ACDP resolvió en Congreso Extraordinario exigir respuestas al Gobierno

La ACDP realizó un congreso extraordinario en donde resolvió exigir al gobierno provincial la toma de posesión del cargo de la vocal del Consejo Gral. de Educación, “Medallita” Dal Lago y la urgente convocatoria a las meses de dialogo, al tiempo de repudiar el no llamado a paritarias nacionales docentes, ubicado a la organización gremial en estado de alerta y movilización “en suspenso”, atento a las respuestas sobre lo exigido.

En este sentido, con la firma del titular del gremio, José Gea, ACPD emitió un comunicado:

“ Ayer , con la totalidad de los representantes de los departamentos de la provincia, a través de sus secretarios departamentales, congresales, y miembros de comisión directiva, quienes expusieron y analizaron cada una de las problemáticas de índole nacional y provincial del sector, en todos los ámbitos y factores que inciden en el buen funcionamiento del sistema educativo. Como así también sobre la no respuesta ante el reclamo del descuento al plus-salario, ley provincial de educación, cambio de caja curricular para el nivel secundario, y la pretensión del cambio de la caja del IPS al ámbito nacional o privado, cierre de grados y falta de miembros en las vocalías.

Expresa

Exigir la toma de posesión de la vocal del consejo general de educación electa democráticamente: “medallita” Dal Lago

Repudio al accionar del gobierno nacional ante la no convocatoria de paritarias nacionales

Malestar ante la demora, por parte del estado provincial, en convocar a las mesas de dialogo (trabajo)

Rechazo a toda modificación de la caja de jubilación y de la edad jubilatoria respetando la sentencia 86/12.

Resuelve

Alerta y movilización.

Medida de fuerza en suspenso acorde a la concreción o no de los reclamos planteados.

Facultar a la comisión directiva a tomar las decisiones que sean pertinentes para el logro de la recuperación salarial y la reivindicación de los derechos de los docentes.

“Con el apoyo de las bases y el fortalecimiento de ideales, lograremos los objetivos y la justicia social.”.