Asumió la nueva Presidenta del Consejo General de Educación

La ministra de Educación Susana Benítez encabezó esta mañana el acto de asunción de la nueva presidenta del Consejo General de Educación. El cargo que había sido ocupado por José Azzi, quedó en manos de María Inés Pérez de Varela.

Durante un acto realizado esta mañana en las remozadas instalaciones del Concejo General de Educación, asumió como presidenta del organismo María Inés Pérez de Varela quien hasta ahora se desempeñaba al frente de la Dirección de Sumario, cargo que pasó a manos de María Teresa Candia Escobar.

“Quiero reconocer el trabajo realizado en el Consejo por el profesor José Azzi quien por razones particulares no pudo dar continuidad a su cargo”, dijo la ministra Susana Benítez quien también habló de las cualidades profesionales y personales de la flamante presidenta María Inés Pérez de Varela.

“Sé de la calidad de persona de la doctora Varela, se de sus cualidades profesionales y se del comportamiento y el compañerismo que tiene. Por eso con el Gobernador Ricardo Colombi no tenemos dudas de que esta gestión será muy exitosa, pero para que algo sea exitoso tiene que haber un equipo con personas comprometidas, tiene que haber un día a día, un momento a momento, ganas de ayudar al otro”, dijo la Ministra.

Varela por su parte agradeció por la confianza de la Ministra y el Gobernador y marcó: “No me presento a mis compañeros porque todos ya me conocen, yo formo parte de ellos. Tengo un equipo hermoso de supervisores, una asesoría pedagógica del Concejo de Educación. A las dos juntas (Disciplina y Clasificación) que están trabajando mucho” y agregó: “Todo este cuadro está a su disposición, estamos para cumplir los lineamientos que el Ministerio de Educación disponga en función de las políticas educativas del Gobierno Provincial”.