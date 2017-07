Colombi adelantó que el 14 se sabrá solo el nombre del candidato a Gobernador

Categoría: Provinciales Publicado: - Jul 07, 2017 - 24

“El viernes 14 vamos a presentar nuestro candidato a Gobernador... solo eso”, dijo el gobernador Ricardo Colombi, en diálogo exclusivo desde Goya con La Dos. “Espere... no se apresure... falta una semana”, le dijo Colombi a Carlos Simón, cuando hizo referencia a Gustavo Valdés. “Se presentarán los candidatos de nuestro partido. No queremos confundir roles”, agregó y subrayó: “hay posiciones, puntos de vista... pero no enojos”

“Haremos un acto normal y sencillo donde vamos a presentar nuestro candidato a Gobernador. Será nuestro candidato porque así lo haremos con varios candidatos Intendentes que ya tenemos definido. Presentaremos los candidatos de nuestro partido”, dijo Ricardo Colombi.

“Hay varios potenciales candidatos de otras fuerzas políticas, y no queremos confundir roles”, dijo al justificar por qué no se conocerá la fórmula completa

"Gustavo Canteros es uno de los candidatos a vicegobernador. Hay 6 ó 7 candidatos", agregó.

Y rechazó enojos internos: “hay posiciones, puntos de vista... pero no enojos. Al contrario, queda demostrado que hay muchos buenos candidatos”.

Colombi reconoció que podría ir por la intendencia de Mercedes: “está todo dentro del bolillero... desde ser candidato a Intendente de Mercedes... o a legislador...o a nada”

“Hoy estoy en Goya conversando con ustedes, dentro de 30 días las cosas estarán más claras”, sostuvo el Gobernador

En Goya

Al ser consultado por la posibilidad de que Osella sea el candidato de ECo en Goya, dijo: “por ese camino estamos circulando” y negó enfrentamientos con Bassi, el actual Intendente, quien aseguró no ser invitado a los actos oficiales: “no es así, cuando vinimos no estuvo”

Relaciones con Nación

“Hoy las relaciones nos permite avanzar en esto que decimos de unir Nación, Provincia y municipio, y se están dando los resultados. Se ratifica esa relación y lo más importante es confirmar las obras que son de los recursos de todos los ciudadanos”, sostuvo el Gobernador quien negó que se demoren las inversiones en la Provincia: “estamos en campaña y los artilugios son muchos, pero en este año y medio las inversiones de Nación superan los 7 500 M de pesos en Corrientes. De no recibir nada a recibir esto es muy importante. Hay transparencia y buen manejo de los fondos públicos”