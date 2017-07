Vignolo confirmó que en agosto asumirá en el Plan Belgrano

Categoría: Provinciales Publicado: - Jul 21, 2017 - 28

El por ahora ministro secretario general de la Gobernación, Dr. Carlos Vignolo, adelantó que en los próximos diez días recibirá la confirmación de la fecha, pero en el mes de agosto asumirá su nueva función a cargo del Plan Belgrano. Asimismo, opinó sobre las denuncias de la oposición sobre el decreto que modificaría beneficios del IPS, resaltando que “el correntino no come vidrio ni compra espejitos de colores”. Por otro lado, adelantó que el candidato a vice de Gustavo Valdés se está definiendo y se conocería también en los próximos días.

El ministro Vignolo dialogó con Sudamericana y adelantó que “a partir de agosto quedamos a disposición de la agenda presidencial” para que asuma como nuevo titular del Plan Belgrano, que tiene rango ministerial. Recordó que desde la Presidencia, “tendrán que confirmar el día y la hora y empezamos el camino de una nueva responsabilidad”.

Relató que habrá una transición en doble sentido, en el caso de la Secretaría que deja y a la nueva función que asumirá desde el mes de agosto. Recordó que “ocupar ambos cargos es incompatible pero es probable que siga con la actividad política dado el compromiso con la campaña para las PASO y después para la Gobernación”.

El ministro destacó que “no me imaginé, es lago que no buscaba y una perspectiva de ese tipo fue una sorpresa, pero es una responsabilidad importante que tiene que ver con la región”. Reconoció que “el norte tiene un perfil muy parecido” y que la idea es “que se tenga una visión estratégica para ganarle terreno a indicadores muy dolorosos”.

Por otro lado, el ministro Vignolo fue consultado sobre los decretos que fueron denunciados por el arco opositor provincial y la calificó como “una denuncia genérica que no da precisiones”. Pidió a los denunciantes “precisar qué es lo que se hace cuando hay interés” y recordó que recibió “pedidos pero no marcan cuáles son los decretos que requieren”. Vignolo agregó que “es parte de la campaña y no hay que hacerse eco de las irresponsabilidades de algunos porque la metodología de buscar zozobra en la gente inútilmente no es un buen mecanismo para ganar votos”. “El correntino no come vidrio ni compra espejitos de colores”, manifestó.

En otro orden de cuestiones, indicó que “estamos muy conformes la gente porque acompaña esta expectativa hacia adelante” y agregó que “Gustavo (Valdés) encarna la esperanza de los correntinos hacia adelante”. Aseguró también que “la política da oportunidades en términos de consenso y así demostramos una unidad monolítica y concepción de equipo en la UCR y en ECO”. Adelantó finalmente que el compañero de fórmula se conocerá en los próximos días.