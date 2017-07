Tercer día del reintegro del 50%, estimulando el consumo e impulsando las ventas

Categoría: Provinciales Publicado: - Jul 18, 2017 - 48

Este miércoles 19 será una nueva jornada de vigencia del programa que benefició, en un centenar de locales de supermercados adheridos, a miles de familias correntinas. “Estamos muy complacidos con el resultado de esta medida porque verdaderamente fue muy importante en cuestiones que nos preocupaban”, afirmó el ministro de economía, Enrique Vaz Torres. El éxito de la promoción oficial no resintió las ventas durante los días restantes. En este sentido, el Ministro aseguró que están previstos los mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de los acuerdos con el sector empresarial.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, confirmó la tercera jornada de vigencia, este miércoles 19, y destacó el éxito del Programa de Reintegro del 50 por ciento para las compras, en supermercados adheridos, con la tarjeta de débito del Banco de Corrientes S.A.

Al mismo tiempo, el jefe de la cartera económica correntina afirmó que si se detecta el incumplimiento y mala fe por parte de comercios, estos van a ser dados de baja del esquema del programa, como en cada programa ejecutado de manera conjunta. Sin embargo, confió en la buena fe de los empresarios locales que también apuestan a reactivar el consumo.

Al igual que en los días 5 y 12, y tal como será el próximo 26, este miércoles 19, un universo de cerca de 400 mil personas, usuarios de la tarjeta de débito del Banco de Corrientes podrán beneficiarse con el reintegro del 50% en sus compras en los supermercados adheridos, que son alrededor de un centenar de locales en distintos puntos de la provincia.

“Estamos muy complacidos con el resultado de esta medida porque verdaderamente fue muy importante en cuestiones que nos preocupaban”, afirmó Vaz Torres.

“Muy conforme con el resultado del programa en los primeros dos miércoles: son excelentes en cuanto a los objetivos planteados al momento de idear, impulsar y articular este programa”, sostuvo el ministro de Hacienda y Finanzas.

Se bonificará el 50% sobre el importe total de la compra, con tope de bonificación de $1.500 durante todo julio, por cuenta y por mes. Esta bonificación se verá reflejada como un crédito en el primer o segundo resumen de la cuenta a la que pertenece la tarjeta de débito, que se emita con posterioridad a la fecha de compra. Es importante aclarar que esta promoción es sólo válida en los comercios adheridos.

Para el lanzamiento y ejecución de este programa, se articuló y se sumó esfuerzo entre el Gobierno Provincial, los supermercadistas, la Federación Económica de Corrientes (FEC), la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (APICC), y el Banco de Corrientes

REGULARIDAD EN VENTAS

“Frente a la alta demanda y compras por el beneficio que le produce a las familias en un día miércoles, seguíamos con atención si el consumo en los otros días iba a ser menor, pero los comerciantes afirmaron que no fue así. La venta de los otros días se sostuvo de forma habitual, normal, es decir que la rotación continuó”, explicó Vaz Torres.

“Puntualmente la gente utilizó, las familias utilizaron las ventajas enormes de ese día para poder acopiar productos de la canasta básica, de bienes de consumo. Pero esta situación no provocó caídas en ventas en los días restantes”, reiteró el Ministro.

BUENA FE Y CONTROL

El Ministro apuntó a la necesidad de que se cumplan los acuerdos entre las partes para que el beneficio sea global. “Esto es un acuerdo de buena fe; es un esfuerzo compartido que hace el Estado, el Banco de Corrientes S.A. y los empresarios”, señaló el jefe de la cartera económica correntina.

“Este acuerdo es compartir esfuerzo en partes iguales; la mitad por parte de los empresarios y la otra mitad la pone el Banco de Corrientes, que es una entidad consolidada que, como tiene rentabilidad que trasladar, parte del beneficio que logra por la intermediación financiera lo hace hacia sus clientes”, explicó el Ministro.

“En caso de comprobarse que haya comportamiento fuera de la buena fe, estos empresarios saldrán del esquema. Vamos a señalar públicamente cuando detectemos este incumplimiento. Pero estas no son las premisas que buscamos. Tenemos los mecanismos de control para hacerlo”, afirmó Vaz Torres.

SALDO POSITIVO

“El desarrollo de este programa nos favorece en dos aspectos. Por un lado, colaboramos con las familias que ven reducidos sus costos y pueden incrementar sus compras, en tanto las empresas sostengan los mismos márgenes de ventas”, explicó.

“En segundo lugar –agregó- nos favorece que se incremente el uso de las transacciones bancarias legítimas, esto produce un mayor nivel de ventas y allí está nuestro mejor recurso que es el impuesto a los ingresos brutos, que recaudamos por ese incremento de ventas”.

“Haciendo la deducción de margen estos días, generando este beneficio, lo que se produce es un aumento de la rotación y por lo tanto las empresas mantienen la rentabilidad. Esta es la regla de la economía que nosotros apostábamos a generar”, subrayó.

