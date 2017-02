José Gea confirmó que Gremios docentes formalizarán un pedido de audiencia al Gobernador

Categoría: Provinciales Publicado: - Feb 21, 2017 - 18

“Vamos a hacer el petitorio formal todos los gremios juntos así como un pedido de audiencia al tiempo que vamos a formalizar un panfleto para llegar a toda la docencia de la provincia con la información necesaria de nuestros reclamos”, sostuvo José Gea de la ACDP al salir hoy de la reunión que mantuvo con dirigentes docentes de otros gremios docentes.

“Queremos la convocatoria a Paritarias nacionales y provinciales, así como el no avasallamiento del Estatuto Docente, que estén en funciones los Vocales tanto de la Junta como en el Consejo de Educación; que existan supervisores necesarios para el sistema de educación funcione en la provincia, entre otros temas y obviamente lo más importante que es el salario básico del docente”

Destaco que “sino hay paritarios nacionales, la provincia de Corrientes no va a estar dentro del Fondo Compensador algo que nosotros venimos trabajados desde hace muchísimo tiempo… solo pretendemos que las leyes estén y sean respetadas”.

En este sentido agregó Gea, “lo mismo pasa con el Estatuto, dentro de él está la estabilidad del docente y la conformación de las Juntas. Esto está ahí pero se lo sigue avasallando…lo que pretendemos es que cuando el docente trabaje se dedique solamente a pensar en lo que va a enseñar a sus alumnos”.

Aumento

Consultado sobre el aumento que se solicitará Gea manifestó que “ hay índices y datos que marcan el camino, por ejemplo los del INDEC que dicen que para no estar por debajo de la línea de pobreza uno debe ganar 13.600 pesos como mínimo . Ese es un punto de referencia y siempre hablando de aumento al básico docente.