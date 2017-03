Fuerte apuesta de Corrientes para el desarrollo de la Oferta Turística y Promoción Nacional e Internacional

Categoría: Provinciales Publicado: - Mar 30, 2017 - 9

El Gobierno de Corrientes a través del Ministerio de Turismo presentó hoy miércoles 29 de marzo en el Salón Verde de Casa de Gobierno algunos de los Programas permanentes 2017, para el sector turístico provincial con el fin de contribuir a la formación de recursos humanos de municipios, sectores públicos y privados, que se han volcado a la actividad turística como principal fuente de trabajo.

En ese marco, además se concretó una firma de Acuerdo entre el Gobierno Provincial a través del Ministerio de Turismo de Corrientes, la Universidad Nacional del Nordeste y por otro lado, con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en la figura de la de Oficina de Empleo y Capacitación Laboral, con el fin de realizar prácticas profesionales asistidas, pasantías, bolsas de trabajo, inserción laboral en la actividad turística, responsabilidad social, entre otros.

Estuvieron presentes encabezando el acto la Ministra de Turismo, Arq. Inés Presman, el Subsecretario de Promoción e Inversiones Turísticas, Lic. Horacio Pozo; el decano de la Facultad de Artes y Ciencias de la Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste, Prof. Federico Veirave; la Vice Decana Arq. María Teresa Alarcón; el Lic Adrian Ojeda, Gerente de Oficina de Empleo y Capacitación Laboral de la Secretaria de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación; la Dra. Lourdes Garrido, Directora de Comercio a cargo del Programa COMUN del Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio de la Provincia y el titular de la Federación de Turismo de Corrientes, Luis Escobar. Además, acompañó el equipo técnico del Ministerio de Turismo de la Provincia, representantes de municipios, federaciones, asociaciones, fundaciones, cámaras vinculados al turismo, entre otros actores.

La Ministra Presman dio las palabras de bienvenida remarcando la importancia de la vinculación de los distintos sectores y agradeciendo a los presentes por el acompañamiento. “Estamos involucrando acciones que abarcan 7 ejes estratégicos de gestión, que hemos mantenido. Dentro de lo que representa el Ministerio de Turismo existe una premisa fundamental, que es la que da el puntapié inicial a todo lo que implica el concepto de desarrollo turístico, ‘Lo que no se conoce no se valora´”, dijo.

“En este esquema de trabajo, en el año 2011 por una decisión del poder ejecutivo, se dan dos momentos que entendemos fueron estratégicos y fundamentales, dando un salto a la calidad del trabajo cotidiano. Ese año se crea el Centro de Capacitación en Turismo, abarcando las ofertas que tienen que ver con el rumbo que ha tomado el Gobierno Provincial tomando al turismo como política de estado y adecuando las ofertas a partir de las necesidades e identidades de cada uno de los municipios. Otro de los momentos significativos tiene que ver con la creación del observatorio turístico con el aporte de Federación, Cámaras, Entidades intermedias, Municipios, Direcciones de Turismo en vínculo con la Nación y el Observatorio PYME”, expresó.

Explicó que el objetivo de esta presentación es que se pueda conocer la oferta que ofrece anualmente el Ministerio de Turismo de Corrientes a través de su centro de Capacitación. “Viene creciendo en forma sostenida la actividad de capacitación y formación de los recursos humanos dentro de la provincia, afectados al sector turístico, verán como en el lapso de los últimos años ha habido por un lado un incremento de acción territorial sobre los 72 municipios de la provincia donde se abarca en la capacitación entre un 56 y 58 por ciento de los municipios de Corrientes. Esto tiene que ver con el reconocimiento del lugar que ocupa el sector turístico al producto bruto interno de la provincia de Corrientes. Cifra similar y salto cualitativo de la cantidad de personas capacitadas en los últimos años en las distintas ofertas que se fueron dando y que se repiten año a año que van tomando el formato de la identidad de cada uno de los municipios y de las entidades que lo solicitan”, afirmó.

