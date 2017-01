Cassani: “el diálogo es la base de toda construcción política-social”

Categoría: Provinciales Publicado: - Ene 23, 2017 - 12

El Presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani estará el próximo jueves en Ituzaingó e Isla Apipé, en la continuidad de la agenda de trabajo que desarrolla todos los meses de enero, hace muchos años.

Desde la ciudad de Corrientes, haciendo una pausa en su recorrido por la provincia de Corrientes -tal como acontece en cada mes de enero, desde hace muchos años- el Presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani señaló que “el diálogo es la base de toda construcción política-social-comunitaria”, recordando que las conversaciones con todas las fuerzas políticas “se suceden constantemente, siendo o no, época electoral”. “Volver a distanciarnos los correntinos, por cuestiones ideológicas, quedó en el pasado” reflexionó para afirmar que “sin dudas, los caminos del desarrollo y progreso están marcados por la fusión de voluntades pertenecientes a todas las filosofías partidarias”, dijo.

Sobre los encuentros con referentes políticos -de distintas agrupaciones- en cada municipio que visita sostuvo que la invitación al diálogo es amplia y sin requisito alguno, más que el de aportar ideas. “Algunos asisten a las reuniones a modo particular, otros en representación de su partido o de asociación vecinal. En todos los casos, hablamos de la necesidad de empoderar al ciudadano, concientizando de lo importante que es participar, ya sea en el club del barrio, en la iglesia del pueblo, en la cooperadora de un hospital, en un ropero solidario, en una biblioteca popular, etc, etc ”, aclaró para afirmar que la gente se entusiasma y actúa en consecuencia, generando mejores vínculos comunitarios.

En este contexto, el jueves que viene, la actividad estará centrada en las localidades de Ituzaingó, e Isla Apipé, donde hablará con los representantes de diversas instituciones públicas y privadas.