El Gobernador Colombi desde Buenos Aires y en comunicación con medios de prensa de la Capital Correntina expresó: “Marzo es el mes. Eso está definido. Los primeros días de marzo estaremos definiendo las candidaturas, no solo a Gobernador sino la de legisladores”,respecto de mejoras salariales dijo "En febrero podría haber definiciones para posiblemente aplicarlas en marzo”.

Candidaturas

“Marzo es el mes. Eso está definido. Los primeros días de marzo estaremos definiendo las candidaturas, no solo a Gobernador sino la de legisladores”, dijo Ricardo Colombi, desde Buenos Aires y agregó: “creo que podemos dar la lista completa”

Según el Primer Mandatario, “sigue el número de 5 o 6 candidatos en danza”.

Colombi aclaró que no todo pasa por su determinación respecto a los nombres: “no es mi decisión. Se dará después de análisis, opiniones, e informes. No es que uno tome una decisión personal”

Salarios

“Estamos haciendo los números para tomar medidas salariales lo antes posible. En febrero podría haber definiciones para posiblemente aplicarlas en marzo”, reconoció Ricardo Colombi. “Se está analizando y lo vamos a resolver, pero no hay nada concreto”, aclaró. “Se está trabajando con estimaciones. Queremos fijar toda la política salarial del año. Y como siempre: en tiempo y forma, y con previsibilidad”, señaló