El Licenciado Ojeda agradeció al Ministerio de Turismo por la iniciativa y por considerar sumar al Ministerio de Trabajo a través de la Secretaria de Empleo a esta propuesta y a la Universidad Nacional del Nordeste con quienes comenzarán a entablar vínculos. Por otra parte comentó, “la idea es que esto sea un disparador para potenciar un poco los programas de empleos del Ministerio de Trabajo. Al mismo tiempo destacó “estamos expectantes por este acuerdo que es política de este Ministerio de Trabajo y de esta gestión de las Secretaria de empleo y en ese sentido me parece sumamente importante en cuestiones de desarrollo local”. Remarcó que desean hacer foco en esta iniciativa para poder contener a esas personas que no cuenten con un empleo formal, de poder brindarles una oferta de capacitación, de práctica, entrenamiento y reinserción laboral.

Luego señaló que el Turismo es una herramienta fundamental, dada la característica y potencial que tiene la Provincia, “por eso la idea es involucrarnos de una manera estratégica; en primera instancia con el Ministerio de Turismo quienes verdaderamente conocen el territorio y las demandas del mismo y también con los actores locales”.

Por su parte, el decano Federico Veirave mencionó el significado de los Acuerdos al valor de la formación y de la relación del trabajo, la educación y la producción “donde el turismo tiene mucho para dar. Corrientes en estos últimos años ha marcado una jerarquización en cuanto al sector turístico. La Universidad viene acompañando la carrera de Turismo que originalmente se fundó hace 30 años en un convenio con la Provincia de Corrientes. En este sentido tenemos mucho para dar y aprender y trabajar en la relación entre el conocimiento y la realidad, es un tema fundamental para la Universidad tener la posibilidad de seguir trabajando en formación y capacitación”.

Ejes estratégicos

La responsable del Departamento de Desarrollo de la Oferta, Lic. Mercedes Alegre y el responsable del Observatorio Turístico de la Provincia, Roberto Bezos expusieron el Desarrollo de la Oferta Turística y Promoción Nacional e Internacional respectivamente.

Con ello se busca generar los mecanismos y estrategias de promoción y marketing turístico para proyectar Planes, Programas y Proyectos que permitan promocionar destinos, productos y experiencias, y servicios de Corrientes todo el año y mejorar su oferta a partir de la demanda real y potencial.

El Centro de Capacitación, del Capital Humano, Operativo y Gerencial, del Sector Turístico funciona en el Gobierno Provincial, bajo la órbita del Ministerio de Turismo, en la actual Subsecretaría de Promoción Turística de la Provincia, con dependencia del Departamento de Desarrollo de la Oferta. Las acciones continuas y permanentes de capacitación son necesarias para el desarrollo del capital humano, artífices de la calidad en las prestaciones a los turistas y a su vez apuntan al posicionamiento de las empresas y los destinos en los corredores y microrregiones turísticos en que se divide la Provincia de Corrientes.

El éxito logrado en la implementación y la transformación de voluntades para el logro de los objetivos propuestos dependen del trabajo interinstitucional, y participativo con el acompañamiento de asociaciones, cámaras empresariales, prestadores de servicios, transportadoras, federaciones, municipios y entidades educativas de diferentes niveles. Se consolidan año a año los objetivos propuestos cualitativamente.

Los objetivos son determinar elementos de competencia laboral que describen los procesos mínimos de capacitación de acuerdo al puesto, en las distintas prestaciones al turista, acción, comportamiento o resultado que el individuo debe ser capaz de demostrar luego de su período de aprendizaje o capacitación, fijar criterios de desempeño que son la descripción de la calidad de los servicios que se espera de los resultados obtenidos de la capacitación o aprendizaje y especificar la amplitud de competencias con las que deberá contar el individuo de tal manera de poder considerarlo “competente” para un puesto de trabajo.

Su misión proporcionar al capital humano del sector turístico de la Provincia de Corrientes el servicio requerido contribuyendo a sus expectativas y necesidades profesionales o laborales; y ofrecer una formación integral que capacite y sensibilice bajo los principios de calidad, eficiencia, eficacia, equidad y pertinencia. La visión es crear nuevas tendencias para la demanda de formación en turismo, cambiando la concepción de oferta rígida por la de flexible y sobre todo la de mejor por excelencia y calidad. Sus ofertas son el Fortalecimiento Institucional y Turismo Participativo, la Capacitación Operativa, la Capacitación Gerencial y la Líneas de Productos Turísticos.

