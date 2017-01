Categoría: Provinciales Publicado: - Ene 23, 2017 - 4

El funcionario anticipó que al igual que el tango, se trabajará para que la UNESCO lo declare "patrimonio cultural inmaterial de la humanidad".

El titular del Sistema de Medios Públicos de la Nación, Hernán Lombardi, subrayó que se pasó “de transmitir 16 a 42 festivales por todo el país a través de la TV Pública y Radio Nacional Folclórica”, al participar en la Casa de Gobierno de Corrientes del lanzamiento de la 27ma. Fiesta Nacional del Chamamé, y señaló que, aunque transcurran dos o tres años para su declaración por parte de la UNESCO, el Chamamé será también, como el Tango, "patrimonio cultural inmaterial de la humanidad".

“Es importante la difusión de lo que pasa, pues no solo pasa en el anfiteatro sino que se lleva a Corrientes a la Argentina y a la Argentina al mundo con el 'Festival País 17'", sostuvo Lombardi en una conferencia de prensa realizada ayer junto a la secretaria de Contenidos, Gabriela Ricardes, el presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero y el ministro secretario General de la Gobernación, Carlos Vignolo.

El funcionario detalló que “se van a transmitir más de 600 horas en vivo, que es un esfuerzo que tenemos que agradecer a los directivos de la Televisión Pública y los trabajadores, y a su vez a Nacional Folclórica porque ponemos todo el sistema público de medios en esta tarea”.

Lombardi se refirió además al impulso a la declaración del chamamé como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por parte de la Unesco y sostuvo que “es un esfuerzo largo, que se logrará en dos o tres años, de acuerdo a como vengan los tiempos”.

“Son esas cosas que marcan un antes y un después y lo vimos con el equipo que nos acompañaba en la Ciudad, donde conseguimos que el tango fuera inscripto como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad”, ejemplificó.

“El tango, claramente no cambió, pero el reconocimiento mundial que le brinda ese sello de la Unesco permitió algo que realmente era imposible de pensar: si había bailando en el mundo 250 bailarines ahora son 2000, esa es la proporción, sin perder rasgos de identidad”, sostuvo Lombardi.

Por otra parte el ministro Lombardi anunció a Telam que se vinculará al Centro Cultural Kirchner (CCK) con otros centros culturales del país con el objeto de “circular bienes culturales” y aseguró que en las próximas semanas “se institucionalizará” la declaración del Teatro Oficial Juan de Vera.

“En las próximas semanas vamos a intentar que el teatro oficial Juan de Vera de Corrientes sea un centro cultural asociado al CCK, que es el centro de referencia del hemisferio sur, pues no existe en todo el hemisferio un lugar de esas dimensiones y jerarquía”, sostuvo el funcionario.