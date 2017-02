Categoría: Provinciales Publicado: - Feb 06, 2017 - 29

El vicegobernador Gustavo Canteros continuó este fin de semana con sus giras por distintos puntos de la provincia. Esta vez sus actividades institucionales tuvieron como epicentro la localidad de Mburucuyá, donde dialogó con vecinos sobre las expectativas de desarrollo para la zona y se reunió con el ex intendente justicialista Ibrahim Sava.

Canteros llegó en horas tempranas con una agenda que "priorizó el contacto con la gente, ya que mi objetivo en estas recorridas es conocer el pensamiento de los correntinos y tomar nota de cada propuesta que formulan los ciudadanos para aplicarlas en el plano institucional".

"Hoy me toca estar como vicegobernador al frente del Senado y en ese ámbito se vuelcan las inquietudes de los vecinos con los que dialogo sobre puntos trascendentes como son nuestra producción y la necesidad de generar fuentes de trabajo mediante inversión privada", explicó el número dos del Gobierno provincial.

El vicegobernador estuvo acompañado por el presidente de Proyecto Corrientes, Rufino Fernández, con quien ratificó "nuestro compromiso de construir la mejor propuesta electoral para este año, en el que la gente mira con esperanzas la nueva etapa que estamos por iniciar".

"Soy un convencido de que debemos custodiar los logros del gobernador Ricardo Colombi, especialmente todo lo que hizo en materia de ordenamiento económico de la provincia con un cronograma salarial que es una garantía de tranquilidad para nuestros ciudadanos. A partir de allí teneos que construir lo que sigue que es el desarrollo industrial", puntualizó en diálogo con la prensa.

Canteros dialogó además sobre la situación provincial con el ex intendente Ibrahim Sava, a quien visitó especialmente en su domicilio para "compartir con un gran amigo que además goza del respeto de toda la comunidad de Mburucuyá, con quien me une el afán de trabajar por los que más necesitan".

Explicó el vicegobernador que "mi meta en este tiempo es contribuir al diálogo entre todos los sectores, aportar ideas y soluciones para los problemas que aquejan a los correntinos y afianzar el vínculo con la sociedad para encara el futuro en un marco de consenso, tanto en el plano político con la faz social".