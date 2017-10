Colombi dio a conocer la situación de la Provincia y se refirió a las perspectivas de cara al futuro

Categoría: Provinciales Publicado: - Oct 07, 2017 - 4

Como estaba programado, el gobernador Ricardo Colombi, acompañado por su gabinete y el titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo, ofreció este viernes bien temprano, una conferencia de prensa en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno. Allí, ante un nutrido grupo de periodistas de distintos medios hizo un balance de gestión y se explayó sobre el futuro de la Provincia, que cuenta con el pleno respaldo de la gestión encabezada por el presidente Mauricio Macri.

El mandatario dejó en claro que no se puede dejar pasar esta oportunidad histórica de seguir creciendo en equipo junto a Nación. Destacó el aire de libertad, respeto y pluralismo que se respira a partir del año 2105. Defendió la idiosincrasia del correntino, que no se doblegó en momentos difíciles ni ante los aprietes del gobierno anterior. Puso de relieve que deja una provincia equilibrada, en paz y armonía y remarcó que lo mejor está por venir.

Durante una presentación ante la prensa, el gobernador Ricardo Colombi delineó las gestiones encaradas a partir de la crisis del 2001, cuando asumió el cargo, y los logros obtenidos desde entonces y durante las dos gestiones que concluirán en diciembre. Destacó los excelentes resultados generados a partir de la creación del Ministerio de Producción y de Industria, como así también del Banco de Corrientes, que de estar en grado 4 pasó a ser hoy el primer banco público del país. Y tuvo un párrafo especial para ponderar la creación del Fondo de Desarrollo Rural, que anualmente destina 250 millones de pesos para destinarla a obras viales, energéticas y otros emprendimientos sociales como la construcción de escuelas y centros de atención de la salud para el sector rural.

La exposición la hizo para que los correntinos “conozcan en profundidad el estado de la provincia en la situación en la que estamos y cuál es nuestra visión de futuro”. En este sentido recordó que en el 2001 asumieron en medio de una profunda crisis institucional del país con el “que se vayan todos”, con un modelo económico determinado, siete presidentes, afectó seriamente la vigencia de las instituciones democráticas”.

Dijo que en ese entonces la provincia de Corrientes se pagaba con bonos, había a atrasos salariales. “Nosotros en esos momentos ya fuimos previsores de lo que creíamos que debía hacerse en el país y la conformación de esa alianza social y política nos permitió soportar la crisis a nivel nacional y provincial”.

Expresó que muchos les daban plazo de vencimiento en su gestión, “el gobernador no llega al 30 de marzo” y se volvería a esos constantes ciclos federales y cuando conformamos esa alianza política y social lo hacíamos plenamente convencidos de que era el único camino para evitar las sucesivas crisis institucionales de la provincia y por lo tanto intervenciones federales. Creo que no estuvimos equivocados”.

Pero también es cierto que en esos momentos difíciles una de las responsabilidades fundamentales del Estado fue sujeto o parte de la crisis que tuvimos era que el sueldo lo abonábamos en res monedas Cecacor, lecop y corriente. “Tuvimos muchas dificultades, nos costó normalizar el Poder Judicial, recién lo pudimos hacer en el 2005, siguiendo lo establecido por la ley del Consejo de la Magistratura, vigente en ese entonces, para todo el proceso de designación de jueces inferiores, desde camaristas, jueces de primera instancia, fiscales, defensores , porque creo en la libertad, la independencia de poderes”.

Fondo de Desarrollo Rural

Colombi manifestó que un programa que permitió convertir y reconvertir no sólo el pensamiento de los productores sino también de la sociedad de Corrientes fue el Fondo de Desarrollo Rural. “Cuando lo empezamos a analizar y discutir a la visión que ya tenía cuando era intendente de mi ciudad, hubieron críticas, dudas, pero les convencimos de que era posible que esa herramienta iba ser excepcional para el desarrollo rural y que los productores iban a tener la tranquilidad de que sus impuestos no iban a ir a rentas generales, sino a un fondo común para volcarlos al desarrollo rural en obras viales, energéticas, fondos para las campañas sanitarias”.

