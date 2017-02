La política salarial se va a poner en movimiento en marzo

Categoría: Provinciales Publicado: - Feb 15, 2017 - 11

El gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, se refirió a las obras que se anunciarán hoy en Mercedes, así como el carácter de las reuniones mantenidas en Buenos Aires y las que presenciará en Estados Unidos. Fue consultado sobre la política salarial provincial y adelantó que “se va a poner en marcha en marzo”, además de referirse a los reclamos de los gremios docentes, indicando que “las clases van a comenzar, los que quieren hacer paro que lo hagan”. También destacó que “ECO va a ser la alianza política y social más grande”, criticando la candidatura de Nito Artaza: “Desde una tarima en Mar del Plata no se puede conocer la realidad de la Provincia”. Fuente Radio Sudamericana

El gobernador Ricardo Colombi fue consultado sobre la participación suya en Buenos Aires con representantes del Gobierno nacional y del ministro de Hacienda Enrique Vaz Torres. Además, aludió al acto que se concretará hoy en Mercedes para concretar la firma del contrato de obra de extensión de la red de gas natural a las localidades de Curuzú Cuatiá y Mercedes.

En cuanto al viaje a Estados Unidos, del que participará junto a otros mandatarios y funcionarios nacionales, recordó que “asistiremos a exponer la realidad del Gobierno nacional y las provincias y para buscar otros financiamientos”. Destacó que “es importante porque al ser organismos de crédito y conocer la realidad puede facilitar para agilizar y acceder a recursos para obras que necesitamos en el país y en Corrientes”.

Se refirió a la intención del Gobierno nacional de reformular el esquema de Coparticipación con las provincias, recordando que “hace 22 años que está previsto, desde la reforma de la Constitución Nacional, y ha llegado el momento de encontrar un camino”. Expresó que “no será fácil pero se resuelve políticamente la primera parte, que será la coparticipación primaria y después el resto”.

Respecto de los salarios provinciales, Colombi manifestó que “la política salarial se está trabajando” y adelantó que “se va a poner en movimiento a partir de marzo”. En cuento a los reclamos de sectores del Estado, como docentes y policías, expresó que “el tema de docentes es clásico y va a ser así hasta que no se modifique la cuestión de fondo”. “No vamos a hipotecar el esfuerzo de muchos correntinos que trabajan, que aportan, que entienden la situación”, afirmó.

En cuanto a las paritarias y los reclamos de los gremios para que la Nación fije el piso y el techo y las provincias después se sumen, el Gobernador dijo que “me parece que la cuestión va más allá de esto, es más de fondo y viene del 96 cuando se transfirieron las escuelas a la provincias sin el presupuesto correspondiente y hay que analizar cuántas escuelas había y cuántas hoy, así que no cierra”. Adelantó que “las clases van a comenzar normalmente, el que quiere hacer paro que haga”.

El mandatario correntino ratificó el rumbo de obras en la provincias y fue consultado sobre los dichos del ex senador Eugenio Nito Artaza quien afirmó que el Plan Belgrano significó para Corrientes solamente seis ambulancias. “Nito vino medio trasnochado y como no vive en la provincia no sabe, no conoce la realidad”, expresó y apuntó que “en Mar del Plata, desde una tarima no se ve la realidad de Corrientes”. Dijo que no cree en la candidatura de Artaza “bajo ningún punto de vista” y lo mismo le sucede con la de Antonio Tarrago Ros.

En cuanto a la situación de Encuentro por Corrientes, señaló que “estamos trabajando sin inconvenientes y dijo que “falta” para conocer a quien será candidato a sucederlo. Respecto de Capital, indicó que “Tassano es una muy buena representación que va a transmitir al ciudadano de Corrientes la representatividad que será parte activa”.

Por otro lado, fue consultado nuevamente al respecto de las posibilidades del vicegobernador de ser candidato de la alianza ECO, sobre lo que señaló que “en los papeles aparece”. “Conocemos cómo se hacen esas encuestas”, dijo, aludiendo a los datos arrojados por Enrique Zuleta Puceiro, el pasado domingo en Sudamericana. “El candidato va a ser de ECO Cambiemos y radical”, ratificó.