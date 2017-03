Lanzarían el 5 de abril la campaña antigripal y de Vacunación Escolar

Categoría: Provinciales Publicado: - Mar 28, 2017 - 25

La primer partida de vacunas antigripales llegó a corrientes, son alrededor de 33 mil dosis, previéndose para la semana que viene, posiblemente el 5 de abril, lanzar una campaña que conjunta entre los ministerio de Salud Pública y Educación, destacó Claudia Campias Directora de Epidemiología de Corrientes, aclarando que este lanzamiento no solo será de la campaña antigripal, sino también de la Vacunación Escolar.

Explicó en este sentido, que “estaremos trabajando con muchas de las modalidades del año pasado que han demostrado su eficacia, como el ir casa por casa, contar con vacunas en los operativos, en las plazas, aunque si vamos a estar mucho más estrictos respecto a atender a las poblaciones de riesgo que deben acceder a la vacuna”.

Destacó que “Salud Pública, a través del ministerio nacional asegura la provisión de vacunas para las poblaciones dentro de la normativa de aplicación. Esto implica que si uno no entra esos grupos de atención indefectiblemente debe adquirir en farmacias dicha vacuna”.

Al efecto agregó que “si no sos un paciente oncológico, si no tenés hipertensión, diabetes, o sos una persona comprendida en el rango de mayores de 65 años, o menores de dos años, o en situación de embarazo podes acceder a la vacuna comprándola”, destaco la profesional.