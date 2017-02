Por Resolución Ministerial 097/17 Se posterga una semana la presentación de directivos y docentes en escuelas

Categoría: Provinciales Publicado: - Feb 09, 2017 - 14

Desde el Ministerio de Educación se confirmó que se posterga por una semana la presentación de directivos y docentes a las escuelas en Corrientes. Se tenían que presentar este viernes (directivos) y lunes (docentes) pero debido a trabajos en los edificios las nuevas fechas son: el viernes 17 deben presentarse los directivos y el lunes 20 los docentes. Lo confirmó el Subsecretario de Educación de la Provincia, Julio Navías.

El funcionario, además, recalcó que desde la cartera se pidió a los directivos que "se tomen los recaudos para que los establecimientos estén abiertos desde el lunes 13 para que se realicen los trabajos de reparación sin inconvenientes".

Julio Navias, subsecretario de Educación, expresó “venimos trabajando en la puesta en condiciones de establecimientos escolares, hemos estado recorriendo con la señora ministra, y creemos conveniente para no entorpecer el trabajo de los docentes, que se tenían que presentar este viernes, los directivos y el lunes los docente, y para no provocar molestias decidimos postergar una semana la presentación”.

“Las nuevas fechas son las siguientes, el día 13 de febrero, lunes se encomienda al concejo de educación y dirección de privada, secundaria y superior, pedimos que directivos tomen recaudos necesarios para que estén abiertos los establecimientos para que cuando se presente personal de infraestructura puedan hacer los trabajos pertinentes” sostuvo.

“La presentación de directivos que era el 10 será el viernes 17 de febrero, y los docentes que se tenían que presentar el lunes 13, se presentarán el lunes 20 de febrero” puntualizó.

Contacto con gremios

“Hay contactos informales, ha habido reunión de trabajo, ACDP con dirección secundaria en varias temáticas, no sólo lo salarial, pero por lo salarial formalmente no hemos tenido una reunión. Estamos a la espera del regreso de la ministra del concejo federal de educación para reunirnos con los gremios, porque seguramente tendrá novedades” mantuvo el funcionaro de Educación.