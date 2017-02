Tarragó Ros confirmó su candidatura a Gobernador y asegura que ganará en primera vuelta

Categoría: Provinciales Publicado: - Feb 09, 2017 - 23

En comunicación con un medio de la capital correntina el reconocido chamamecero Antonio Tarragoros confirmó su candidatura a gobernador por la provincia de Corrientes dentro de Cambiemos por el partido FE, dirigido por el sindicalista “Momo” Venegas ratificó sus intenciones de acceder a la gobernación de la provincia. “No vamos a ser un gobierno de prepo, sino democrático y transversal”, señaló. Y explicó que llamará a todos los sectores para trabajar en conjunto dado que, “El enemigo tiene que ser el hambre, la desocupación y la falta de salud”, no otros partidos ni ideologías. “La democracia no es una cuestión de estructura sino de voluntades”, destacó respondiendo a la base consolidada de ECO que busca la permanencia en el gobierno y adelantó que en 30 días deberá comenzar a definir aliados y compañeros electorales.

El músico en una entrevista con Radio Sudamericana de la capital correntina se refirió a las versiones de que lo habrían bajado y ya no estaría en carrera dentro de Cambiemos como una de las opciones fuertes para la candidatura a gobernador 2017, el músico correntino Antonio Tarragó Ros respondió, “Nadie me bajó, porque por empezar nadie me subió; esa es una vocación y tiene que ver con el apoyo de la gente que te lo dice y piensa que podes ser el camino para una mejora en tu provincia”.

Recordó en este marco la persecución de la que fue presa en el 2001 tras apoyar al campo lo que volvió no garata su presencia por provincias como Misiones durante 7 años. “En Corrientes ha sido una entrega toda mi vida, porque comprendo el corazón de los campesinos y de los sectores más humildes, yo hago la música que los identifica, soy músico de chamamé”, agregó.

Volviendo a su candidatura, insistió en su postulación que provino desde el mismo presidente de la nación Mauricio Macri, “El presidente de me pidió en el teatro Colón que sea candidato de Cambiemos”. “Es más hace unos meses firmamos un documento en Corrientes, soy el candidato de los correntinos”, prosiguió.

“No voy a llegar al sillón de Ferré porque me lo pida sino si me votan mis comprovincianos, que confíen en que puedo resolver el gobierno por lo que estoy preparando mi plan de gobierno”, destacó enumerando “debemos trabajar en una ley por analogía con la ley de Reparación Histórica que tiene la provincia de San Luis; nosotros vamos a pedir la misma ley para la provincia de Corrientes, tenemos los muertos por la Guerra de la Triple Alianza, nuestros mártires de las Malvinas, por eso pediremos la misma ley para desarrollar a la provincia de Corrientes”.

La brecha para iniciar el trabajo de campaña se está cerrando día a día por lo que señaló que, “en 30 días deberá comenzar a cerrar alianzas”. Respecto a con que partidos espera cerrar indicó, “no tengo problemas ni preferencias, sino con todo aquel que tenga como convicción la premisa de sacar adelante la provincia de Corrientes, en búsqueda de mejoras en la salud, educación, viviendas y fuentes de trabajo”. “No vamos a hacer un gobierno de prepo, sino democrático, transversal y respetuoso de todas las ideas”. Remarcó.

En el caso de ser electo, adelantó que no buscaría reelección, sino que ocupar una banca del Senado. "No podré estar al frente de dos períodos, pero podria asistir al nuevo gobierno desde una senaduría con mi experiencia", comentó.