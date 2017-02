La Provincia anticipó el pago de febrero, mientras alista la recomposición salarial

Categoría: Provinciales Publicado: - Feb 17, 2017 - 14

El ministro Enrique Vaz Torres anunció hoy la liquidación de los haberes de este mes a partir del miércoles 22 y en tres días. “Es una buena noticia; por instrucción del gobernador Ricardo Colombi, adelantamos el pago de febrero debido a los feriados de carnaval en fin de mes y el inicio de clases”, explicó el economista correntino. También señaló que el Gobierno Provincial está abocado a definir la política salarial para 2017.

Mientas se trabaja en la definición del esquema de la política salarial para este año, el ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, confirmó hoy el inicio del cronograma de liquidación de haberes de este mes a los agentes de la administración pública provincial. El titular de la cartera económica dio a conocer que los sueldos se abonarán en tres días a partir del miércoles 22 de este mes.

De acuerdo a lo anunciado por Vaz Torres, el pago se iniciará el miércoles 22; continuará el jueves 23 y finalizará el viernes 24 de este mes. “Los montos por tramos estamos definiendo en articulación con el Banco de Corrientes S.A., y una vez establecidos serán comunicados inmediatamente a la sociedad”, agregó el ministro de Hacienda y Finanzas.

“Se están iniciando las conversaciones con los distintos sectores, trabajando en el diseño de la política salarial para este año. Estamos permanentemente tratando de tener todos los elementos dispuestos como para poder avanzar”, señaló Vaz Torres al referirse al el esquema de recomposición del salario para 2017.

Pecisamente ayer, el Gobernador adelantó ayer que “se está trabajando en lo que respecta a la política salarial de este año”. “Como todos los años se ejecutará a partir del mes de marzo, donde se avanzarán con todas las medidas en beneficio de la administración pública provincial”, dijo Colombi.

“Las medidas que se adopten serán conformes a la situación de la provincia. Nosotros no vamos a hipotecar el esfuerzo de muchos correntinos que trabajan, que aportan, que realmente entienden cuál es la situación”, adelantó el titular del Poder Ejecutivo provincial.

HERRAMIENTAS Y LA MEJOR DECISIÓN

“En lo que respecta al sector docente, estamos en comunicación permanente con la ministra de Educación, Susana Benítez, para saber qué es lo que pasa a nivel nacional, y toda esta información ponemos a disposición del gobernador Ricardo Colombi, para que tenga todas las herramientas como para que pueda tomar la mejor decisión”, dijo Vaz Torres.

“El debate con los docentes es un clásico. Es eterno y será así hasta que no se modifique la cuestión de fondo, que es lo que indudablemente hay que trabajar”, señaló ayer el Mandatario.

“Esta discusión con este sector viene de 1996 cuando la Nación hizo la transferencia de las escuelas a las provincias sin el presupuesto correspondiente; hay que ver cuántas escuelas había aquel año y cuál era la matrícula, y a casi 22 años cuántas escuelas existen, cuántos docentes tenemos, y cuántos alumnos hay. Presupuestariamente no cierra la cosa”, advirtió Colombi.

“La cuestión no pasa por un 18, 20, 30, o 100 por ciento, para mí la cuestión es mucho más de fondo. Hay que ser realistas, no se puede tensar las cuerda, no estamos en condiciones. Insisto que no es una cuestión meramente de fondos, sino un tema de fondo a resolver”, apuntó el Gobernador.

“Creemos que tenemos tiempo y margen”, consideró Vaz Torres y aseguró que “Ricardo Colombi personalmente está tratando de resolver algunos problemas de recursos vinculados con el fondo compensador”. “Lo estuve acompañando, hizo gestiones muy firmes, muy fuertes para las siete provincias que teníamos este fondo y que si bien está incorporado en el presupuesto, nosotros necesitamos que se reglamente definitivamente para poder tener seriedad y certeza para cuando nos sentemos con los sectores a definir la política salarial”, adelantó el Ministro.

“Queremos despejar estas cuestiones. Tenemos algunos elementos para la definición”, consideró el ministro Vaz Torres.