“Hoy, 12 años después creo que no sólo somos la única provincia que tiene vigencia, que consensuamos y coordinamos con el sector cuando vamos a considerar la alícuota del impuesto inmobiliario rural; sino que también ha dado un vuelco fundamental. Hoy mediante esos fondos hay caminos, hay energía, escuelas, conectividad, centros de salud, hay programas y ese fondo vino para quedarse. Son más de 250 millones de pesos al año los recursos que genera este impuesto y que vuelve al sector en obras”, afirmó con énfasis.

En otro momento dijo que empezaron a poner a la provincia en el lugar que siempre debía haber estado. “Hablamos de la justicia, de la producción y tenemos que hablar de la situación fiscal de la provincia. “Nos costó mucho comenzar a trabajar en ese equilibrio fiscal y lo hicimos trazándonos metas para transmitirles y transferirles la seguridad a cada uno de los correntinos, que era que la obligación del Estado y debían seguir cumpliéndose en tiempo y forma y comenzamos a tener confianza de la ciudadanía”, algo que “nos permitió superar ese plazo que nos habían impuesto”, empezando a demostrar que “éramos responsables, serios, confiables. Que no veníamos a despilfarrar al Estado, todo lo contrario, y las obligaciones del Estado se comenzaron a dar cumpliendo en tiempo y forma, teniendo la seguridad, no sólo del pago de los salarios a los activos y jubilados, sino que buscamos mecanismos de integración y de participación”.

Preservar la vigencia de la democracia

Pero fundamentalmente –sostuvo- que ese período difícil del país, complicado, los llevó a asegurar la vigencia de las instituciones y el estado de derecho. “Por eso ratificamos la alianza legislativa en el 2003 porque había que preservar la vigencia de las instituciones democráticas. En su momento fuimos los cinco gobernadores radicales que se coincidieron con el presidente Dhualde (Eduardo) cuando el país se iba, se iba, y no había forma de pararlo y un sábado nos presentaba a quien iba a ser ministro de Economía, Roberto Lavagna. En esa mesa quedamos los 5 gobernadores radicales, todos los demás se levantaron “.

“Apostamos a esa decisión del presidente porque era el último camino que quedaba. Si a nosotros los correntinos nos dieron el apoyo, la confianza, fueron el sostén de esos momentos difíciles que estaba el país, la provincia de Corrientes, cómo nosotros no íbamos a hacer lo mismo con la Nación, porque estaba en vigencia algo superior. El estado de derecho, la democracia, que tanto nos costó conseguir a los argentinos y que para mí un punto de inflexión, que fue Malvinas, y que al año siguiente nos permitió volver a vivir en democracia”.

Banco de Corrientes

También teníamos otro inconveniente, un Banco de Corrientes que estaba a la deriva, quebrado, más para desaparecer que para seguir existiendo con problemática interna y externa. Pero pudimos sentar las bases y ese período 2001 – 2005 lo pudimos transitar con el acompañamiento y la confianza del pueblo de Corrientes”, aun cuando muchos no creían que quienes los representábamos en esos momentos “éramos personas iguales al ciudadano correntino, que caminábamos las calles como ellos”.

Anécdotas del 2009 y 2013

Haciendo referencia a sus anteriores gestiones al frente del Ejecutivo provincial, Ricardo Colombi recordó que “la confianza del ciudadano correntino era muy importante; ahí nos dimos cuenta de que había una relación basada en la palabra; éramos iguales, somos iguales, y esa igualdad potenció la confianza”. El Mandatario rememoró que al asumir en 2009 “llegamos al Gobierno, convencidos de que podíamos tomar las riendas del ejecutivo provincial y ponerlo en la ruta necesaria, por lo que comenzamos a modelar un Estado, que creíamos que era fundamental, y tomamos la decisión (ya en 20013) de crear Ministerios como el de Industria y el de Turismo; hoy creo todos debemos reconocer la importancia de haber creado esos dos ministerios”.

