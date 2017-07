Colombi y Valdés se reunieron con intendentes y dirigentes del Movimiento Justicialista Norte Grande

Categoría: Provinciales Publicado: - Jul 25, 2017 - 8

Ayer pasado el mediodía se concretó una importante reunión en la sede del Canotaje de esta ciudad, entre los intendentes del denominado Movimiento Norte Grande, compuesto por Adrián Curi de Berón de Astrada, Sebastián Torales de Loreto, Pablo Puyol de Ramada Paso y Roberto Salas (ausente) de Villa Olivari, junto a ex legisladores del PJ como Hugo Vallejos, Eduardo Farizano, Aurelio Díaz, miembros de la fuerza Nueva Generación con Víctor Barboza y dirigentes de justicialistas de todo el interior provincial, con el gobernador Ricardo Colombi y el candidato para sucederlo de Encuentro por Corrientes+Cambiemos, Gustavo Valdés. Oportunidad en que cada jefe comunal expuso la situación de su localidad, respecto de la relación con el Gobierno Provincial y como se van concretando los programas y planes que desarrollan de manera conjunta.

Los organizadores del encuentro, los dirigentes de Movimiento Norte Grande destacaron el trabajo sostenido con la Provincia y además como profundizarla, conociendo por medio de los intendentes las necesidades de cada localidad.

Curi de Berón de Astrada

El jefe comunal de Verón de Astrada Adrian Curi al hacer un balance del encuentro expresó : “tuvimos una reunión muy linda donde pudimos plantear la situación de nuestros pueblos, y muy contentos por la recepción del gobernador, oportunidad en que ratificamos el plan de obra que tenemos vigente, y que por ejemplo para mi comunidad están prevista, la construcción de un polideportivo de más de mil metros cuadrados cubierto, con un gimnasio interno, un Jardín de Infantes para la escuela 28 del paraje Troil y la refacción total de la Escuela Primaria 649 del Paraje Yahape, de para nuestra zona y la posibilidad de la construcción de la sede del Banco de Corrientes , el enripiado de la Ruta 13 y la intersección de la 15, obra esta última que mañana será licitada”.

Agregando: “quiero destacar que hay un fuerte trabajo que llevamos adelante desde hace algunos años, y que ha permitido un gran avance para nuestras comunidades, lo que redunda en mayores oportunidades y mejor calidad de vida, estas acciones es lo que queremos profundizar y que tengan continuidad, por lo que estamos satisfechos y con muchas ganas de seguir generando acciones en conjunto con la Provincia para mejorar la realidad de nuestros pueblos”.

Gustavo Valdés

A su turno Gustavo Valdés diputado nacional y candidato a Gobernador por Encuentro por Corrientes +Cambiemos al referirse al encuentro con los jefes comunales del mencionado agrupamiento Norte Grande, consignó: “ Nosotros tenemos un movimiento político en el que invitamos a incorporarse a distintos sectores de la vida correntina, sustentados en el muy buen trabajo que se viene realizando en toda la provincia con los municipios, nosotros precisamente destacamos las acciones con cada gobierno local, venimos desde abajo, y esto ha sido muy importante porque la labor y el fortalecimiento de las comunas ha generado una mejora notable en la calidad de vida de las poblaciones. Hoy tenemos la oportunidad de seguir por este camino, e incluso profundizar obras e inversiones, dado que tenemos la posibilidad de trabajar articuladamente Municipios, Provincia y La Nación”.

Respecto de esta última afirmación, Valdés confirmó la presencia del presidente Mauricio Macri para los primeros días de Agosto: “el presidente llegará a Corrientes para poner en marcha un proyecto que generará una inversión cercana a los 60 millones de dólares, que significará la generación de energía a través del sistema de Biomasa, lo que implica apuntalar con fuerza nuestra producción y explotación forestal, y esto constituye un eslabón más de las fuertes inversiones que están viniendo a Corrientes, y que nos permiten seguir el proceso de desarrollo en el que estamos inmersos y así poder mirar el futuro con optimismo”.

Ricardo Colombi

Por su parte el gobernador Ricardo Colombi al hacer uso de la palabra, en principio: anunció el enripiado de 50 kilómetros de la ruta 13 de Caá Catí a Berón de Astrada además de otras obras y fue contundente al afirmar:

"Acá se dijo y yo ratifico que la Provincia trabaja sin importar lo que esto signifique electoralmente porque en cada municipio hay personas y sin embargo hay algunos que quieren ser candidato y no conocen que hay en las localidades y por eso dejan afuera a los intendentes".

Agregando: "Después hablan del helicóptero y otras cosas sin sentido y el helicóptero se usa para ir y recorrer los municipios o sino pregunten a los intendentes cuantas veces estuvimos en las localidades, o acaso como creen que llevamos adelante nuestra propuesta de fortalecimiento de los gobiernos municipales, con presencia en cada lugar, interiorizándonos en el terreno y con cada jefe comunal de las necesidades y las acciones que tenemos que implementar para mejorar la vida de cada uno de los correntinos sin importar donde vivan. Seguramente hay dirigentes que no saben que cuando mejoramos un camino, le estamos dando oportunidades de una mejor vinculación a los vecinos, la posibilidad de movilizar la producción, el acceso a las escuelas y a los centros de salud y las posibilidades que creamos cuando generamos una nueva carrera terciaria, como es la de mejorar su formación y hasta lograr una salida laboral, o cuando construimos un polideportivo. Ahí es donde está el Estado presente y lo seguiremos haciendo, por eso destaco a estos intendentes, que más allá del sector político al que pertenecen, tienen como principal preocupación a sus comunidades a los que representan y trabajan en función de ellos”.

Finalmente, el mandatario expresó: “el compromiso que asumimos es profundizar el trabajo, avanzar con más obras, y seguir generando las condiciones para que cada correntino viva mejor, tanto los que residen en el campo como en la zona rural, y yo que vengo del municipalismo, como todos saben fui primero intendente de mi pueblo Mercedes, con numerosísimos parajes rurales, conozco el enorme trabajo que hay que desarrollar para atender las necesidades de cada habitante. Hoy hay más posibilidades porque tenemos un gobierno nacional que no discrimina a Corrientes y está generando las inversiones que necesitamos para seguir creciendo, y esta es una oportunidad que tenemos que aprovechar, y para eso fortalecemos nuestra propuesta y tenemos a los hombres para continuar con este proyecto”.