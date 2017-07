Cano admitió que Vignolo es uno de los candidatos a sucederlo en el Plan Belgrano

Categoría: Provinciales Publicado: - Jul 03, 2017 - 60

El ministro dejará su cargo en 12 días para dedicarse de lleno a la campaña ya que competirá por una banca legislativa. Insistió en que su lugar será ocupado por un radical y negó que sea el chaqueño Rozas. Fuente: Dirio El Litoral

El titular del Plan Belgrano, José Cano, descartó la posibilidad de que el jefe del interbloque de senadores de Cambiemos, el radical Angel Rozas, sea su reemplazante cuando renuncie para sumarse a la campaña electoral como precandidato a diputado. De todos modos, consideró muy probable que su sucesor sea un referente de la UCR, y dijo que, entre otros, Carlos Vignolo, está entre “algunos nombres que suenan” para asumir esa responsabilidad.

Cano justificó su determinación de postularse como primer candidato a diputado nacional por su provincia natal.

“Angel está cumpliendo una tarea en el Senado como presidente del bloque de Cambiemos y no es uno de los nombres que se están barajando para que me reemplace”, subrayó.

Tras ratificar que la institución que hasta ahora encabeza continuará con rango ministerial, Cano coincidió con el Gobierno nacional en la necesidad de rever el rol de las Paso, las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.

En declaraciones radiales, Cano reflexionó: “Como todo proceso electoral, como todo proceso de prueba, no estaría mal hacer una mirada y una revisión del resultado de las Paso”.

“Habría que rever el rol de las Paso porque si uno analiza el contexto nacional, son muy pocas las provincias donde va a haber competencia”, expresó.

“Además, presenta el inconveniente de que los dirigentes y candidatos estamos prácticamente cuatro meses en campaña” remarcó.

Cano ratificó que el 14 de julio próximo, renunciará al Plan Belgrano para sumarse a la actividad proselitista en su calidad de primer candidato a diputado nacional por la provincia de Tucumán.

Consultado sobre si el radical Rozas, ex gobernador chaqueño, podría ser su sucesor como ministro al frente del Plan Belgrano, Cano prácticamente lo descartó.

“Angel es un dirigente muy valioso que tiene Cambiemos y hoy cumple un rol en el Senado, es muy poco probable que deje el Senado; él tiene toda la trayectoria y los méritos como para ocupar ese lugar, es un conocedor de la realidad y lo que pasa en la región, pero hoy está abocado a su rol en el Senado”, insistió.

Consultado sobre si su puesto podría quedar en manos de un radical, Cano destacó: “Es muy probable”.

“Tiene que ser un hombre del norte, del NOA o del NEA, o sea de las 10 provincias que forman parte del Plan Belgrano”, afirmó.

El ministro dijo que, entre otros, el funcionario del gobierno de Corrientes Carlos Vignolo, está entre “algunos nombres que suenan” para asumir esa responsabilidad.

