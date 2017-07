Carlos Vignolo el correntino que se incorpora al gabinete de Macri

Categoría: Provinciales Publicado: - Jul 19, 2017 - 25

El secretario general de la Gobernación es uno de los últimos recambios con rango ministerial que espera asumir. Se reunirá con Peña para avanzar sobre los términos de la transición.

La fecha de asunción del secretario general de la Gobernación de Corrientes, Carlos Vignolo, es uno de los últimos recambios con rango ministerial que está en compás de espera en la Casa Rosada. Está previsto que el funcionario se reúna hoy con el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, para definir la transición.

El lunes, el ministro se reunió con dos de sus pares, el titular de Obras Públicas, Aníbal Godoy, y el de Producción, Jorge Vara, además de funcionarios provinciales, para preparar una carpeta con las obras prioritarias para Corrientes en el marco del Plan Belgrano. La planta de tratamiento de líquidos cloacales en Capital, que demandará una inversión aproximada de 1.200 millones de pesos, el reacondicionamiento de rutas nacionales y provinciales como las 194, 71 y 126, el puerto de Itá Ibaté, son algunos de los proyectos que el oficialismo busca impulsar. Algunos ya están en etapa de ejecución, como las obras complementarias del puerto.

Vignolo ofrecerá un pantallazo de las prioridades conversadas con los funcionarios provinciales. Durante el encuentro, a la vez, se tiene previsto organizar los términos de la transición, según informaron a El Litoral fuentes cercanas a Casa de Gobierno. El correntino había expresado en más de una ocasión que pretendía quedarse hasta septiembre en su cargo actual. No obstante, de ser necesario, iría una vez que sea convocado formalmente.

Hasta el momento no trascendió ni se informó oficialmente una fecha para su asunción como parte del gabinete nacional. Vignolo no es el único correntino que integra el gobierno de Mauricio Macri. Como secretario general del Consejo Federal de Educación se encuentra el ex ministro de Educación de Ricardo Colombi y hombre cercano a Vignolo, Orlando Macció. De hecho, ambos estudiaron la misma carrera, Ciencias Veterinarias, y ocuparon un cargo fundamental en la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) como secretarios académicos.

Sebastián Slobayen es el otro correntino que forma parte del equipo de trabajo de Cambiemos. El ex secretario de Coordinación y Planificación pasó al área de Inversiones en el Ministerio de Turismo de la Nación, a cargo de Gustavo Santos.

No obstante, Vignolo tendrá cargo ministerial. Sucederá al tucumano José Cano. De extracción radical, competirá en las Paso como precandidato a diputado nacional por la norteña provincia.

Precisamente, las primarias fueron la oportunidad que esperó el Presidente de la Nación para hacer cambios en el Gabinete y en la estructura de los ministerios. El lunes asumieron el titular de la cartera educativa bonaerense Alejandro Finocchiaro y el ex ministro de Comunicación de la Nación, Oscar Aguad, como ministros de Educación y Defensa, en reemplazo de Esteban Bullrich y Julio Martínez, quienes dejaron sus lugares en el gabinete nacional para dedicarse de lleno a la campaña electoral.