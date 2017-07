Elecciones 2017: Muchos intendentes intentarían su reelección, mientras otros quieren volver

Categoría: Provinciales Publicado: - Jul 03, 2017 - 38

Aunque las fórmulas no están definidas, porque aún resta conformar las alianzas, jefes comunales ya están preparándose para postularse. Similar situación se da con funcionarios provinciales y legisladores que también serán candidatos para liderar el Ejecutivo de sus respectivos municipios.

En los próximos días, un número considerable de Ejecutivos Municipales emitirían la resolución a través de la cual se adherirían a la convocatoria provincial para elegir intendente, vice y concejales el 8 de octubre. De concretarse esto, según el cronograma electoral, el mes venidero tendría que oficializar primero las alianzas con las cuales competirán y, después, la grilla completa de candidatos. Por eso, mientras algunos jefes comunales ya trabajan con vista a competir por un nuevo mandato, otros -que alguna vez cumplieron ese rol y que ahora son funcionarios provinciales o legisladores-, también se están preparando en búsqueda de volver a liderar sus respectivas comunas.

Quienes ya ratificaron sus intenciones de competir en las urnas por un nuevo período, , son los intendentes Gerardo Bassi (Goya), José Sananez (Santa Lucía) y Víctor Cemborain (Mercedes). Los tres tienen en común no sólo que son del PJ, sino que también, esta vez, sus compañeros de fórmula serán otros. Es que las relaciones con sus viceintendentes se rompieron al poco tiempo de asumir.

En el caso de Goya, Darío Zapata renunció el 5 de junio del 2014, es decir, a menos de seis meses del inicio de la gestión.

Y si bien en Santa Lucía, Héctor Ruíz Díaz permaneció en su cargo, el quiebre político con el Intendente también comenzó a visualizarse públicamente en el 2014. Por eso, al ser consultado por El Litoral, Sananez manifestó “tengo ganas de seguir trabajando por la gente, al menos hasta ahora iría por la reelección”. Aunque, inmediatamente, aclaró que “lo que es seguro es que la fórmula será diferente”. Haciendo referencia al candidato a vice.

En este contexto, también indicó que todavía no está oficializada la fecha en que Santa Lucía votará, y en el caso de que decida adherirse a la convocatoria del 8 de octubre, destacó que todavía tiene tiempo de emitir la resolución.

Quien tampoco presentó su dimisión como viceintendente, pero no tiene relación con el intendente, es Raúl Levy de Mercedes. Es que si bien ambos ganaron los comicios, la alianza se quebró antes de que iniciaran formalmente su gestión porque en una controvertida situación, el presidente del Concejo le tomó juramento a Levy como intendente porque la mayoría de los ediles consideraron que Cemborain no estaba habilitado para asumir.

Este conflicto de poderes llegó hasta el STJ y el jefe comunal electo permaneció atrincherado en la Municipalidad, hasta que obtuvo un fallo judicial que ordenó que le tomarán juramento como tal. Acto que se concretó, sin embargo, Levy y Cemborain no se reconciliaron.

Unidos

Otro de los intendentes del PJ que apostará a un nuevo mandato es el de Ituzaingó, Oscar Piñon, y -a diferencia de los casos anteriores- la fórmula sería la misma que la del 2013 en la que fue electo junto con el vice, Juan Carlos Bertoia.

Precisamente, la semana pasada manifestó a este diario que “lo que todavía no está definido es si votaremos el 8 o el 22 de octubre”.

En tanto que otro titular del Ejecutivo del justicialismo que está habilitado para ir por otro mandato es Santos Omar Herrero. “Todavía no está definido si me presentaré”, manifestó al ser consultado por El Litoral.

Decididos y en estudio

Walter Chávez como intendente de Bella Vista, el de Caseros, Miguel Angel Olivieri (ECO), y el de Pago de los Deseos, Eduardo González, también hace tiempo ya manifestaron sus aspiraciones de continuar al frente de los municipios. Postura que ratificaron.

En tanto que sus pares de Yapeyú, Ramón Barrios, y de Alvear, Omar Barros, -ante la consulta de El Litoral- coincidieron en que tienen interés en ir por la reelección, aunque aclararon que la decisión todavía no está adoptada. Indicaron que es un tema que previamente será analizado por sus respectivos partidos.

Similar postura planteó el jefe comunal de Chavarría, Evaristo Franco. “Todavía tengo que hacer las consultas correspondientes”, aunque sí confirmó a este diario que “el vice será otra persona”. Es que precisamente, también se quebró la relación con quien compartió la boleta en el 2013: Roberto Dieringer.

Retorno

José Cheme (ECO+Cambiemos), el actual subsecretario de Turismo de la Provincia, es uno de los ex intendentes que ratificó su intención de competir en las urnas para volver a ejercer la jefatura comunal. “Nunca dejé de trabajar por la comunidad y son muchos los proyectos que tenemos para hacer resurgir a Empedrado”, afirmó a El Litoral.

Quien estaría en la vereda de enfrente, al menos hasta ahora, sería Fernando Echeverría, quien precisamente le ganó las internas del PJ al actual jefe comunal Daniel Mieres.

Por su parte, Ignacio Osella hasta ahora forma parte del gabinete provincial como ministro de Industria, pero en octubre pretendería competir nuevamente en las urnas como jefe comunal de Goya.

Mientras que el diputado Miguel Angel Salvarrey, ex jefe comunal de Alvear, al ser consultado por El Litoral, manifestó que por ahora lo único que podía expresar era que sigue firme su aspiración de ser nuevamente intendente.

“Pero todavía está pendientes una serie de reuniones para definir cómo sería la alianza, entre otras cuestiones”, señaló.

En tanto que los también legisladores y hasta el 2013 intendentes, Adán Gaya (Yapeyú) y Henry Fick (Mocoretá) coincidieron en que son parte de un equipo de trabajo. “Vamos a reunirnos y en el marco del partido se tomará la decisión de quién es el mejor candidato”, expresó el senador provincial Henry Fick a este diario. Postura que fue compartida por su correligionario, Gaya.

Ex jefes comunales

Ernesto Domínguez era otro de los intendentes que había anunciado que iría por su reelección pero, tal como se informó, hubo un cambio de estrategia y ahora competirá en las Paso en búsqueda de respaldo para ir en búsqueda de una banca legislativa.

Por ello, ahora, quienes liderarían la lista por el PJ de Curuzú Cuatiá serían la actual diputada Alicia Locatelli o el senador nacional Carlos Rubín. Los dos ya estuvieron al frente del Municipio pero, de acuerdo con lo expresado a este diario, serían mayores las probabilidades de que a nivel municipal compita finalmente Rubín. Es que él concluye su mandato este año, mientras que Locatelli aún tiene dos años de gestión legislativa.

Así como en las citadas comunas, en todo el territorio provincial se multiplican las negociaciones de los diferentes frentes partidarios para tener candidatos. El Litoral