Herramientas de desarrollo

En otro orden de temas, el jefe de estado provincial, dio cuenta que “tomamos la decisión de que el Banco de la Provincia de Corrientes esté conducido desde el punto de vista de la política productiva, de lo que nosotros creíamos que debería ser el Banco de la Provincia, el cual estaba en categoría 4, y hoy es el primer Banco público del país, y es la herramienta para el desarrollo, para la inversión, para potenciar el sector privado y para generar fuentes de trabajo”. “También resolvimos que el Ministerio de la Producción pueda tener esa misma conformación, porque teníamos una herramienta que había que aprovecharla, que era el FDR, por lo que convocamos a cada uno de los sectores productivos a que propongan y elijan quienes pensaban que tenían que ser el ministro de la Producción y su secretario; pero a la vez, cada uno de los sectores productivos tenían que designar un representante para que trabaje por la política activa del sector, y tampoco nos equivocamos”, añadió, a la vez que remarcó que “esa conformación del Ministerio de la Producción, del de Industria y del Banco de la Provincia, fueron herramientas importantísimas para tener la provincia que hoy tenemos”.

Continuando, el Gobernador sostuvo que de esta manera “fuimos modelando una provincia agroindustrial, pensando que era fundamental darle valor agregado a nuestra producción primaria, y comenzaron a hacerse las obras, a verse los resultado del FDR: con obras energéticas, obras en escuelas y en centros de salud”.

Apoyo de Nación

“A partir de diciembre de 2015 comenzamos a tener los argentinos una visión diferente, ya que existía una posibilidad de cambio, y ahí estuvimos nosotros: con nuestra historia, con nuestro legado , con nuestra forma de ser, apostando a ese cambio, y no nos equivocamos, porque los argentinos recuperamos la libertad, ya que tuvimos un Gobierno nacional que quería ir por todo: fue contra los medios de prensa, contra los trabajadores, contra el Ejército, contra lo que se le ponía en frente”, enumeró, en alusión a la gestión presidencial pasada.

“Nosotros apostamos por el cambio, y fue positivo, ya que nos permitió comenzar a profundizar aquellos proyectos que no lo podíamos llevar adelante porque no teníamos el acompañamiento del Gobierno nacional, y hoy Corrientes comienza a ser una provincia industrial, con sus parques industriales, sólo es cuestión de ir a ver el Parque industrial de Goya, el de Mercedes”, entre otros. En este sentido, Colombi recordó que “el día miércoles, con la presencia del presidente de la Nación en mi ciudad (Mercedes), poníamos en funcionamiento tres fábricas: una de calefones solares, otra de iluminación Led, y otra de fibras ópticas”.

Prosiguiendo, el mismo mandatario se refirió al avance de “la ganadería, la forestación; ahora contamos con un plan nacional de construcción de viviendas, potenciamos el turismo, y todos esto está acompañado hoy por un Gobierno nacional presente”.

Acompañamiento del gobierno nacional y obras

En otro tramo de sus conceptos, Colombi manifestó que “todo esto hoy está acompañado hoy por un gobierno nacional, un presidente que vino 7 veces a la provincia, el Plan Belgrano, con la incorporación de Carlos Vignolo” y puso de relieve las obras que antes eran impensadas y hoy son realidad, especificando que el “6 de noviembre se licita la Planta de Tratamiento de Líquidos cloacales, una obra de más de 1.200 millones de pesos y también se va a licitar a fines de noviembre el tramo de la Ruta 126 Sauce – Esquina, una obra largamente anhelada que va a permitir unir el sur de la provincia y la Ruta 14 con la 12 y las obras que ya están en marcha: la Ruta 94 que une Santo Tomé con Liebig, también la Ruta 71 de acceso a esa localidad, la 119, 123, la 6 de acceso a Concepción. Al igual que el llamado a licitación para la Autovía de la ciudad Capital”.

Colombi ahondó que en matería de energía, “la red de gas natural que hoy ya llega a cuatro departamentos del sur de la provincia. Paso de los Libres ya tiene gas natural en red domiciliaria, estamos construyendo el ramal Colonia Libertad – Curuzú Cuatiá, también Curuzú Cuatiá – Mercedes. Hoy licitamos la red de distribución domiciliaria para Curuzú Cuatiá y Mercedes. Dentro de 15 días estaremos licitando el ramal que va de Monte Caseros a Mocoretá”.

Y al referirse a la infraestructura escolar dijo que “hay más de 50 escuelas en construcción, la cantidad de Centros de Salud que hemos construidos, a lo largo de la Costa del Uruguay, del Paraná y en el centro de la provincia, cada una de las ciudades cuenta con hospitales nuevos o refaccionados y también los Centros de Atención Primaria tanto en la ciudad como en zonas rurales”.

