Google ofrece una colección especial de puntos turísticos de Corrientes en 360°

Categoría: Provinciales Publicado: - Jun 29, 2017 - 40

Desde ayer se pueden realizar recorridos virtuales de 22 destinos destacados de la provincia en computadoras y dispositivos móviles. Se suman al mapeo que registró Google Maps de calles correntinas y la propuesta de lugares cerrados como museos provinciales y el Parque Nacional Mburucuyá. Fuente Diario El Litoral

POR SEBASTIÁN BRAVO

“¡Ah! cañada de mis recuerdos / que a mis años mozo enseñaste / que es más bello aún el paisaje / cuando se piensa sólo en amor.”

De la canción Cañada Fragosa, lugar hoy disponible en 360 grados en Google

Con su prosa, el chamamé hizo conocida a Corrientes en todo el mundo con el relatos que pintaban vivencias y paisajes de la tierra güaraní. Esos retratos hoy comienzan a cobrar vida en el mundo virtual con la nueva colección especial de recorridos que presentó ayer Google en sus plataformas Maps y Street View. Desde cualquier parte del mundo, con una computadora o un celular, se puede pasear por dentro de la Basílica de Itatí, por la plaza que la escolta, por las playas capitalinas más populares, la concurrida Peatonal Junín o plazas de Corrientes, Goya y Mburucuyá.

La colección incluye 22 puntos provinciales. “La apuesta es ir detrás del objetivo que tiene Google como empresa desde su fundación que es organizar la información del mundo, hacerla útil y universalmente accesible”, explicó ayer a ellitoral.com.ar Matías Fuentes, responsable de Comunicación de Producto de Google Argentina.

Para la selección de los lugares partieron de una etapa de planificación luego de que los autos de Google recorrieran calles de Corrientes e incluso a pie con dispositivos portátiles. En este proyecto no utilizaron la jugosa la base de datos del buscador, como ser los destinos más buscados o los más visitados según registros de geolocalización que realiza a través de diversos dispositivos, sino que la idea fue buscar un perfil cualitativo antes que cuantitativo. Fuentes cuenta, además, que se pretende “mapear la mayor cantidad posible de lugares del país”.

Desde Google apuestan a cumplir con objetivos fundamentales como el desarrollo del tursimo, “no sólo el que está en el lugar, sino para aquel que quiera venir a Argentina”; el interés educativo “desde el punto de vista de la conservación, con la relevancia social que tienen los lugares”, y cultural para “conocer cómo viven las personas allí, los lugares por donde camina, donde se junta la gente”.

“El más importante -para Fuentes- es el educativo porque permite transmitir valores y la cultura de un lugar. Es más inmersivo y no resta, sino que suma y hasta permite que maestros del sur, que no pudieran ir con una clase hasta Corrientes, puedan estar presentes de esta manera”.

“El tiempo de actualización depende de las modificaciones que sufran en el tiempo y de cómo cambia el entorno”, explicó Fuentes. Al momento, algunos lugares como el parque Camba Cua y plaza La Cruz recibieron recientes modificaciones.

Los destinos de Corrientes forman parte de las colecciones especiales que incluyen puntos de interés cultural y patrimonial. La lista completa de los nuevos está conformada por la Basílica Nuestra Señora de Itatí, la Costanera General San Martín, el Parque Mitre, la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Rosario, las playas Arazaty e Islas Malvinas, la Peatonal Junín, la plaza Juan de Vera, la plaza 25 de Mayo, la Paseo de los Poetas, Plaza Goya, plaza Fray Luis Bolaños, plaza La Cruz, el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, el Teatro Juan de Vera, la plaza Juan Bautista Cabral, el Parque Cumba Cua y la Plaza San Martín de Goya. En tanto que Mburucuyá destinos propios: el Balneario Municipal, el Anfiteatro Eustaquio Miño de Mburucuyá, la Plaza Mitre y Cañada Fragosa.

MÁS OPCIONES

En mayo del año pasado se había habilitado la posibilidad de recorrer el Parque Nacional Mburucuyá a través de esta plataforma (ellitoral.com.ar/413047) junto con otros doce rincones de maravillas naturales del país. Casi en simultáneo presentaron, en una categoría especial, la guía virtual por los museos de Artesanías de Corrientes y el de Bellas Artes “Juan R. Vidal” (ellitoral.com.ar/414145).

Para ver cada una de las colecciones, solo es necesario ingresar a Google Maps, tanto en computadoras como en teléfonos celulares, y realizar una búsqueda por los distintos destinos que se quieran conocer. Además, en la aplicación móvil de Street View, disponible para Android y iOS, también se puede acceder a la versión preparada para Cardboard y sumergirse en una experiencia de realidad virtual.

Disponible en más de 65 países, Google Street View ya recorrió más de 11 millones de kilómetros en 7 continentes. Cuenta entre sus colecciones con cientos de lugares emblemáticos alrededor de todo mundo que las personas pueden conocer sin moverse de sus casas a través de computadoras o dispositivos móviles, como la avenida Champs Elysées de París, el Machu Picchu o el Taj Mahal entre otros.

Todos los puntos de Corrientes:

Iglesia Catedral Nuestra Señora del Rosario

Playa Islas Malvinas

Costanera General San Martín

Plaza Juan de Vera

Plaza 25 de Mayo

Cañada Fragosa

Paseo de los Poetas

Basílica Nuestra Señora de Itatí

Parque Mitre

Plaza Goya

Plaza Fray Luis Bolaños

Plaza La Cruz

Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola

Teatro Juan de Vera

Plaza Juan Bautista Cabral

Parque Cumba Cua

Plaza San Martín - Goya

Balneario Municipal - Mburucuya

Anfiteatro Eustaquio Miño

Peatonal Junín

Plaza Mitre - Mburucuya

Playa de Corrientes