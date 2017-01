RICARDO COLOMBI ADELANTÓ QUE LAS LEGISLATIVAS SERÁN A FINES DE MAYO O A PRINCIPIO DE JUNIO

Categoría: Provinciales Publicado: - Ene 23, 2017 - 1

En el primer contacto con la prensa en lo que va del 2017 el gobernador de la provincia, Dr. Ricardo Colombi, eligió al programa Lo Bueno, Lo malo y lo feo que se emite por Radio Dos y que conduce el Dr. Carlos Alonso para hablar sobre algunas cuestiones de cara a este 2017 que será muy cargado de turnos electorales en la provincia. Además de confirmar sobre el turno de elecciones legislativas en la porvincia también habló sobre el candidato a gobernador aclarando que “El candidato saldrá de la alianza Eco-Cambiemos-UCR”.-

“Las elecciones legislativas provinciales se realizarán entre la segunda quince del mes de mayo y la primera de junio”, afirmo el gobernador de la provincia, Ricardo Colombi en forma exclusiva con Radio Dos, en su primer contacto con la prensa en el 2017 este domingo cerca del mediodía.- Consideró que en estas elecciones “se va a resolver el futuro de la provincia. Ese es nuestro posicionamiento y así trabajamos. Vamos a necesitar el acompañamiento de legisladores que sigan apoyando el crecimiento de Corrientes y no legisladores que pongan trabas y donde simplemente sus intenciones estén guiadas por cuestiones netamente electorales partidarias”. “Acá siempre hay que priorizar el interés de los correntinos y creo que hoy eso representa ECO para la provincia que los ha sabido interpretar y es por eso que debemos seguir participando juntos por este mismo camino”, subrayó en diàlogo con Carlos Alonso, conductor de “Lo bueno , lo malo y lo feo”. Importancia de seguir en el mismo camino Sobre esto, señaló el primer mandatario que “no ha costado mucho a los correntinos salir de épocas difíciles y muy profundas. No ha costado mucho recomponer y ese esfuerzo y esas ganas y coraje que se puso de ¡manifiesto debemos cuidarlo protegerlo y creo que la mejor forma de hacerlo es estar dentro de este proyecto, que le da seguridad al ciudadano correntino. El candidato “Sobre esta cuestión señaló que “para terminar con todas las versiones que circulan, que el candidato a gobernador será un hombre de Encuentro por Corrientes. Cambiemos y quien quiera ser candidato debe estar dentro de Cambiemos. La Unión Cívica Radical como otros partidos está dentro de Cambiemos por lo tanto el candidato a gobernador puede ser Eco-Cambiemos -UCR”. Vicegobernación Consultado sobre el candidato a la vice gobernación, Colombi escuetamente respondió “eso se verá en el marco de alianzas que se puedan llevar a cabo”, siempre dentro de Cambiemos. ECO gana en Capital “En la Capital va a ganar ECO-Cambiemos porque vamos a tener los mejores candidatos y las mejores propuestas y vamos a hacer un trabajo muy fuerte para poder ofrecer una acción a la ciudadanía de Capital”, subrayó el gobernador. Sobre Camau Colombi en otra parte de la charla destacó que la gente no lo votaría a Camau, “porque prioriza exclusivamente lo personal, porque piensa que es el único salvador, porque cree que tiene la varita mágica y cuando fue gobierno no lo demostró y endeudó a la ciudad; porque cuando recibieron los fondos no hicieron las cosas como debieron haber hecho y porque indudablemente pensar que el gobierno puede caer en una sola persona es un grave error y asi nos fue… y además debemos correr el riesgo de que llegue al gobierno y otro llegue al poder , como se ve que está manejando la cuestión y eso puede ser mucho más grave todavía y los prejuicios mucho mayores …”.