Mañana la Provincia comienza el Pago de Haberes de Julio con aumentos

El jefe de la cartera económica, Enrique Vaz Torres, adelantó que el cronograma salarial de julio comenzará este miércoles 26, con el pago a los agentes activos hasta $11.800, y a pasivos, hasta $11 mil; continuará el jueves 27, con el pago a los agentes en actividad hasta $18.500, y a jubilados y pensionados, hasta $17.800; y finaliza el viernes 28 para ambos sectores. El ministro confirmó que, con el pago de los haberes de este mes, el sector Docente percibirá un blanqueo de 300 pesos, y los agentes de Vialidad Provincial un blanqueo de $250. También adelantó que en agosto próximo percibirán sus haberes con aumentos los agentes de la Administración Central y Seguridad; además, habrá mejoras en la Asignación por Hijo y la Asignación por Persona Discapacitada a Cargo.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, confirmó hoy los montos por tramos del pago del sueldo de julio con nuevos aumentos, a partir de este miércoles 26, a 75 mil agentes, activos y pasivos, dependientes de la administración pública provincial.

El jefe de la cartera económica informó que -con la aplicación de los nuevos aumentos previstos este mes para los agentes de los sectores Docente y Vialidad Provincial- la gestión del gobernador Ricardo Colombi incrementa la inversión salarial mensual en cerca de 1.900 millones de pesos.



“Con la ejecución del esquema de recomposición salarial resuelta por el gobernador Ricardo Colombi, y diseñada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, el Gobierno Provincial incrementa la inversión mensual salarial en alrededor de 1.660 millones de pesos, a lo que hay que sumar otros 215 millones de pesos que también se vuelcan en concepto del pago del adicional remunerativo, no bonificable, también mensual”, describió Vaz Torres.

El titular de Hacienda y Finanzas adelantó que el cronograma salarial de julio comenzará este miércoles 26, con el pago a los agentes activos hasta 11.800 pesos, y a pasivos, hasta 11 mil pesos; continuará el jueves 27, con el pago a los agentes en actividad hasta 18.500 pesos, y a jubilados y pensionados, hasta 17.800 pesos; y finaliza el viernes 28 para ambos sectores, confirmó Vaz Torres.

MEJORAS EN JULIO

El titular de la cartera económica correntina informó que, con el pago de los haberes de este mes, el sector Docente percibirá un blanqueo de 300 pesos, y los agentes de Vialidad Provincial un blanqueo de 250 pesos.

“La mejora salarial en el sector Docente alcanzará a 40 mil puestos laborales, y en Vialidad Provincial, a unos 450 puestos laborales. Con el blanqueo de 945 pesos, en el año, el sueldo básico docente pasará de 4.812 a 5.757 pesos a lo largo del ejercicio 2017. Con las medidas aplicadas durante el año, en la ejecución de la política salarial, los agentes del sector Vialidad Provincial acumularán la incorporación de una suma remunerativa de 1.000 pesos a fin de 2017”, detalló el jefe de la cartera económica provincial.

“Este mes, también el Gobierno Provincial sumó otros 40 millones de pesos adicionales a la inversión salarial en concepto del plus mensual, remunerativo no bonificable, aumentando el monto de 2.300 a 2.700 pesos de bolsillo. Esta decisión del gobernador Colombi significó una mejora del 108 por ciento del beneficio en lo que va del año; recordemos que en enero el plus era de 1.300 pesos de bolsillo”, afirmó Vaz Torres.

“Con estos nuevos 40 millones de pesos volcados, la inversión global, mensual, del adicional asciende a unos 215 millones de pesos. La medida alcanza a más de 75 mil agentes públicos provinciales, activos y pasivos (incluyendo jubilados municipales)”, dijo el Ministro. “También ampliamos este beneficio para que alcance a los pasivos de las Comunas que muchas veces padecen los perjuicios de una mala política salarial remunerativa para los activos municipales, como el caso de la Capital”, apuntó.

PRÓXIMA RECOMPOSICIÓN

El funcionario provincial también adelantó que en agosto próximo percibirán sus haberes con aumentos los agentes de los sectores Administración Central y Seguridad; además, se liquidarán con mejoras para los beneficios de Salario Familiar, como la Asignación por Hijo y la Asignación por Persona Discapacitada a Cargo.

“En agosto, la Asignación por Persona Discapacitada a Cargo pasará de 1.300 a 1.500 pesos, mejora que alcanzará a 1.300 beneficiarios; y la Asignación por Hijo, de 620 a 820 pesos, e impactará a 39 mil beneficiarios”, afirmó Vaz Torres.

En tanto que los agentes del sector Administración Central percibirán los haberes de agosto con un nuevo aumento del 5% en la asignación de clase de todas las categoría, alcanzando a 17,5 mil puestos laborales. Y los de Seguridad, con una mejora del 5% en el Valor Punto; esta medida alcanza a 9 mil puestos laborales.