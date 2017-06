Colombi adelantó que el 1 u 8 de octubre se vota a gobernador en Corrientes

Categoría: Provinciales Publicado: - Jun 26, 2017 - 7

“Las elecciones provinciales se realizaran o el primero o el 8 de octubre, afirmó Ricardo Colombi en el programa "Lo bueno, lo malo y lo feo" , al tiempo que destacó que “el nombre del candidato y futuro gobernador lo daremos a conocer en el momento oportuno junto con todos los otros nombres de los candidatos a legisladores y concejales en un acto que lo realizaremos de acá a 10 o 15 dias más”. Adelantó que"en la grilla de candidatos a legisladores "habrán algunos ministros y algunas sorpresas".

Ante la consulta de cómo debería ser el perfil del candidato a gobernador, Colombi, en franca charla con Carlos Alonso, conductor de “Lo bueno, lo malo y lo feo”, sostuvo que más allá de cuáles son las características del titular del poder Ejecutivo, nosotros tenemos un proyecto de gobierno que está por encima de la persona que lo pueda representar”.

“Acá lo que hay que defender es el proyecto, la forma y el modo de gobernar la Provincia independientemente de quien sea el candidato a gobernador, de quienes sean los candidato a legisladores provinciales y de quienes sean los candidatos a intendentes” dijo.

Al respecto enfatizó que “cuando se antepone una cuestión personal por encima del proyecto ya sabemos lo que pasa; cuando alguien se cree superior a la forma y el modo de gobernar, de entender lo que son las políticas de estado, de relacionarse con la gente se equivoca.

“Aquí – agregó -- lo que hay que priorizar es el proyecto porque Eco Cambiemos no es una alianza solo política, sino sino social y productiva, después si política. Debemos seguir con el proyecto y con las cosas que dieron resultado”.

Sobre el PJ

Consultado sobre la situación del peronismo en la provincia manifestó que “ lo único que puedo afirmar es que muchos sectores del PJ van a trabajar con nosotros y serán parte de nuestra alianza”

Explicó que “ dentro del l Frente para la Victoria, o no se como se llame ( en alusión a Juntos podemos mas), hay una persona que aspira a llegar al gobierno pero hay otra que aspira llegar al poder y ese estado de situación ya se vivió en la década del 90 y así nos fue y así le fue a la provincia. El ciudadano correntino no quiere volver a esa época, ya no compra más espejitos de colores. Más adelante, cuando empiece la carrera habremos de dar nombres...”.

Las PASO

Opinó que las PASO me parecen que no tienen sentido, son una intromisión a la vida de los partidos políticos que nos llevan a un camino que se puede transita de otra manera ...tal vez podríamos analizar las primarias abiertas para presidente, pepo no 3 meses antes , porque beneficia a quien viene en actividad, pero tal vez a un año ante o 7 meses antes como en USA”.

Las consideró que “innecesarias” y que solo sirven para que algunos resuelvan sus problemas internos”.

Elección en Capital

Consultado sobre como vio la elección en la Capital, señaló que “se ganó por muchos factores. Primero la formula Tassano- Lanari, llegó y penetro en todos los sectores sociales porque son personas conocidas, con valores que desde el lugar que les todo actuar lo hicieron bien y lo pueden exhibir”.

Manifestó que también el mensaje fue positivo. Fue sencillo directo a la gente de que la formula era todo un equipo de trabajo contra la otra propuesta que solo era un hombre y muy personalista”.

Por otra parte sostuvo que “caló y la gente entendió la importancia de la empatía Nación, Provincia municipio, cuyos resultados ya se están materializando en obras y programas“

Transición de 6 meses

A este respecto señaló que “mi visión es que debe hacerse de la mejor manera posible y depende de la actitud de los que están gobernando hoy. Seis meses es mucho pero permite a los que va asumir planificar convenientemente. Conociendo con antelación la realidad del Municipio uno puede armar el equipo de gobierno que arranque el mismo 10 de diciembre”.

Sobre Regidor

Preguntado sobre la lista de Eco Cambiemos para las PASO, destacó que Estela Regidor “es una persona que conoce mucho la cuestión provisional y lo demostró en el IPS y lo está haciendo en el Anses ahora, ella tiene las cualidades necesarias para continuar esa función en el congreso nacional”.

Macri en Corrientes

Destacó que “el presidente en Corrientes está bien. En línea generales el gobierno de Mauricio Macri tiene alrededor del 55% en aprobación en nuestra provincia”.

“Si hoy analizamos la situación económica hay cuestiones que todavía cuesta encarrilar, pero creo que la visión del País es totalmente diferente. El sector productivo en la provincia se está poniendo en marcha. Este gobierno deja trabajar, producir e invertir...

Tras reconocer que “al empresario argentino no le gusta la competencia y reclama el proteccionismo para su beneficio pero no arriesga nada sino hay ganancias exuberantes”, sostuvo que estar “satisfecho” con este gobierno nacional a la vez que ejemplifico que “ con el gobierno kirchnerista Corrientes vivía como en el desierto del Sahara”.

Emergencia Hídrica

Por otra parte, subrayó que “Corrientes está todavía sufriendo las consecuencias de las grandes lluvias y las crecientes y lamentablemente lo seguirá haciendo por un tiempo más , pero el gobierno ya está trabajando para recuperar los caminos, encausar la producción y diligenciando obras que solucionarán futuras consecuencias de estos extraordinarios fenómenos climáticos”.

Sobre el particular reseñó que el dragado del riachuelo “inicia en breve y ya se está gestionando la posibilidad de que estos trabajos continúen aguas arriba, hasta San Luis del Palmar. Además ya están en marcha la construcción de 4 puentes sobre ruta 12 por parte de Vialidad Nacional, que darán alivio a toda la zona norte de la provincia en casi de grandes lluvias. Todo esto posible gracias a la buena relación con el Gobierno Nacional”.