"El chamamé puede generar desarrollo" afirmó Canteros

Categoría: Provinciales Publicado: - Ene 23, 2017 - 4

El vicegobernador Gustavo Canteros acompañó a la comunidad y autoridades de Riachuelo, Ingrid y Martin Jetter, y al intendente a cargo Rolando Revollar Ochatoma, en el inicio de la tradicional Bailanta Chamamecera como complemento de la 27° Fiesta Nacional del Chamamé.

"El chamamé es la expresión musical de nuestra cultura, y tiene características que lo distinguen, como el baile que es un gran protagonista en la Fiesta del Chamamé. En cada rincón de la provincia, y en especial en Riachuelo, San Cosme y Santa Ana y en el mismo anfiteatro Cocomarola podemos ver a las parejas correntinas que bailan nuestra música con verdadera pasión" expresó Gustavo Canteros.

La Cabalgata de la Fe que partió desde el edificio Municipal de Riachuelo, acompañando a la imagen de la virgen Peregrina de Itatí, llevada por el promesero Alfredo Ellero, hasta el camping de Puente Pexoa donde se realizó el acto inaugural.

Estamos acá acompañando a la comunidad de Riachuelo, correntinos que aman el chamamé y lo celebran en uno de los lugares más emblemáticos de la provincia de Corrientes, el Puente Pexoa. No tengo dudas que el chamamé se hará sentir de la mejor manera, como les gusta a todos, no solo para escucharlo sino para lo que se nació, que es bailarlo", destacó Canteros."Estas actividades muestran que cualquier lugar de la provincia puede ser un centro de atracción donde los correntinos y cualquier persona que nos visite vivan nuestra cultura, conozcan nuestras comidas típicas, los atuendos de nuestra gente de campo, la música y el baile de una gran región integrada por Corrientes, Misiones, Paraguay y sur de Brasil y que hoy es reconocida gracias a la Fiesta del Chamamé", dijo el vicegobernador.

Al mismo tiempo puso en valor "el impulso que este tipo de eventos culturales tuvieron a partir de la administración del gobernador Ricardo Colombi, a quien le debemos la recuperación de verdaderos símbolos de nuestra identidad", una política que se viene inclusive replicando en otros municipios ya que este año San Cosme, en la Lagura Totora, vive su segunda edición y se suma por primera vez Santa Ana de los Guácaras.

El vicegobernador resaltó "la intensa labor que llevó a cabo la comuna de Riachuelo para imponer como una actividad central de la agenda cultural de Corrientes un festival de danzas típicas que poco a poco se convirtió en un espectáculo digno de una provincia con una fuerte vocación turística como es Corrientes".

"Estas son las políticas de Estado que necesitamos continuar para que nuestra provincia siga teniendo un lugar destacado en el escenario nacional y generar desarrollo desde el punto de vista turístico y cultural. Ayer acompañé la apertura de la Fiesta y realmente me sentí muy contento con el marco imponente de público que recibió a los artistas con una calidez y respeto propios del correntino. Un acompañamiento extraordinario, un clima único, la posibilidad de vivir el chamamé y dar a conocer las riquezas de nuestra cultura" afirmó Gustavo Canteros.