un día muy importante para la región este emprendimiento que esta empresa está poniendo en marcha, y si bien hay un esfuerzo propio muy importante, este tipo de industrias requiere de un gran esfuerzo económico para motorizarlas, también es cierto que hubo varios actores que fueron claves para que esto se concrete, por ejemplo los trabajadores, los gremios que los representan, que privilegiaron el diálogo y postergar algunas cuestiones, en favor del objetivo principal, como es el de que muchos correntinos tengan una mejor calidad de vida, gracias a su trabajo”

Agregando: “este proyecto es una muestra de cómo funciona con éxito, la articulación, pública privada, en este caso con los trabajadores, gremios, empresa y el estado en todos sus estamentos, Nación, Provincia, Municipio, como actores principales de una propuesta, que también es una muestra de la fortaleza de la estabilidad y libertad que existe desde que está Macri en la presidencia de la Nación, que ha instrumentado reglas claras para el sector industrial y productivos, que permiten encarar nuevos emprendimientos, como el de la ocasión”.

Finalmente, el mandatario, expresó: “quiero felicitar a todos los que fueron artífices de este proyecto, gremios, trabajadores, empresarios, el intendente el ministro Osella y lo que nos llena de satisfacción es que todo esto coincide con una visión de crecimiento y progreso que tenemos desde el Gobierno provincial, respecto del país, ahora con la presencia de un ministro de nuestra provincia en el Gabinete Nacional, estamos seguros de que hará nuevas y mejores oportunidades”.

Antes el Chief Executive Officer (CEO) de TN & PLATEX, Teddy Karagozian, agradeció por su parte la presencia del gobernador Ricardo Colombi, y dijo que “a través del deseo de venir de los ministros nacionales, del Interior, Rogelio Frigerio; y de Producción, Francisco Cabrera”, impedidos de estar presentes por lluvia, se “demuestra a la sociedad el interés que le asigna el presidente Mauricio Macri y el Gobierno provincial a la inversión de los privados”. También exhibe “la importancia renovada que se le da a la industria textil y al desarrollo del interior”, generando más empleo “para el nivel de vida de los argentinos”.

El empresario informó que “esta planta industrial es la primera hilandería que instalamos en 1978 y desde entonces no paramos de crecer a través de inversiones”, aunque “con algunos altibajos” aclaró. Agregó que “instalamos fábricas nuevas en Tucumán, Catamarca, La Rioja y Buenos Aires”, además de la existente en Corrientes y “así nos convertimos en la hilandería más grande de Argentina, Latinoamérica y del Hemisferio Sur”.

En este marco, Karagozian atribuyó “el crecimiento” de la empresa “a la ayuda constante de nuestro personal y el sindicato: AOT (Asociación Obrera Textil) y SETIA (Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines)”. Detalló que la nueva sección que se inauguró en la oportunidad “mejoran la productividad de la fabricación de hilados, donde seguimos avanzando en tecnología y volumen, incorporan un nuevo servicio a nuestros clientes, que es la fabricación de telas para ayudarlos a crecer y dar impulso a la fabricación de medias, inversión que esperamos sea el inicio de un programa importante de otras futuras en la producción de bienes de consumo finales en Monte Caseros”.

Destacó que hoy “estamos ante un Gobierno nacional y provincial cuyo deseo es el del engrandecimiento del país, con quienes podemos hablar y hablamos, escuchando sus perspectivas y dándoles las nuestras, en un diálogo donde sabemos que no es fácil, pero también sabemos que el Estado y sector privado queremos lo mejor para nuestro país”. Comentó así que “la industria textil en su conjunto hoy emplea en Argentina 400 mil personas, aunque tenemos el potencial de llegar a un millón de puestos de trabajo con un plan desarrollado adecuado al sector”.

Reconocimiento a los trabajadores

Por último, junto al gobernador Colombi, el diputado nacional Gustavo Valdés; los ministros secretario general de la Gobernación, Juan Carlos Álvarez; de Industria, Trabajo y Comercio, Ignacio Osella; y de Seguridad, Horacio Ortega; el intendente de Monte Caseros, Miguel Olivieri; entre otros funcionarios provinciales y municipales, e integrantes del directorio de la empresa, realizaron un reconocimiento a 13 colaboradores “que nos acompañan desde el primer día hace ya casi 40 años”, expresó Teddy Karagozian.