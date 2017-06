El Ministro Vignolo confirmó que ya está definida la fórmula de Eco+Cambiemos

Categoría: Provinciales Publicado: - Jun 29, 2017 - 3

El Ministro Secretario General de la Gobernación habló con medios de la capital correntina y confirmó en que la fórmula de Eco+Cambiemos "ya está definida". Sostuvo que será el Gobernador quien lo anuncie y añadió "los candidatos cuentan con el apoyo de toda la alianza.

El ministro recordó que “este anuncio le corresponde al Gobernador y agregó que “para hacerlo más gráfico, salió el humo blanco y esta la definición dentro del radicalismo, hay un posicionamiento común pero el Gobernador determinará el momento de anunciarlo”. “Agradezco que me propongan para cargos de tamaña de responsabilidad pero me excede”, dijo y resaltó que “para Corrientes, todos posicionamiento que se pueda conseguir a nivel nacional es muy importante porque nos permite seguir trabajando”.

Ratificó que “el Gobernador va a ser el encargado de dar a conocer los nombres porque si no entramos en el juego del descarte y asumimos responsabilidades que no nos corresponden”. Pidió “un poquito de paciencia”, en vista de que hay “un plazo estipulado” para realizar los anuncios correspondientes. Más allá de esto, respondió que “uno no puede decir que sí a algo que no está propuesto”.

Agregó que “las posibilidades eran varias, el cargo es uno solo y hay personas con mucha calidad, pero contará con el acompañamiento integral del radicalismo”.

El ministro Carlos Vignolo además se refirió respecto de las versiones sobre ofertas para ocupar cargos nacionales e incluso la candidatura a Gobernador. Expuso que “es parte del folclore de la política cuando hay etapas de definiciones” el tema de las posibilidades de ser el titular del Plan Belgrano a nivel nacional o de Yaciretá.