El Iberá como insignia del desarrollo

“En el terreno de la producción, los programas que están en vigencia: el Plan Aguas, Ganadero, de Pasturas”, acotó el mandatario para luego abordar de lleno lo que tiene ver con el turismo, “en donde el propio presidente Mauricio Macri ha tomado al Iberá como el norte y la insignia a nivel nacional e internacional. Que el turismo sea para Corrientes una herramienta de desarrollo y de generación de trabajo genuino. El miércoles pasado el presidente Macri estuvo en Concepción dando inicio a un programa muy importante como lo es el de Pueblos Auténticos y tuvo la oportunidad de hablar con los ciudadanos de esa localidad y quedó en claro que pueden trabajar y vivir del turismo para que vengas turistas extranjeros y de todo el país”.

Generación de energía

También se explayó sobre la “generación de energía a través de la biomasa, en donde se están invirtiendo más de 100 millones de dólares en Virasoro y antes de comenzar ese proceso ya se duplicó la producción a 100 MV. En Santo Tomé un proyecto de menor escala con una inversión de 15 millones de dólares. El Parque Foresto Industrial de Santa Rosa también con una inversión millonaria”.

Seguridad

E hizo hincapié en todo lo que viene invirtiendo en el área de “Seguridad con capacitaciones, móviles, equipamientos y el fuerte compromiso de combatir los delitos como la droga y tantas otras cuestiones que hacen a velar por la seguridad y la vida de todos los correntinos”.

Provincia equilibrada

Asimismo, valoró que su administración “deja una una provincia equilibrada, somos la única provincia que tomó la decisión de otorgar un aumento salarial superior al 40%, somos la única que tiene un plus mensual, la única que cuenta con el Fondo de Desarrollo Rural”.

“A los correntinos les digo que todo esto fue posible porque hubo primero un equipo de trabajo y la convicción de trabajar por el bien de la provincia y ponerla en el lugar en que hoy estamos. Una provincia que no tiene deudas, que en las épocas más difíciles cuando más nos asfixiaban, más le poníamos el pecho para salir adelante. Una provincia que no emitió letras, títulos o bonos, que no fue a pedir adelanto de coparticipación federal y es más, nosotros tuvimos que prestarles plata a otras provincias para que hicieran frente al pago de salarios”, aseveró Colombi, para luego remarcar que el “gobierno anterior nos había negado obras que merecíamos los correntinos, nos pusieron palos en la rueda y sin embargo acá estamos de pie”.

Respeto y el valor de la persona

Para Colombi es harto elocuente que los “correntinos no queremos más personajes que hagan uso y abuso de los artilugios de la política, podemos tener diferencias y es bueno que así sea, pero ante todo, debemos respetarnos como personas. Todo tiene un límite que es la persona, los valores y el ser correntino”.

Armonía en el consenso y disenso

Y afirmó que el “domingo vamos a ver como se expresa en las urnas la ciudadanía correntina. Los correntinos no tenemos dudas, queremos vivir en paz y armonía, en el consenso y en el disenso. El correntino es un hombre valeroso, con historia, coraje, idiosincrasia. Sabemos que hay necesidades y no las vamos a negar”.

Hacia el modelo de provincia que queremos

“Por eso quiero convocar al correntino de buena fe a que piense en el modelo de provincia que queremos, a que piense que nuestro futuro está hoy relacionado en el trabajo articulado entre Nación, Provincia y Municipio. Por eso, no nos vamos a olvidar del pasado pero por sobre todas las cosas estamos proyectando un mejor futuro para todos, de trabajo, diálogo, respeto y libertad. Esta es la provincia que dejamos y cada uno de los correntinos es responsable del camino que quiera optar”, concluyó Colombi.

Presencia de ministros provinciales

En la oportunidad, acompañaron al gobernador Ricardo Colombi – junto al titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo- los ministros de Hacienda, Enrique Vaz Torres, de la Secretaría General de la Gobernación, Juan Carlos Álvarez; de Salud Pública, Ricardo Cardozo; de Justicia, Jorge Quintana; de Seguridad, Horacio Ortega; de Turismo, Inés Presman y de Educación, Susana Benítez.