En cuanto a la Promoción turística a nivel nacional e internacional, se da continuidad a la generación de una importante diversificación de mecanismos y estrategias de promoción y marketing turístico para proyectar Planes, Programas y Proyectos que permitan promocionar destinos, productos y experiencias, y servicios de Corrientes todo el año y mejorar su oferta a partir de la demanda real y potencial. La articulación con el Ministerio de Turismo de la Nación es permanente, en todos los ejes estratégicos de gestión.

Hay una activa participación en ferias y misiones comerciales e institucionales y una permanente articulación desde el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Turismo con FETUCORR, Comité Iberá, ACAVyT. Cámara de Turismo de Iberá. Cámara de Turismo de Esquina. Cámara de Turismo de Bella Vista. Cámara de Comercio, Producción y Turismo de Paso de la Patria. Asociación de Prestadores de Servicios de Mburucuyá. Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Producción de Ituzaingó. Cámara de Turismo de Ituzaingó. Cámara de Mujeres empresariales. AHEGA. APICC.

UTHGRA. Asociación de Guías de Ituzaingó. Asociación de Guías de Ecoturismo de Esteros del Iberá. Asociación de Guías de Sitio Ibera Porá. Asociación Civil Casa de Artesanos. FECORR. FECOPE. FECAM. Fundación Yetapa. Fundación CLT. Fundación Tierra Sin mal. Cooperativa Yasi Bera.

El Estado Provincial, a través del Ministerio de Turismo ha identificado y desarrolla de manera continua medidas específicas que contribuyen a la definición de políticas y Ejes Estratégicos de Gestión Institucional para el Desarrollo Local y Turístico – Cultural. Se establecen estas herramientas, para acompañar a la mejora de la calidad en destinos, productos y servicios turísticos que ofrece Corrientes los 365 días del año.

Acuerdos interinstitucionales

Con respecto al acuerdo con la Universidad Nacional del Nordeste, el Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio de la Provincia y la Secretaria de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación va a marcar la voluntad del trabajo en la orientación de la generación de empleo genuino para el sector turístico.

Dentro del Acuerdo entre El Ministerio de Turismo de la Provincia de Corrientes y la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral Corrientes y la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste, las Instituciones manifiestan su voluntad de impulsar y desarrollar actividades conjuntas a través de Estudios e Investigaciones, Asistencias Técnicas a Municipios de la Provincia de Corrientes con vocación Turística, Ofertas de Capacitación y Posgrado, Transferencia de servicios especializados, Participación en proyectos de Innovación y Desarrollo, Pasantías, Prácticas Pre profesionales y Profesionales, Becas, Trabajos Finales de Carrera, Viajes de Estudios, Promoción de Congresos y Eventos, Presencia conjunta en Ferias y Exposiciones Locales, Regionales, Nacionales/ Internacionales, utilización de ámbitos físicos o cualquier otra modalidad que tienda al desarrollo mutuo (Auditorios, Salas de Conferencias y Exposiciones, Aulas Talleres, Bibliotecas, etc.) siendo éstos de aprovechamiento recíproco entre las Instituciones.

Los Programas a llevar adelante son los siguientes, Formación Profesional, Entrenamiento para el Trabajo, Inserción Laboral, Empleo Independiente, Terminalidad Educativa, Promover por Discapacidad, Asistencia a Cooperativas y Asociaciones de Trabajadores Rurales.

“Este acuerdo que tiene que ver con esta fuerte apuesta se vincula al turismo como generador de empleo, cuando hablamos del turismo reconocido como una actividad productiva, ya que más de un 80 por ciento de los municipios vive de la actividad turística evidenciando el peso que tiene el sector y el compromiso de generar las condiciones para quienes se puedan insertar en el mercado laboral, lo puedan hacer en nuestra propia provincia y en las mejores condiciones. Estamos hablando de un círculo virtuoso que involucra a la Nación, la Provincia, Municipios, entidades y otros ministerios”, añadió Presman.

