Con un nuevo record de hacienda arrancaron los remates ganaderos

Categoría: Provinciales Publicado: - Mar 30, 2017 - 6

Con más de 3400 animales fruto del valioso aporte de los productores, en General Paz y en Mercedes iniciaron de manera paralela el ciclo de comercialización que introduce al pequeño agropecuario al sistema con el objetivo de mejorar ostensiblemente el precio del vacuno y otorgar otros beneficios como el costo de los fletes, la comisión de las casas rematadoras y el derecho de pista. El titular del IderCor, Vicente Picó fue contundente al explicar “Nos interesa el productor y esto se entendió por ello han pasado 12 años desde el inicio bajo esta modalidad de venta y la expectativa es grande en toda la provincia”.

Con la premisa de superar los buenos indicadores en ventas y precios de la edición 2016, los Remates de Pequeños Productores comenzaron su decimosegunda temporada consecutiva, teniendo como sedes, las Sociedades Rurales de General Paz y Mercedes, precisamente esta última, iniciadora de este sistema de ventas en la primera gestión de Ricardo Colombi como Gobernador de la Provincia.

La apertura formal la realizó el propio titular del IderCor, Vicente Picó, quien desde “la tierra del Paiubre” saludó a los productores de toda la provincia y agradeció el respaldo que significa lograr un calendario con casi una quincena de remates en toda la geografía correntina durante el primer semestre, que se ampliaría en base al stock y la necesidad de liberar hacienda en el invierno.

“El mandato expreso del Gobernador es poner la mirada en el pequeño productor, porque nos interesa, esta es una fuerte apuesta provincial que significan erogar recursos para que puedan insertarse en el sistema y lograr buenas ventas, que de manera particular no lo tendrían, por ello durante todo el año trabajamos con varios organismos para que cuando llegue la fecha de la venta, puedan presentar en pista mejores animales y con las condiciones sanitarias que exige la ley”, agregando que otros de los aspectos fundamentales es que el productor utiliza el remate para asistir a un evento social “antes era imposible ver en las tribunas a los vendedores pasar y comparar el precio de hacienda, hoy acude con toda la familia y comparte junto a otros productores el almuerzo y toda la jornada al cual también acompañan artesanos.

Picó agregó que si bien estaba previsto el arranque de las actividades el miércoles 29, un remate en Capital originó el traspaso para este jueves “La explicación es muy simple, Capital como General Paz son zonas sucias (garrapatas) con lo cual los compradores son los mismos, a diferencia de Mercedes que es zona limpia (sin garrapatas), lo que permite que no se superpongan los compradores de este arranque de Remates”

En cuanto a los números, la firma consignataria Aguapey de “Chacho” Ascué, puso bajo el martillo 1600 cabezas en General Paz entre gordo, cría e invernada, una cifra muy superior a los 900 que inicialmente se preveía. En esto, los animales provenían de Palmar Grande, Lomas de Vallejos, Cerrudo Cué, San Miguel, Ituzaingó, Itá Ibaté, Loreto, Caá catí y zonas aledañas. Esto significa según la sociedad rural anfitriona un nuevo record de encierro en los siete años que llevan realizando los remates de pequeños productores

En tanto, en Mercedes, la consignataria Reggi y Cia era la encargada de vender 1800 vacunos provenientes de todo el Centro Sur de la Provincia, unas de las más importantes y cuya venta, tiene fundamentalmente como destino el sur de la pampa húmeda donde se realiza la ganadería extensiva.

La continuidad de los remates, se trasladará la próxima semana con el Remate en La Cruz el martes 4 de abril y el Remate en Esquina el jueves 6 del mes entrante. Además del IderCor, colaboran las instituciones relacionadas como INTA, FUCOSA, SENASA, PRIAR y los MUINICIPIOS de cada Zona donde se realizan estos eventos de comercialización conjunta.-

Los beneficios de este sistema Comercial ganadero, venta en conjunto de animales vacunos, observados y medidos a la fecha son: Precios de venta superiores hasta un 20% a lo conseguido en el campo; organización y gestión del negocio con participación directa y libre decisión del productor. Vale recordar que el Gobierno Provincial aporta al productor los de comercialización, el costo de los fletes, la comisión de las casas rematadoras, y el derecho de pista por el uso de las instalaciones donde se realiza el evento de comercialización.-