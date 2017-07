Regatas que pierde 2-0 contará con Paolo Quinteros el lunes ante San Lorenzo

Categoría: Provinciales Publicado: - Jul 07, 2017 - 18

El jugador franquicia de Regatas Corrientes, Paolo Quinteros, dialogó con Radio Sudamericana y confirmó que el lunes ya podrá estar a disposición del entrenador para disputar el tercer partido de la serie final frente a San Lorenzo. "Ahora estamos pensando en el lunes que es el partido más importante y demostrar por qué llegamos a la final". dijo. Donald Sims también estará a disposición de Piccato, por lo que Regatas estará con equipo completo.

Paolo Quinteros, importante jugador de Regatas y quien estuvo ausente en los dos primero partidos de la serie final de la Liga Nacional, dialogó con Radio Sudamericana y confirmó que estará disponible para el técnico y así poder ayudar al equipo.

Regatas está 2 a 0 abajo frente a San Lorenzo de Almagro y el lunes se dará el partido en el Estadio “José Jorge Contte”. “Estoy con poco dolor, la recuperación fue muy buena, positiva y no tengo dudas que el lunes voy a estar en condiciones y poder ayudar al equipo”.

“La idea fue no arriesgar, no forzar el pie en estos partidos y seguir con el proceso de recuperación para poder estar disponible el lunes”, agregó.