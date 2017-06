Provincia paga sueldos y completa inversión salarial de $2.400 millones en junio

Categoría: Provinciales Publicado: - Jun 26, 2017 - 7

El jefe de la cartera económica correntina, Enrique Vaz Torres, confirmó que el inicio del cronograma de pago de la Provincia, en articulación con el Banco de Corrientes S.A., será el martes 27, día en que cobrarán los activos hasta $11.600, y los pasivos hasta $10.900; informó que continuará el miércoles 28, abonando hasta $18.500 a trabajadores en actividad y hasta $17.500 jubilados y pensionados; finalizará la liquidación el jueves 29 de este mes para ambos sectores. El Ministro también adelantó que el Gobierno Provincial alista la ejecución de nuevos aumentos en julio próximo.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, confirmó hoy los montos por tramos del pago de haberes correspondiente a junio, entre el 27 y 29 de este mes, en simultáneo para la totalidad de agentes activos y pasivos de la administración pública provincia. La liquidación significará una inversión de 1.500 millones y completará un total de 2.400 millones de pesos en distintas medidas salariales ejecutadas en las últimas cuatro semanas.

“En cuatro semanas de junio, el Gobierno Provincial habrá volcado al mercado local en concepto de salarios más de 2.400 millones de pesos”, señaló el Ministro.

“A inicios de este mes, y a través del pago de un plus extraordinario por el Día del Padre de 400 pesos por agente, se invirtieron más de 40 millones; luego, fueron más de 176 millones de pesos destinados a la liquidación del adicional habitual mensual de 2.300 (que incluye a jubilados municipales); y la semana pasada la gestión del Gobernador invirtió otros 700 millones de pesos en concepto del pago del primer medio aguinaldo del año”, describió Vaz Torres.

“Disponer de esta gran cantidad de recursos para volcarlos al mercado en menos de 30 días implica un mecanismo de previsibilidad y programación financiera que hemos logrado consolidar en la gestión de Ricardo Colombi”, destacó el funcionario provincial y agregó: “Mientras muchas jurisdicciones pagarán el salario de junio y el aguinaldo en el segundo semestre del año; en Corrientes terminaremos el primer semestre con todas las obligaciones salariales cumplidas, como es debido”.

“Esto tienen que ver no sólo con el establecimiento de las prioridades de una gestión, sino fundamentalmente con la conducta en la administración de los recursos públicos”, destacó el Ministro de Hacienda.

NUEVOS AUMENTOS

El economista correntino ratificó la continuidad de la ejecución de la política salarial resuelta por el gobernador Colombi y definida por el Ministerio de Hacienda y Finanzas. Adelantó así que, en julio próximo, la Provincia aumentará otros 400 en el plus mensual habitual, remunerativo no bonificable, elevándolo de 2.300 a 2.700 pesos de bolsillo.

“Esta medida impacta en más de 75 mil agentes, porque también beneficia a los jubilados municipales”, destacó Vaz Torres.

El ministro de economía provincial también confirmó que se beneficiarán con mejoras los sectores Docente y Vialidad, para quienes están previstos aumentos el próximo mes de julio. “Los educadores correntinos tendrán un blanqueo de 300 pesos al básico. Esta medida alcanza a unos 40 mil puestos laborales y significa un nuevo paso con el objetivo de llegar a fin de año con un básico de 5.757 pesos”, informó Vaz Torres.

“Los agentes del sector Vialidad percibirán en julio un blanqueo de 250 pesos. La medida alcanzará a 450 puestos laborales”, señaló el ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Corrientes.

MONTOS Y TRAMOS

El Ministerio de Hacienda coordinó así con el Banco de Corrientes S.A. los pagos a activos y jubilados correspondientes al mes de julio:

FECHA ACTIVOS PASIVOS

MARTES 27/06 $11.600 $10.900

MIÉRCOLES 28/06 $18.500 $17.500

JUEVES 29/06 Finalizar Finalizar