Más de 450 correntinos ya obtuvieron el crédito Argenta

Desde Anses informaron que debieron extender la atención al horario matutino, por la masiva demanda del beneficio. Adjudicatarios de la AUH pueden solicitar hasta 3 mil pesos

por hijo.

Anses Corrientes entregó ayer más de 450 créditos Argenta a los beneficiarios con turno anteriormente entregado, y debieron sumar atención en el horario matutino debido a la gran demanda. Se trata de un préstamo especial para personas que gocen de algún plan social o pensión, y desde el organismo local aseguraron que hay solicitudes previstas para todo el mes.

Según informó a El Litoral la titular de Anses Corrientes, Estela Regidor, ayer “entregamos 450 créditos Argenta en la provincia. Tenemos contabilizado eso hasta la mañana, pero por la tarde hubo más”. De hecho, la funcionaria destacó que “son miles los que tenemos anotados en Corrientes. En lo que va del mes fuimos recibiendo solicitudes, y por eso tuvimos que agregar turnos a la mañana”.

El beneficio está habilitado para adjudicatarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), pensiones no contributivas (por invalidez), madres de siete hijos y pensionados universales para el adulto mayor (Puam). El préstamo solicitado se acreditará en la Cuenta de la Seguridad Social, y si bien el plazo de su entrega no supera los cuatro días, Regidor señaló que el mismo se deposita a la jornada siguiente o la posterior.

Los planes disponibles para el programa de préstamos son de 12, 24, 48 y 60 cuotas; la Tasa Nominal Anual (TNA) es del 24% y los gastos administrativos del 1%, para todos los planes. Asimismo, recordaron que para los titulares de la AUH, los montos a solicitar serán de hasta 3.000 pesos por hijo, a devolver en 12 meses, o hasta $5.000 por hijo, a reintegrar en 24 cuotas mensuales.

Por su parte, para quienes gozan de pensiones no contributivas, madres titulares de AUH con 7 hijos y pensionados universales para el adulto mayor (Puam), el préstamo se devolverá en 12, 24 y 36 cuotas, con montos disponibles de $12.000, $20.000 y $30.000, respectivamente.