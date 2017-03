Financiamiento e inversiones, temas centrales tratados con áreas nacionales

Categoría: Provinciales Publicado: - Mar 30, 2017 - 6

El ministro de Producción, Jorge Vara, mantuvo una serie de reuniones con funcionarios nacionales y del Consejo Federal de Inversiones el lunes y martes de esta semana, en relación a temas relacionados con mecanismos de financiamiento para cadenas productivas y actividades que se desarrollan en forma articulada con distintas áreas del gobierno nacional.

Así, el lunes fue recibido por el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, encuentro del que participaron además el jefe de Gabinete, Guillermo Bernaudo; el Secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial, Santiago Hardie, y el actual coordinador del Fondagro, Ernesto Ambrosetti.

El ministro Vara fue acompañado por el representante de Corrientes ante el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Esteban Fridlmeier, ya que uno de los puntos abordados en el encuentro giró en torno de la última reunión del directorio del Instituto y la resolución adoptada ante el conflicto de precios surgido en Misiones. En tal sentido y en relación a la suspensión de nuevas plantaciones de yerba del 2017 al 2019, se planteó que teniendo en cuenta las grandes inversiones realizadas ya por productores y viveristas, previendo la implantación programada para este año, la medida rija desde el 2018 y también por tres años.

Respecto de la cupificación impuesta en esa misma resolución, referida a una cosecha de sólo el 80% de la superficie plantada por productor para evitar la sobreoferta, se solicitó que no se establezcan preferencias, ya que posteriormente se había resuelto no incluir a productores con menos de 25 hectáreas; la delegación correntina solicitó igualdad de condiciones, ya que esto último no fue lo que se acordó en la reunión de directorio del INYM.

Fondagro

Luego de esa reunión conjunta, el ministro Vara mantuvo un encuentro con el ing. Ambrosetti, para analizar posibles mecanismos de financiamiento y cuestiones operativas que faciliten el acceso a los interesados.

El Fondagro, que arrancó con $ 1.700 millones, fue presentado como una herramienta de apoyo a las cadenas de economías regionales Puede apoyar proyectos, dar asistencia directa e incluso, entre otros fines, asociarse como parte contratante en consorcios de participación público-privada. Está destinado a personas físicas, personas jurídicas públicas o privadas, micro, pequeñas y medianas empresas agroindustriales, sucesiones indivisas, fondos fiduciarios, entes estatales y todos aquellos que determine oportunamente el comité ejecutivo.

En ese marco y teniendo en cuenta la expectativa de cosecha de tabaco, estimada en más de 2 millones de kilos, el ministro planteó la posibilidad de financiar el acopio a la Cooperativa de Tabacaleros. Dado que el Fondo excluye a las cadenas de las economías regionales incluidas en otras leyes especiales (caso tabaco, ovinos, caprinos, etc.), se apelará al Fondo Especial del Tabaco.

Se acordó entonces arrancar con las cadenas de citrus y arroz, con un plazo establecido que si bien aún es muy corto para los ciclos productivos (1 año) en cuanto a inversiones, resulta de utilidad para cubrir los gastos del cultivo, tiene una tasa muy favorable ( 10-12%) y es de ágil tramitación.

Se profundizó en las cuestiones operativas y se resolvió armar una mesa provincial para articular con el área de gestión del Fondo, involucrando al Instituto de Fomento Empresarial como la herramienta apta para la canalización de los créditos.

Otras gestiones

Por otra parte, el ministro Vara se reunió con el dr. Hardie, donde también se abordó el tema emergencia y las obras realizadas, además de la necesidad de incorporar unas adendas a los convenios oportunamente rubricados.

Finalmente el martes, junto con el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Juan José Ciácera y las áreas técnicas se analizaron los convenios a firmarse el próximo 15 de abril, vinculados a solventar mediante el componente de asistencia técnica el proyecto ejecutivo del puerto de Lavalle.

Por otra parte se sesionó sobre un financiamiento específico para el sector privado, para lo cual se están ultimando los detalles en el seno del Fondo Federal de Inversiones, de cuyo comité de administración el ing. Vara es integrante. En este caso se analiza ampliar los montos máximos de financiamiento, que actualmente tiene un tope de $ 1.550.000. El ing. Vara propuso un máximo de $ 2.5 millones por carpeta; importe más significativo teniendo en cuenta la evolución de los costos actuales de las inversiones.