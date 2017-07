Gobierno, empresarios y clientes destacan el éxito del reintegro del 50%

Categoría: Provinciales Publicado: - Ago 01, 2017 - 5

Al cierre del programa de reintegro del 50 por ciento, para las compras los días miércoles del mes con tarjeta de débito del Banco de Corrientes S.A., en los supermercados adheridos, todas las partes integrantes de la articulación público-privado que sostuvieron su vigencia hasta el 26 de julio, coincidieron en afirmar que fue un éxito.

“Fue muy ventajoso y estamos muy contentos con el resultado que dio. Nosotros pensábamos que se iba a dar un pico los miércoles y que después iba a decaer. No fue así, con buen agrado vimos que lo sorprendente fue que se sostuvo la actividad los demás días”, dijo el ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres.

“Una vez más se demuestra que con la articulación entre los sectores públicos y privados se logran beneficios concretos para todos los correntinos”, manifestó el presidente de la Federación Económica de Corrientes (FEC), Daniel Cassiet.

“Fue muy positivo el programa del Banco de Corrientes. A nosotros nos ha generado un tráfico de clientes que no lo teníamos en nuestras ventas normales durante todos los días”, comentó el gerente de compras de El Super de la Gente de Previsora del Paraná, Eduardo Quiroz.

“La gente aprovechó el programa para hacer compras grandes en los supermercados. Esto fue, sin dudas, muy positivo para todos, la gente, los supermercadistas, el Gobierno Provincial y el Banco”, señaló el síndico de la entidad crediticia correntina, Ricardo Rodríguez.

La promoción oficial tuvo vigencia desde el 5 y se extendió hasta el 26 de este mes. Se bonificó el 50% sobre el importe total de la compra, con tope de bonificación de $.1500 durante todo julio, todos los días miércoles, por cuenta y por mes. Esta bonificación se vio reflejada como un crédito en el primer o segundo resumen de la cuenta a la que pertenece la tarjeta de débito, que se emita con posterioridad a la fecha de compra. Es importante aclarar que esta promoción fue sólo válida en los comercios adheridos.

Para el lanzamiento y ejecución de este programa, se articuló y se sumó esfuerzo entre el Gobierno Provincial, los supermercadistas, la Federación Económica de Corrientes (FEC), la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (APICC), y el Banco de Corrientes.

UNA ALIANZA FUERTE

“La ejecución de este programa es un muy claro ejemplo de la relación público-privado; también de esta alianza fuerte que tiene el Banco de Corrientes con sus clientes y sus operadores comerciales, que permitieron hacer este esfuerzo de destinar recursos para que hacer esta promociones que fortalecen el consumo, que generan una bancarización muy importante, que le dan rotación a la actividad comercial, donde se desempeñan muchos trabajadores, y hay que garantizar este flujo de actividad”, explicó el ministro Vaz Torres y agregó: “Esta es la política de Estado que ha definido y consolidado el gobernador Ricardo Colombi”.

“Hay que resaltar el esfuerzo que hicieron los supermercados, y el Banco de Corrientes, teniendo en cuenta que esta promoción solamente se dio en la provincia de Buenos Aires y en nuestra Corrientes”, señaló Cassiet.

MÁS DEL 200%

“A nivel compañía nuestra venta se duplicó. Tuvimos un 100% de incremento en las ventas respecto al mismo período del mes pasado, lo cual no es un dato menor. Las sucursales que mejor preformaron fueron las de Bella Vista y Esquina, donde la comercialización creció en un 250%; en Santo Tomé se elevó en un 150%; también se mejoraron las ventas en Gobernador Virasoro”, dio a conocer el gerente Quiroz.

“El saldo es positivo. Se cumplieron los objetivos de reactivar el consumo, lograr un beneficio para la gente con el reintegro de hasta los $1.500, y de la utilización de la tarjeta de débito como medio de pago”, dijo Cassiet.

“Algunas cuestiones habrá que perfeccionar pero seguramente vamos a mejorar la metodología y vamos a seguir apostando a esto que, de alguna manera, le llega a la gente, le sirve al banco, y fundamentalmente, le sirve a la actividad económica”, señaló Vaz Torres. “La respuesta de los correntinos superó nuestras expectativas”, manifestó Rodríguez.

INICIATIVA INNOVADORA

“Estamos muy contentos, los correntinos observaron esta nueva articulación como una importante ayuda. Destacaron la idea, y la aprobaron como iniciativa innovadora por parte del Gobierno Provincial y del Banco de Corrientes, todo con el total apoyo de los supermercadistas”, señaló el síndico Rodríguez.

“En el marco de la articulación, todas las partes haremos un análisis al cierre del programa, para saber objetivamente cómo anduvo y para definir si esta iniciativa puede continuar”, adelantó el funcionario bancario.

“Hay que reconocer el aporte de los empresarios, de los supermercados. Todos prestaron su colaboración para el éxito de este programa. En un principio tenían miedo sobre el resultado de la promoción, pero después advirtieron su beneficio”, destacó.

“Esto fue un verdadero estímulo, y provocó una reactivación en el consumo con ventas en los supermercados adheridos”, señaló Rodríguez.

“Uno de los objetivos claros del Gobierno Provincial fue el de reactivar, a través del consumo en los supermercados, la economía correntina. Los empresarios nos manifestaron que hace rato no veían llenarse los changuitos. El Banco tenía el objetivo de estimular el uso de la tarjeta de débito como sistema de pago en sus compras”, comentó el síndico del Banco de Corrientes.