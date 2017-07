Categoría: Provinciales Publicado: - Jul 30, 2017 - 12

El candidato a gobernador por ECo+Cambiemos, Gustavo Valdés en los estudios de #LaDos dijo que: "Sabemos lo que hay que hacer, y seguiremos en el camino del desarrollo" y agregó que: "Con el acompañamiento nacional, estamos ante una oportunidad enorme".

Consideró que “tenemos que seguir con las realizaciones en Corrientes eso nos garantiza la relación que hoy tenemos con el presidente Macri. Nos garantiza más viviendas, más trabajo, el segundo puente y la autovía, entre otras obras”.

“Tenemos que seguir en este camino para alcanzar el desarrollo que deseamos. Tenemos los recursos, el equipo y la relación con el gobierno Nacional...Ricardo Colombi deja una provincia en orden y en paz social, cosas que no son menores, y que constituyen el corolario de las condiciones ideales para despegar y hacer grande Corrientes”.

Relación con otros políticos

Sobre su relación con los demás políticos Valdés destacó que “dialogo con todos pero con aquel que quiere poner palos en la rueda prefiero obviarlo porque no se construye nada bueno con gente así”.

Reconoció que “como diputado nacional cultive muchas relaciones. Creo que mirar la provincia desde ahí me sirvió mucho para apuntalar las cuestiones que verdaderamente requieren atención. Me permitió ver cosas que desde la política de Corrientes no se ven con claridad”.

Sobre el plan Belgrano opinó que “es un plan de desarrollo del norte argentino que adquiere relevancia de reparación Histórica ante la tanta postergación en la que sumió el gobierno nacional anterior y que alcanza hoy una vital importancia dado que lo conducirá Carlos Vignolo”.

Política salarial

Tras recordar que Corrientes es una de las pocas provincias que paga los sueldos antes de fin de mes y que otorga un plus, el candidato a gobernador enfatizó que “nosotros vamos a continuar con la política responsable de salarios, así como con los planes de las tarjetas Mbareté y la Verde continuando con estos beneficios para la gente y demostrado la solidez de un estado que gestiona en beneficio de sus ciudadanos”.

Al respecto señaló que “muchos candidatos hablan de que esto debe ser así y que lo mejorarán y se olvidan que fueron ellos los que pidieron al gobierno central limitar los recursos para Corrientes”.

Situación política

Valdés consideró que “en octubre vamos a andar mejor que en las elección pasada, porque hoy en general estamos muy bien en toda la provincia por lo que habremos de recuperar algunas importante comunas que hoy están en manos de la oposición”.

Subrayó que “con Colombi y con todos los que integran ECO-Cambiemos, llegaremos el 10 de diciembre caminando juntos como desde hace tiempo lo venimos haciendo”.

Jubilados

Consultado sobre si la caja previsional de la provincia seria transferida a la Nación, el candidato a gobernador de Eco Cambiemos señaló: “ recurren al miedo porque se sienten perdedores, lo que dicen es falso. Están diciendo que si gana ECO-Cambiemos viene un ajuste y se olvidan que el mayor defensor de los jubilados correntinos es el gobierno provincial... la Caja de jubilaciones se queda en la provincia”.

“La reparación histórica también la hizo ECO-Cambiemos, no la hizo el Frente para la Victoria o como se llamen ahora, porque decían que no había plata para pagarle y llenaron de juicios previsionales a la justicia”, recordó.

Oportunidad

En otro tramo de su charla con Carlos Alonso, en “Lo bueno, lo Malo y lo feo” sostuvo que “estamos ante una gran oportunidad. Tenemos un gobierno nacional que cree en nosotros, si alineamos todo , nación provincia y municipio alcanzaremos grandes cosas que redundaran en beneficio de todos no perdamos la ocasión”.

Debemos -- agregó -- trabajar todos en el mismo sentido, bajemos algunas diferencias y construyamos coincidencias con el solo objetivo de hacer un futuro mejor para todos los correntinos”.

Producción

Al respecto consideró que “se mantendrá el criterio de que los propios involucrados aportan en la gestión. Debemos asociarnos, como lo venimos haciendo, con los productores para alcanzar los objetivos que todos buscamos. Con la seguridad de comprender que en esta asociación está la concreción de realidades”.