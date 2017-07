Categoría: Provinciales Publicado: - Jul 21, 2017 - 26

Lo expresó Gustavo Valdés, el flamante candidato a Gobernador de ECo-Cambiemos, en los estudios de La Dos. “El día antes del anuncio tuve la confirmación de que era el candidato”, aseveró y sostuvo que aún no está definido quien será el candidato a Vice. “Siento el apoyo del radicalismo y de toda la estructura de ECo”, agregó. Para Valdés “los correntinos estamos en el momento justo para avanzar sin inconvenientes gracias al acompañamiento de Nación”. Fuente Radio Dos

“Tenemos trazado el rumbo y a él lo vamos a recorrer con compromiso y responsabilidad. Sabemos lo que hicimos por Corrientes y por sobre todas las cosas sabemos lo que tenemos que hacer”, expresó el doctor Gustavo Valdés, en una charla exclusiva en los estudios de Radio Dos.

“Siento el apoyo incondicional de todos los referentes y de las bases de la UCR y de los partidos de ECo. Esto nos avizora una muy buena elección en las PASO y nos alienta porque vamos a ganar el 8 de octubre. Comparando los actos políticos con la oposición se observa claramente la diferencia y eso quedará reflejado en el voto de la gente”, sostuvo el candidato a Gobernador de ECo-Cambiemos.

“Por primera vez en mucho tiempo tenemos un Presidente que cree y apuesta por Corrientes, y en retribución a ese apoyo debemos aportar los tres diputados nacionales”, estimó al analizar las PASO

Sin fisuras internas

Valdés aclaró que ECo “está alineado y trabajando. Y eso no pasa con el peronismo donde la derrota en Capital los dejó en una crisis política importante”

“Por primera vez podemos mirar el futuro con cosas haciéndose, y vamos a elegir representantes sin estar en medio de una crisis. Nunca tuvimos este nivel de desarrollo”, agregó Valdés.

“No tenemos problemas internos. Estamos todos alineados pensando en el futuro. Tal vez pensaron que esta supuesta demora en dar a conocer los nombres iba a separarnos y eso le daba posibilidades, pero eso no ocurrió”, insistió

El candidato a Vice

Valdés bajó decibeles en cuanto a las expectativas que se generan con el nombre del candidato a Vice: “lo vamos a anunciar oportunamente. Hay tiempo. En Eco hay muchos nombres importantes y todos quieren ser parte de esta forma de hacer las cosas. No tiramos las candidaturas para perder elecciones”

Salarios, directo a Camau

Aunque sin nombrarlo, Valdés apuntó contra recientes dichos de Camau respecto a la cuestión salarios: “nosotros desde hace varios años venimos mejorando los salarios todos los años. Hay que ser responsable cuando se dicen las cosas porque se generan falsas expectativas en un tema muy sensible”

El papel de Colombi

“Ricardo Colombi será un actor importantísimo en la campaña. Estará en el centro del escenario. El dirigente con más peso político y experiencia es Ricardo Colombi por eso estará a la cabeza. Eso no me eclipsa, porque esto es un proyecto político... parta nosotros tenerlo a Colombi es una gran ventaja”, analizó Valdés.

E insistió: “Colombi tendrá un rol que se anunciará oportunamente. Veremos donde se ubica. Tendrá su espacio y sus cosas. E insisto: tenerlo en el equipo es una ventaja”

“No habrá doble comando”, respondió con énfasis.

Nombres para el eventual gabinete

El actual Diputado Nacional evitó dar nombres de quienes eventualmente podrían ocupar un posible lugar en el gabinete: “después de ganar las elecciones lo analizaremos y después lo vamos a designar. Todo será acordado con un equipo. La mejor decisión por tomar la vamos a hacer”

“Primero vamos a ganar las elecciones”, sostuvo

Análisis político

“Tarde o temprano las generaciones pasan, eso es natural”, dijo respecto a los nuevos referentes que surgen en el mapa político provincial.

“Nuestro gobierno tendrá por eje el desarrollo y la modernización”, precisó.

No hay posibilidades de un mandato corto

Valdés salió al cruce de una reforma que implique un mandato corto para facilitar la vuelta del actual Gobernador: “esas son especulaciones que impulsa la oposición. No hay posibilidades porque debemos cumplir los 4 años”

Y aclaró: “cuando Colombi habló de los 6, se trata de los años que resta de Mauricio Macri y los 4 que se vienen. No está en la agenda reformar la Constitución. El mandato será de 4 años”.