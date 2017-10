Frigerio, El trabajo en equipo continuará con Valdés

Categoría: Provinciales Publicado: - Oct 05, 2017 - 1

El ministro del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación, Rogelio Frigerio brindó una conferencia de prensa tras cumplir este jueves actividades oficiales con el gobernador Ricardo Colombi en la ciudad de Corrientes. El funcionario nacional afirmó así que “se generó mucha expectativa por el trabajo en equipo con la Provincia y esto tendrá continuidad con el gobierno de Gustavo Valdés”. De este modo, el candidato de la alianza gobernante ECO+Cambiemos suma más apoyo nacional.

Alrededor de las 14, junto a Colombi y Valdés en un club de la Costanera capitalina, Frigerio tomó contacto con la prensa y destacó la buena relación entre el los gobiernos de Colombi y del presidente Mauricio Macri, que estuvo el día anterior en la provincia. Y entendió que esto tiene un reconocimiento ciudadano que se verá reflejado este domingo, cuando los correntinos elijan a su nuevo gobernador.

“Lo que percibimos acá en Corrientes es que hay mucho entusiasmo por lo que se viene y por estos 21 primeros meses de gestión conjunta entre el Gobierno nacional y la Provincia, que ahora se suma el Municipio de la Capital”, señaló Frigerio, teniendo en cuenta el triunfo del radical Eduardo Tassano. Y entendió que “eso genera una expectativa enorme con respecto a las cosas que se van a poder hacer trabajando en equipo y por supuesto que esto tendrá continuidad en el gobierno de Gustavo Valdés, porque nuestra responsabilidad es estar a la altura de esa enorme expectativa que se generó en la sociedad”.

Y consultado sobre el resultado electoral que espera este domingo, respondió que “son muy buenas, más allá de lo que digan las encuestas, nosotros lo percibimos en el contacto con la gente y eso es fundamental”.

El funcionario de Cambiemos también marcó diferencias con el Gobierno del kirchnerismo, el cual “le daba la espalda a la Provincia y ninguneaba a los correntinos, exigiendo a Ricardo Colombi y todo su equipo una gran fortaleza moral para no claudicar y no terminar arrodillándose como hicieron otros frente a esa extorsión que generaban con la chequera y el látigo”.

Luego sostuvo que “ahora eso se transformó en un trabajo de cooperación entre el Gobierno nacional y la Provincia, que se termina manifestando en los casi 9 mil millones de pesos que están en ejecución con obras de infraestructura: agua potable, cloacas, programas de hábitat, de mejoras de la calidad de vida, como el que venimos de recorrer en el barrio La Olla”. En este sentido, indicó que “tenemos diez programas de hábitat en los barrios más vulnerables de Corrientes”.

Asimismo, Frigerio también destacó la realización de “otras infraestructuras que tratan de amortiguar los efectos del cambio climático, porque durante muchos años no se hizo ni una sola obra para evitar las inundaciones.”

“Este es el cambio que percibe la ciudadanía cuando el Gobierno nacional y el Gobierno de la Provincia trabajan juntos para solucionar problemas concretos de la gente”, afirmó. Y aseguró que “dimos muestras en estos primeros 21 meses de gestión, sobre todo acá en Corrientes, que la cosa cambió”.

El país

En tanto, el Ministro del Interior habló de la actualidad nacional al señalar que “tuvimos un comienzo difícil, pero todo lo que sembramos durante la gestión lo podemos cosechar de a poco ahora con una economía que crece”. En este sentido, destacó que “ya estamos en el cuarto trimestre consecutivo de crecimiento, el cual ya se empieza a sentir en el bolsillo de muchas familias, no de todas, pero hay que seguir por este camino de manera persistente para que esto alcance a toda la población”.

Sostuvo que “a diferencia del pasado, este es un crecimiento sólido que se sustenta en las inversiones y en el incremento de las importaciones, por eso estamos convencidos que es un crecimiento que llegó para quedarse”.

Finalmente, Frigerio indicó que “necesitamos crecer muchos años para cumplir nuestro principal objetivo de gobierno que es la disminución de la pobreza y para eso tenemos que seguir bajando la inflación, seguir generando empleo, seguir haciendo obras de infraestructura y tenemos que trabajar en equipo”.

Agenda

El funcionario nacional cumplió este jueves una agenda oficial junto al gobernador Colombi, con quien compartió en la Costanera un acto de entrega de 66 ambulancias, para luego inaugurar un centro cultural en la zona de la terminal de ómnibus, en el marco de un programa de hábitat. Culminados estos actos oficiales, Frigerio y Colombi compartieron un almuerzo con empresarios locales en el club Canotaje, donde estuvieron Valdés y otros candidatos de ECO+Cambiemos.