LOCALES ADHERIDOS

El programa tiene supermercados adheridos en las distintas localidades. En Capital: Best Minimarket, en calle Junín 1.792; El Super de la Gente, Previsora del Paraná, en Hipólito Irigoyen 1.772.

Supermercado Impulso, en sus 8 sucursales: Avenida Pedro Ferré 1.849, Tucumán 1.236, intersección avenidas Maipú y Teniente Ibáñez; Avenida Alberdi 2.392, Hipólito Irigoyen 1.278, Paraguay 997, Avenida Armenia 3.290, y en la esquina de Cazadores Correntinos y Ruta Nacional N°12.

En Supermax, en sus 13 sucursales: Quintana 1.920, Avenida Armenia 4.751, Gutemberg 3.370, Avenida Cazadores Correntinos 4.802, San Juan 902, Avenida 3 de Abril 1.047, Carlos Pellegrini 767, Junín 1.637, San Lorenzo 1.371, Bolívar 350, Sarmiento 2.525, y Pasaje Laguna Soto Lote 28.

En Market, calle Junín 1.336; en Carrefour Corrientes, esquina de las avenidas Pedro Ferré y Chacabuco. Parada Canga, en sus 4 sucursales: Avenida Independencia 5.444, esquina Alejandro Dumas y Florencia, intersección Avenida Centenario y Godoy Cruz, y Cazadores Correntino y Medrano.

En Supermercado Facor de Jeman S.R.L, en Ruta Provincial N°5; Quiero, Avenida Libertad 5.255; y Coll Express, Ayacucho 2.730.

En Empedrado: Don Aldo, en calle Bartolomé Mitre 1.792; Kiosco Agus, Piragine Niveiro 2.691; Autoservicio Viki, Bartolemé Mitre 1.465; y G.A SRL, Piragine Niveiro 2.650.

En Ituzaingó: El Super de la Gente, Previsora del Paraná, calle Centenario 1.828; y Supermercado Tata S.R.L, Posadas 2.361.

En Bella Vista: El Super de la Gente, Previsora del Paraná, esquina de las calles Rioja y Santa Fe; Hu Xuper, Salta 935; Super Luna, Avenida Ángel Bruzzo 1.776; Autoservicio Rocío, esquina de Montevideo y Libertad; y Abasto del Norte, Salta 266.

En Esquina: El Super de la Gente, Previsora del Paraná, General Velazco 1.670. En Santo Tomé: El Super de la Gente, Previsora del Paraná, San Martín 629; y La Fortuna, Pueyrredón 1.122.

En Gobernador Virasoro: El Super de la Gente, Previsora del Paraná, esquina de Remedio de Escalada de San Martín y Ferré; Fax, Lavalle 446; La Fortuna III, en Barrio 2.000 Viviendas, Manzana H. Casa 2; y Muy Fresco, calle San Martín 1.127.

En Curuzú Cuatiá: Supermercado Caminito, Uruguay 1.240, y Buen Gusto, Podestá 959; y Supermercado Cabureí, Berón de Astrada 1.499.

En San Roque: Autoservicio San Roque, Raimundo Reguera 791; Autoservicio y Carnicería San Roque, Raimundo Reguera 801; Supermercado La Victoria, Berón de Astrada 751; y María Elena, Plácido Martínez 640.

En Monte Caseros: Supermercado Piloni, Avenida Libertador 385. En Goya: El Super de la Gente, Previsora del Paraná, Alvear 440; Azúcar Negra, Colón 833; La Nevada, España 507; Mi Pan, Belgrano 1.109 y Mi Pan II, José Gómez 401; Despensa Griselda, Avenida Perón 321; y Sabor, calle Juan Esteban Martínez 401.

En Santa Lucía: Doña Lola, Avenida Italia 379; María Blanca, Avenida San Martín ejido Norte; Clau-MAR, Corrientes 415; y Las Marías, San Martín sin número.

En Mercedes: Autoservicio Mi Ciudad, Santa Fe 790; Autoservicio Rolito, Avenida Lavalle 1.742, Buen Gusto, J. Alfre Ferreyra 475; y Despensa Bocalandro, Fray Luis Beltrán 1.598.

En Itatí: Autoservicio Surco, Avenida San Martín sin n{umero; San Cayetano, esquina Desiderio Sosa y 12 de Febrero; y 16 de Julio, Avenida 25 de Mayo 266. En Mocoretá: Supermercado Libertad, Bueno Aires 330.

En Saladas: Super Impacto, Sarmiento 819, y Super Mix, Sargento Cabral 1.250. En San Luis del Palmar: Minimercado Marikar, Bartolomé Mitre 621 y Pragmática, Rivadavia 591.

En Paso de los Libres: Supermercado La Frontera, Colón 1.198; Autoservicio Mercosur, Uruguay 556; La Belgrano S.R.L, Chacra 230 Lote 1; Pilungo, Belgrano 1.443.